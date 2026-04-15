岩手県久慈市・盛岡市で調剤薬局および一般用医薬品販売を展開する株式会社ファーマ・ラボ(代表取締役：木村 初実)は、妊活サポートのためのサービス“妊活サポート・ラボ”を立ち上げ、「妊活LINE相談」「オンライン相談」および妊活商品のオンライン販売を開始しました。





妊活サポート・ラボHP





東北地方特有の「通院距離」や「医療機関の偏在」、そして妊活に対する心理的ハードルに対応するため、子宝カウンセラーによるオンライン相談体制を整備いたしました。

対面に加え、LINEやオンラインを活用することで、全国どこからでも誰にも知られず気軽に相談できる環境を提供します。









【不妊治療人口の増加と地域医療アクセスの格差問題】

日本産科婦人科学会が公表するART(生殖補助医療)登録データによると、国内の治療件数は年々増加傾向にあり、2021年には体外受精などによって生まれた子どもは約7万人と、総出生数のおよそ11人に1人を占めています(出典(1))。

晩婚化・晩産化の進行を背景に、不妊治療は特別なものではなく、ライフステージの選択肢の一つとして広がりを見せています。一方で、生殖補助医療は通院回数が多く、治療と仕事の両立の難しさが指摘されています。

さらに、厚生労働省「医療施設調査」によれば、産婦人科医療機関は都市部に集中する傾向があり、人口密度の低い地域では医療機関までの移動距離が長くなる場合もあります(出典(2))。





出典：

(1) 日本産科婦人科学会「2021年ARTデータブック」( https://www.jsog.or.jp/news_m/2206/ )

(2) 厚生労働省「医療施設調査」( https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1.html )









【3月16日に妊活支援サービス「妊活LINE相談」および「オンライン相談」を開始】

こうした背景を受け、岩手県久慈市・盛岡市で調剤薬局を展開する株式会社ファーマ・ラボは、2026年3月16日より、妊活支援サービス「妊活LINE相談」および「オンライン相談」を開始しました。

子宝カウンセラーによる相談を、対面に加えてLINEやオンラインで提供。通院前の不安や体質に関する悩みなどを、場所を選ばず相談できる体制を整えました。

妊活は周囲に相談しづらいテーマでもあることから、誰にも知られず相談できる窓口としての役割を担います。





想定される利用者ニーズとしては、

「妊活は周囲に相談しづらく、気軽に相談できる環境が求められている」

「薬局が窓口であることに安心感や信頼性を感じる」

といった点が挙げられます。









【妊活サポート詳細】

提供サービスは、子宝カウンセラーによる店頭相談のほか、LINE相談およびオンライン相談です。相談は無料・予約制で、LINEで予約できます。

また、妊活サポート商品「たんぽぽ茶ショウキT-1」をはじめ、体質改善を目的とした関連商品をオンラインショップで展開しています。

対象は妊活に悩む30～40代夫婦を中心に、東北エリアから全国まで対応しています。

対面相談が難しい地域や、多忙な共働き世帯でも利用しやすい仕組みを整えています。





たんぽぽ茶ショウキTー1





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【今後の展開】

医療機関の偏在や人手不足が続き、企業における妊活支援は「福利厚生」から「経営戦略」へと位置づけが変化しています。

ファーマ・ラボでは、「仕事と妊活をスムーズに両立できる環境づくり」をキーワードに、

・オンライン相談の拡充

・妊活セミナーの展開

・オンラインショップ機能強化

を進め、岩手から東北、東北から全国へ広がる妊活支援モデルの構築を目指します。

本件に関するより詳しい内容をご希望でしたら、当社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けておりますので、是非お問い合わせください。









【会社概要】

株式会社ファーマ・ラボ

所在地 ： 〒028-0065 岩手県久慈市十八日町1-21

代表者 ： 代表取締役 木村 初実

事業内容： 調剤薬局運営、一般用医薬品販売、妊活支援事業

URL ： https://ninkatsu-support-labo.jp/