拡大鏡×LEDライト搭載、家族みんなで使える充電式「電動爪切り・電動つめ削り2in1」新発売

L&Lライブリーライフ株式会社（本社：東京都）は、家庭での爪ケア需要の高まりを受け、拡大鏡・LEDライト・爪くず収納機能を搭載した新製品「電動爪切り・電動つめ削り2in1」を発売いたします。 本製品は、“見えにくい”“切りにくい”“飛び散る”“危ない” といった従来の爪切りに関する悩みに着目し、高齢者からお子さま、赤ちゃんまで家族全員で使いやすい仕様を目指して開発されました。 発売を記念し、期間限定で20％OFFキャンペーンを実施いたします。 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/soppy/b100769/ Yahooショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/b100769.html

高齢化社会で高まる「やさしい爪ケア」需要

https://item.rakuten.co.jp/soppy/b100769/

近年、高齢化の進行により、視力低下や手指の力の衰えから、爪のセルフケアが負担になっている方が増えています。 また、ご家庭では、 高齢者の爪ケア 赤ちゃんや子どもの安全な爪切り 足爪・厚い爪のケア 巻き爪や陥入爪への対応 ネイルケアや爪磨き など、世代ごとに異なるニーズが同時に存在しています。 ライブリーライフ株式会社では、こうした課題を一台でサポートできる新しいホームケア機器として、本製品を企画・開発しました。

製品特長

拡大鏡＋LEDライト搭載

「もう、手元で迷わない。」 本体には、爪先を大きく見やすく映す拡大鏡と、細部まで照らすLEDライトを搭載。 暗い室内や細かな部分が見えづらい方でも、爪の長さや形を確認しながらケアできます。高齢者の方にも使いやすい視認性に配慮しました。

爪切り＋電動つめ削り＋爪磨きまで1台で対応

切る・削る・整えるをこれ1台で。 爪切り機能に加え、電動つめ削り、やすり、爪磨き機能を搭載し、仕上げまでスムーズに行えます。複数の道具を使い分ける必要がありません。

手足兼用・厚い爪にも対応する高性能設計

ステンレス製の高品質刃と530RPMハイトルクモーターを採用。 足の爪や厚く硬い爪でも、力を入れずスムーズにケアできます。回転が安定しているため、引っかかりにくく、なめらかな仕上がりを実現します。

深爪しにくい安全設計

赤ちゃんやお子さまにも配慮 刃は本体内部に収めた隠し刃構造を採用。直接刃が肌に触れにくく、少しずつ削る構造のため、深爪しにくく安全性にも配慮しています。 お子さまや赤ちゃんの爪ケアにもおすすめです。

爪が飛び散らない清潔設計

削った爪くずは本体内部の収納ボックスへ自動で集約。 床やテーブルに飛び散りにくく、使用後はカバーを開けてまとめて捨てるだけ。掃除の手間を減らし、衛生的に使用できます。 介護現場や共用利用にも適した仕様です。

50dB未満の静音設計

動作音は50dB未満。 夜間の使用や赤ちゃんのお昼寝中でも使いやすく、家族の生活リズムを妨げにくい静音仕様です。

充電式＆コンパクトで持ち運びにも便利

USB充電式のため、電池交換は不要。 軽量・コンパクト設計で、自宅はもちろん、旅行先や介護施設などへの持ち運びにも便利です。

利用シーン

高齢者のセルフ爪ケア 介護現場での衛生管理 赤ちゃん・子どもの爪切り 家族全員の手足ケア 巻き爪・陥入爪のケア ネイルケア・爪磨き・角質ケア

商品概要

商品名：電動爪切り・電動つめ削り2in1 電源方式：USB充電式 騒音レベル：50dB未満 主な機能：LEDライト／拡大鏡／爪くず収納／やすり／爪磨き／深爪防止 対応部位：手足兼用 対応爪タイプ：通常爪～厚硬爪 素材：ステンレス製

発売記念キャンペーン

新発売を記念し、期間限定で20％OFFキャンペーンを実施中です。 ご自身用にはもちろん、ご両親への贈り物や育児サポートアイテムとしてもおすすめです。 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/soppy/b100769/ Yahooショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/b100769.html

今後の展開

ライブリーライフ株式会社は今後も、介護・衛生・家族ケアの分野において、暮らしをより快適にする製品開発を進めてまいります。

会社概要

会社概要 L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年4月にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/