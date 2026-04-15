【業界初】ポケモンカードの「画像AI査定」を開始！会員数500万人の「ネットオフ」フィギュア・プラモ含む3ジャンルを同時対応

リネットジャパングループ株式会社

リネットジャパングループ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：黒田 武志）の子会社であるネットオフ株式会社（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：星野 勝之）が運営する、ホビー買取サービス「もえたく！」は、2026年4月15日（水）より、スマートフォンで撮影した写真からAIが商品を特定し、その場で買取価格を表示する新機能「画像AI査定」の提供を開始します。

本機能は、市場が急拡大している「ポケモンカード」のほか、「フィギュア」「プラモデル」の主要ホビー3ジャンルへ横断的に対応する、業界初・国内唯一の一般ユーザー向けAI査定サービスです。※当社調べ（2026年4月時点、国内主要買取サービスにおいて）

アプリのインストール、会員登録などは不要で、どなたでも無料でご利用いただけます。

■ 開発の背景： 「名前が似すぎていて、自分の持っている商品がわからない」を解決

フィギュアやプラモデル、トレーディングカード市場では、同じキャラクターでも「ポーズ違い」「レアリティ違い」「表情違い」「限定カラー」「再販版」「特典付き」など、無数のバリエーションが存在します。 そのため、ユーザーが売りたい商品を持っていても、以下のような課題が頻発していました。

1. 同名商品で検索結果が大量にでる

キャラクター名で検索すると数百件以上の候補が表示され、その中から自分の持っている商品を目視で探し出すのが困難。

2. 正式な商品名が分かりづらい

「〇〇 Ver」「〇〇 Edition」など、正式名称がわからず、検索ワードが思いつかない。

どれが自分が持っているものか確信が持てず 「これだと思ったけど、実は違う商品だった」という不安から、申し込みを躊躇してしまうお声をいただきます。

今回提供する「画像AI査定」は、この「キーワード検索の限界や手間」をAIの力で解決します。

ユーザーは文字を入力する必要はありません。スマートフォンのカメラで対象商品を撮影するだけで、AIが画像の特徴から商品を特定。 「名前がわからない」「検索結果が多すぎて選べない」というストレスをゼロにし、誰でも迷わずに、手元の商品の価値を一瞬で知ることができる体験を提供します。

■ 「画像AI査定」サービス概要

もえたく！のウェブサイトからスマートフォンのカメラで対象商品を撮影するだけ。（アプリをDL、インストールする必要はありません）

AIが商品を自動特定し、現在の買取価格を一瞬で表示します。 提示された価格に納得すれば、そのまま買取申し込み（集荷依頼）へスムーズに進むことができます。

画像AI査定はこちらから無料でご利用いただけます。

スマートフォン：https://www.netoff.co.jp/moetaku/?p=aisearch&mode=pokecard(https://www.netoff.co.jp/moetaku/?p=aisearch&mode=pokecard)

パソコンから：

QRコードを読み取ってください

提供開始日：2026年4月15日（水）

利用料金：無料

対象カテゴリ：ポケモンカード、フィギュア、プラモデル

特長：

・商品特定の手間をゼロに

似たような商品が多いカテゴリでも、画像からAIが候補を判別。文字入力のストレスをなくします。

・3ジャンル同時対応

ポケカ、フィギュア、プラモデルをまとめて売りたい時も、アプリやサイトを切り替える必要はありません。

・平均５秒で価格表示

撮影から価格表示まで、待ち時間はほとんどありません。リアルタイムに近いスピード感でサクサク査定できます。

■ 今後の展開

まずはニーズの強い上記3カテゴリからスタートし、今後は「アニメグッズ（キーホルダー・缶バッジ等）」や「その他トレーディングカード」へと対象ジャンルを順次拡大してまいります。 ネットオフは、今後もAIやITテクノロジーを活用し、お客様により便利で新しいリユース体験を提供してまいります。

▽サイトTOPページ

https://www.netoff.co.jp/

https://www.netoff.co.jp/moetaku/

会社概要

【会社名】 リネットジャパングループ株式会社（東京証券取引所/証券コード：3556）

【所在地】 名古屋市中村区平池町 4-60-12 グローバルゲート26階

【設 立】 2000年7月27日

【代表者名】 代表取締役社長 ⿊田武志

【資本金】 12億5,053万円 (2025年9月30日現在)

【従業員数】 1,063名 (2025年9月30日現在) ※パート・アルバイト含む

【事業内容】＜リユース事業＞

・ネット中古書店「ネットオフ」の運営

・ゲーム・ホビー・ブランド品・スマホなどのネット買取サービスの展開

＜小型家電リサイクル事業＞

・小型家電リサイクル法の認定事業者としてパソコン・小型家電の回収

・リサイクルを通じた知的障がいのある方の雇用創出

＜ソーシャルケア事業＞

・障がい者のやりがいのある仕事と安心して暮らせるグループホームの展開

・就労継続支援Ｂ型事業所と障がい者グループホームを運営

＜海外HR事業＞

・外国人材の「教育ならびに送出し事業」を展開

※小型家電リサイクル事業とソーシャルケア事業は環福連携モデル推進に取り組んでいます。

【URL】 https://corp.renet.jp/

- 本件に関する報道関係者様お問い合わせ先 -

リネットジャパングループ株式会社 担当：星野

TEL：052-589-2292/ FAX：052-589-2294/ Mail：press@renet.jp