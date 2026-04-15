【KEITH】浜島直子さんが着る「清涼感あふれる 夏のスタイル」KEITH公式オンラインストア特集ページ公開のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)KEITH

2026年4月15日(水)、伝統的なブリティッシュスタイルのマインドやテイストを受け継いできたKEITH<キース>は、浜島直子さんをお迎えし、公式オンラインストアにて特集ページを公開いたします。

今回のテーマは「清涼感あふれる 夏のスタイル」

受け継がれてきた英国の美意識とともに、浜島直子さんが表現するKEITHの世界観を、ぜひご覧ください。

〔詳細〕

■公開日：2026年4月15日(水)

■取扱い店舗：KEITH全国ストア、KEITH公式オンラインストア

■特集ページ：https://www.e-look.jp/keith/hamajima_2026_vol2

＜浜島直子さんプロフィール＞

モデル (＠hamaji_0912)

1976年9月12日生まれ

愛称：はまじ 出身：北海道

2014年に男児を出産。母になった現在も、センスのよいライフスタイルが

支持され、女性誌、テレビ、ラジオなど多方面で活躍。

日常を包み隠さず切り取ったインスタグラムも公開中。

絵本作家としても活動しており、40代の現在も新しいことに挑戦している。

【KEITHについて】

Contemporary British Traditional

1985年: ブランド創設

2015年: デビュー30周年を機にKEITHのタータン（ハウスタータン）をスコティッシュ・タータン登録所に登録

▼詳細は下記URLより参照ください

https://keithweb.jp/about/(https://keithweb.jp/about/)

【KEITH公式アカウント】

Website https://keithweb.jp(https://keithweb.jp)

Instagram https://www.Instagram.com/keith.jp/(https://www.Instagram.com/keith.jp/)

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