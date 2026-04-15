中長期レンタカー「マンスリーゴー」運営のモビリティエディション、エンジェルラウンドで資金調達を実施。投資家にはオプト(現デジタルHD)創業者の鉢嶺登氏らが参画

株式会社モビリティエディション

マンスリーレンタカー「マンスリーゴー」を運営する株式会社モビリティエディション（本社：渋谷区、代表取役：後藤将人、以下「当社」）は、このたびエンジェルラウンドにて、鉢嶺登氏および寺谷祐樹氏より出資を受け、両氏に株主として参画して頂くこととなりました。今回の調達を通じて、車両供給体制および事業推進体制の強化を進め、サービスのさらなる成長を加速させてまいります。

■ 資金調達の背景

近年、車の利用ニーズは多様化しており、短期の観光・レジャー用途にとどまらず、数週間から数か月単位での中長期利用が増加しています。

新車の納車待ち期間の長期化、修理・車検中の代替手段、転勤・出張・一時帰国といった生活シーンに密着した需要がその代表例です。

一方、既存のレンタカーサービス・カーシェアは短期利用を前提とした設計が中心であり、こうした中長期ニーズに対して十分に応えられていない現状があります。

当社はこの課題に着目し、長期利用に最適化したサービス設計と運営体制のもと、マンスリーレンタカー「マンスリーゴー」を展開してきました。

今回の資金調達は、この需要に対してより安定的かつ柔軟に応えていくための取り組みです。

調達資金を活用し、車両供給の安定化と事業推進体制のさらなる強化を図ってまいります。

今後の展望

当社は今回の資金調達を契機に、以下の3点を重点的に推進してまいります。

(1) 車両供給体制の安定化・拡充

より多くのお客様に安定してご利用いただけるよう、車両調達ネットワークを強化し、需要変動への対応力を高めます。

(2) 事業推進体制の強化

組織・オペレーションの整備を進め、サービス品質の向上と提供エリアの拡大を目指します。

(3) 顧客体験の向上

申し込みから返却までのプロセスをより使いやすく改善し、長期利用における利便性をさらに高めます。当社はこれからも、「必要なときに、必要な期間、無理なく車を使える社会」の実現に向けて、サービスの改善と事業拡大に取り組んでまいります。

出資者のご紹介・コメント

鉢嶺登氏

株式会社オプト（現デジタルホールディングス）創業者

コメント

オプト卒業生の田島さんと友人の後藤さんが起業したベンチャー企業を応援できることを嬉しく思います。今後、新しい市場創造を通じて社会貢献してくれることを願い、応援していきたいと思います。

寺谷祐樹氏

株式会社SODA 取締役CFO

コメント

車の利用ニーズが多様化する中、モビリティエディション社の取り組みに将来性を感じています。急成長するマンスリーレンタカー事業「マンスリーゴー」を足がかりとし、同社が日本の移動課題を解決するモビリティテックカンパニーへと進化していく過程を支援してまいります。

株式会社モビリティエディション代表取締役のご紹介

左：CEO 後藤将人 / 右：Co-CEO 田島賢

CEO

後藤将人

このたび、鉢嶺様、寺谷様にご出資いただき、株主としてご参画いただけることを大変心強く感じております。心より御礼申し上げます。

私たちはこれまで、納車待ちや修理期間中の代車不足、転勤・出張、一時帰国など、一定期間にわたって車を必要とする方々に向けて、「マンスリーゴー」を展開してまいりました。

その中で強く感じているのは、“車を持つか持たないか”ではなく、“今この期間、車がないと生活が成り立たない人”が確実に存在しているという事実です。

私たちは、そうした生活の空白を埋める移動インフラでありたいと考えています。

今回の資金調達を機に、車両供給体制の強化、オペレーション体制の整備、サービス品質の向上をさらに進め、より多くのお客様にとって使いやすく、安心してご利用いただけるサービスを目指してまいります。

今後も、【必要なときに必要な期間だけ、無理なく車を使える社会】の実現に向けて、

サービスの改善と事業拡大に取り組んでまいります。

Co-CEO

田島賢

鉢嶺様、寺谷様、このたびは誠にありがとうございます。

マンスリーゴーをスタートし、納車待ち、修理中の代車、転勤、一時帰国--「そういう使い方ができるサービスを探していた」「もっと早くに知っていれば」 という声を、日々リアルに受け取っています。

私たちがあえて「レンタル」という馴染みある形にこだわっているのには、理由があります。シェアリングという新しい概念を広めるより、すでに多くの人が知っている「レンタカー」という入口から、必要な人に確実に届けたい。そしてその内側は、DX・AIを徹底的に活用して、進化させています。

車を「必要な期間だけ、無理なく使える--そしてすぐ届く」という選択肢は、これから日本社会にとってもっと当たり前になっていくはずです。マンスリーゴーをその代名詞とし、モビリティエディションが日本を代表するモビリティテックカンパニーへと成長できるよう、本気で取り組んで参ります。

サービス紹介・会社概要

■ サービス紹介

「マンスリーゴー」は、中長期利用に特化したマンスリーレンタカーサービスです。

納車待ち・修理中の代車利用・転勤・出張・一時帰国など、一定期間の車利用が必要な方に向けて、使いやすく柔軟な選択肢を提供しています。

サービスご利用希望の方はこちらよりお問い合わせください。

LINE : https://lin.ee/RCKvEdp

■ 会社概要

会社名：株式会社モビリティエディション

代表者：後藤将人

所在地：〒151-0064 東京都渋谷区上原1-32-5 ロイヤルテラス402

事業内容：マンスリーレンタカー事業

サービスサイト：https://monthly-go.com/

■ 本件に関するお問い合わせ （広報・メディア向け）

E-mail：press@mobility-edition.co.jp

担当者：後藤将人