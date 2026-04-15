アウトドアの機能性を“旅”へ。BROOKLYN OUTDOOR COMPANY、旅行の快適さを高める特集ページを公開

BOC JAPAN株式会社

アウトドアブランド「BROOKLYN OUTDOOR COMPANY（ブルックリンアウトドアカンパニー）」は、旅行をより快適で自由な時間にするための特集ページ「旅を、もっと自由に。」を公開いたしました。

本特集では、移動中の快適さや、外で過ごす時間の心地よさ、急な天候への対応など、旅における細かなストレスを軽減し、より自由な時間を実現するためのプロダクトを提案しています。

旅の過ごし方は、持ち物によって大きく変わります。ちょっとした工夫や選択によって、移動から滞在までの体験は大きく向上します。

BROOKLYN OUTDOOR COMPANYのアイテムは、アウトドアシーンで求められる耐久性・機能性・携帯性を兼ね備えながら、日常や旅行にも自然に溶け込むデザインが特長です。シーンをまたいで活躍するアイテムを揃えることで、旅の準備から移動、滞在までをシームレスにつなぎます。

“そのひとつひとつが、旅の質を変えていく。”

ぜひ本特集を通じて、より快適で自由な旅のスタイルをご体感ください。

▼特集ページURL

https://brooklynoutdoorcompany.jp/collections/travel

特集ページでは、移動の快適さや滞在時の心地よさ、急な天候変化への対応まで、旅の質を高めるアイテムをご紹介しています。

旅を支える、スーツケース

The Jet Carry

旅行を快適にする軽量で高耐久、静音走行と安心機能を備えたスーツケース。

移動を快適に

詳しく見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/collections/the-jet-carry-36-60-85

The Travel Blanket

寒暖差に備え、軽量で持ち運びやすくしっかり保温できるトラベルブランケット。

詳しく見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/collections/the-travel-blanket

The Thermo Flap

移動中や観光時にも便利、飲みごろをキープする保冷保温サーモボトル。

天候対策

詳しく見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/collections/the-thermo-flap

The Travel Carbon UV Umbrella

日差しも雨も対応、軽量で持ち運びやすく遮光・耐水性に優れた晴雨兼用傘。

サブバッグ

詳しく見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/products/the-travel-carbon-uv-umbrella

The Whirlpool Tote

荷物が増えても安心、折りたたみ携帯でき防水仕様で多用途に使えるトートバッグ。

詳しく見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/collections/the-whirlpool-tote

旅の快適さは、持ち物ひとつひとつで大きく変わります。

移動から滞在までを整えることで、より自由で心地よい時間を実現します。

BROOKLYN OUTDOOR COMPANY(ブルックリンアウトドアカンパニー)

2016年にNYのブルックリンで誕生したアウトドアブランド。ファウンダーの２人が提唱するクールでサスティナブルなライフスタイルを楽しむアイデアから生まれたアイテムは、キャンプだけでなく日常のシーンでも使えるものばかりです。



私たちは持続可能性を追求するという課題を持っており、長期的なビジョンを見据えています。リサイクル素材を使用して持続可能性を追求した製品は、自然と調和したエコなライフスタイルをサポートしています。

BROOKLYN OUTDOOR COMPANY 公式サイト(https://brooklynoutdoorcompany.jp/)