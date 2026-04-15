WEBサイト構築CMS『Clipkit(R)』がCMP機能を提供開始

株式会社ベクトル

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO ：西江 肇司、東証プライム：6058、以下「ベクトル」）が開発・販売するWEBサイト構築CMS『Clipkit(R)（クリップキット）』は、このたび、企業のプライバシー対応を支援する「CMP（Consent Management Platform：同意管理プラットフォーム）機能」を新たにリリースいたしました。これにより、Cookieなどのデータ利用に関する同意管理をClipkitの管理画面上で一元管理することが可能となり、GDPR（EU一般データ保護規則）や改正電気通信事業法などのプライバシー関連規制への対応をCMS単体で実現できます。

■背景：企業に求められる「データ利用の透明性」

欧州のGDPRをはじめ、日本でも改正電気通信事業法の施行により、WEBサイトにおけるCookie利用や外部サービスへの情報送信について、ユーザーへの説明と透明性の確保が求められるようになりました。その対応策として導入が進んでいるのがCMP（同意管理プラットフォーム）です。

CMPは、サイト訪問者に対してデータ利用の説明を行い、利用への同意を取得・管理する仕組みです。CMPの導入は単なる法規制対応にとどまらず、ユーザーに「自分のデータを自分でコントロールできる安心」を提供することで、企業ブランドの信頼性向上にもつながる取り組みとして注目されています。

■ClipkitのCMP機能の特徴

Clipkitで構築されたWEBサイトで本機能を利用することで以下の運用を実現できます。

・同意管理バナーの表示

データの収集目的や利用先のツールを明示し、ユーザーが「許可」または「拒否」を選択できるバナーを表示します。欧州のGDPRや国内の改正電気通信事業法（外部送信規律）が求める、情報の透明性とユーザーの選択権の確保をサポートします。

・外部送信先の一覧管理

Google Analyticsや広告タグなどの外部サービスを整理し、ユーザーがいつでも詳細を確認・設定変更できる環境を整えます。

・同意取得のログ管理

同意取得の履歴確認や履歴のCSVダウンロードなどをClipkitの管理画面から一括で行うことができます。

■導入に関するご案内

・既存のClipkitユーザー様

すでにClipkitで構築・運用されているWEBサイトに本機能を反映させる場合、軽微なサイト改修が必要となります。ご希望のお客様には、導入に向けた改修のお見積りをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。使用料については下記にてご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181636/table/1_1_d15503b857232942c01a9a733daf7c94.jpg?v=202604150251 ]・他社CMSをご利用中のお客様

WEBサイトをClipkitに移管していただくことでご利用いただくことができます。移管することでCMPツールのランニングコスト及びCMSアプリケーション保守、サーバー費用、サーバー保守及びセキュリティ対策のランニングコストを最適化できます。移管費用は詳細をヒアリングの上お見積りいたします。

■Clipkitとは？

Clipkit（クリップキット）は、WEBデザインの自由度の高さ（HTML/CSS/JavaScriptの編集が可能）とコンテンツ更新の容易性（ノーコード編集が可能）を併せ持ったWEBサイト構築CMSです。WEBメディア、WEB社内報、コーポレートサイト等、様々なWEBサイトで累計900サイト超で導入されている、日本発、クラウド型（SaaS）・サーバインストール型（オンプレミス）で利用可能なRuby on Railsで開発されたWEBサイト構築CMSです。

URL：https://clipkit.co

■Clipkit開発・販売元

会 社 名 : 株式会社ベクトル

住 所 : 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F

設 立 : 1993 年 3 月 30 日

代 表 者 : 西江 肇司

資 本 金 : 3,038百万円（2026年2月現在）

事業内容 : PR事業、プレスリリース配信事業、ビデオリリース配信事業、ダイレクトマーケティング事業、メディア事業、HRTech 事業、デジタルマーケティング事業、インベストメントベンチャー事業 等

U R L : http://www.vectorinc.co.jp

■本件に関するお問い合わせ

既存のお客様はこちら：

Clpkitカスタマーサポート

e-Mail：support@clipkit.vectorinc.co.jp

新規のお客様はこちら：

Clipkitオンボーディングチーム

e-Mail：sales-clipkit@vectorinc.co.jp

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