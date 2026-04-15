“フルーツでスマイルを。”のDole　Doleとエステー、異色のコラボ！ エステーから『脱臭炭 冷蔵庫用 バナナ炭』発売

株式会社ドール

株式会社ドール（東京都中央区 代表取締役社長CEO 青木 寛、以下Dole）は、エステー株式会社（東京都新宿区 代表執行役社長 上月 洋、以下エステー）から、Doleの『バナナ炭』を使用した『脱臭炭 冷蔵庫用 バナナ炭』が、全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなどで5月27日（水）から数量限定で販売されることをお知らせいたします。

Doleの『バナナ炭』は、キズやサイズ、形などさまざまな理由で「規格外」とされたバナナを、生産地のフィリピンで炭に加工したものです。Doleがフルーツロス削減を目的として取り組む「もったいないバナナプロジェクト」の一環で、バナナの新しい可能性を見出す商品として2025年に販売を開始しました。

今回、エステーがDoleの取り組みに共感し、同社のロングセラー商品「脱臭炭」の原料に『バナナ炭』を使った『脱臭炭 冷蔵庫用 バナナ炭』が誕生。規格外で捨てられるはずだったバナナが「炭」として冷蔵庫用脱臭剤に生まれ変わる、異色のコラボレーションが実現しました。

Dole はフルーツで人々の様々な暮らしを笑顔にしたいという思いを込めて策定した「フルーツでスマイルを。」というブランドメッセージのもと、フルーツの可能性を拡げる様々なアクションを推進してまいります。

■コラボの背景を、Dole公式HPで公開

コラボレーションが実現した背景や、商品開発に込めた想いを、エステー商品開発担当者にインタビュー。

「バナナで脱臭？ 発売から26年の「脱臭炭」が、「もったいないバナナ」とタッグを組んだ理由」

URL: https://www.dole.co.jp/magazine/0086

■商品詳細

『脱臭炭 冷蔵庫用 バナナ炭』はエステーが開発・販売する、『バナナ炭』と活性炭を配合した脱臭剤です。同社の処方技術で、2種類の炭を配合したゼリーが悪臭をしっかり脱臭。処方配合にも工夫がこらされ、従来品の「脱臭炭 冷蔵庫用」と同様の脱臭効果を発揮します。

パッケージは、脱臭炭と『バナナ炭』を象徴する「黒」をベースに、中央にバナナを大きくあしらったデザインです。本体のキャップも、バナナをイメージした黄色が採用されています。

商品名称：『脱臭炭 冷蔵庫用 バナナ炭』

容量 ：140g

希望小売価格（税別）：427円前後（オープン価格）

発売日 ：2026年5月27日（水）

販売場所：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

■『バナナ炭』について

キズやサイズ、形などさまざまな理由で「規格外」とされたバナナを、生産地のフィリピンで炭に加工。一般的な炭と比較すると軽く、砕きやすいことが特徴です。バナナをそのまま炭にしているため、見た目も「バナナ形」のユニークで楽しい形状です。

『バナナ炭』特設サイト：https://www.dole.co.jp/lp/jp/bananasumi/

『バナナ炭』は、メルカリShopsで購入が可能です。

https://jp.mercari.com/shops/product/eaE7MDENbtshTSmccF9KsT

■「もったいないバナナプロジェクト」について

Dole はフルーツの廃棄ゼロに向けて取り組んでおり、まだ美味しく食べられるにもかかわらず流通過程の様々な要因により捨てざるを得ない規格外バナナを「もったいないバナナ」と名付けました。

このようなバナナを1本でも多く救いたいという思いから、「もったいないバナナプロジェクト」を2021年 9月から開始。「もったいないバナナプロジェクト」には、現在200社以上の企業が参画しています。「もったいないバナナ」はドリンクや菓子など、様々な食品に生まれ変わって活用されているほか、職場向けのサブスクリプションサービス「オフィス・デ・ドール」や、小売店の売り場で「もったいないバナナ」そのものを提供・販売する取り組みも進んでいます。

さらに2025年より、食品以外にも活用の幅をひろげた「バナナ炭」の販売も開始しています。また、バナナ以外の青果にも範囲を拡大した「もったいないフルーツ」プロジェクトも展開しています。

プロジェクトサイト：https://www.dole.co.jp/lp/jp/mottainaifruits/

■株式会社ドール 会社概要

会社名 ：株式会社ドール/Dole Japan, Inc.

創業 ：1965年

設立 ：1982年12月28日

資本金 ：8000万円

代表者 ：代表取締役社長CEO 青木 寛

社員数 ：177名（2026年4月現在）

事業内容：青果物の生産、加工、販売及びマーケティング活動 他

営業収益：576億円（2025年3月期）