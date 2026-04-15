ITreview Grid Award 2026 Springにて「MNTSQ CLM」が最高位「Leader」を3期連続受賞

MNTSQ株式会社

MNTSQ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：板谷 隆平、以下「当社」）が提供する契約ライフサイクル管理プラットフォーム『MNTSQ CLM（モンテスキュー CLM）』は、国内最大級のITレビューサイトITreviewが主催する「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、CLM（契約ライフサイクル管理ソフト）カテゴリーの総合および大企業の2部門にて、最高位である「Leader」を3期連続で受賞しました。

「Leader」とは、顧客満足度と市場認知度の双方において最高水準を満たす製品に与えられる称号です。国内外のITプロダクトが対象となるなか、ユーザーの実声に基づく評価で3期連続の最高位受賞は、MNTSQ CLMに対するエンタープライズ企業様からの、継続的な高い信頼の証明です。

■受賞カテゴリー（２部門）

・CLM（契約ライフサイクル管理ソフト）総合部門・・・最高位「Leader」

・CLM（契約ライフサイクル管理ソフト）際企業部門・・最高位「Leader」

（https://www.itreview.jp/categories/clm）

■レビュー内容（一部抜粋）

■MNTSQ CLM（Contract Lifecycle Management）について

契約書の作成から審査・締結・管理・そしてナレッジ（知見）化まで、契約業務の一連のライフサイクルを、AIで一気通貫にサポートします。法務部から事業部まで、全社的な利用を通じて、事業スピードの向上と強固なガバナンス体制の構築を実現します。

＊日経「2025年法務力が高い企業」ランキングTOP10のうち9社がMNTSQを導入(https://mntsq.co.jp/news/release/nikkei20251219)

■MNTSQ株式会社について

MNTSQは「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げ、2018年に創業したスタートアップ企業です。現在、日本のトップローファーム3社と業務提携を結んでおり、その専門的な知見とナレッジを最先端のAI技術と掛け合わせた企業向けサービス、「MNTSQ CLM」および「MNTSQ AI契約アシスタント」を開発・提供しています。

AIによってこれまでの契約のあり方を変革し、すべての合意が、誰でも・一瞬で・フェアに結ばれる、MNTSQはそんな世界を目指しています。

会社名：MNTSQ株式会社（モンテスキュー）

設立日：2018年11月14日

所在地：東京都中央区晴海１丁目8-10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 4F

代表者：板谷 隆平

URL：https://mntsq.co.jp