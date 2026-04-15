『脱げないココピタ』がシリーズ累計販売足数1億足※1 を突破！１億足突破を記念した新たな商品ラインナップが続々登場

岡本株式会社

国内靴下売上高No.1※2 レッグウェア製造卸販売・岡本株式会社（本社：大阪市西区・本店：奈良県広陵町、代表取締役社長：岡本隆太郎）が手掛ける靴下ブランド「脱げないココピタ」のシリーズ累計販売足数が１億足を突破※1 しました。１億足突破を記念して、サンリオキャラクターズとのコラボ商品が新登場します。

※1…2018年1月～ 岡本株式会社 出荷ベース ※2…2025年8月13日付 繊研新聞による

『脱げないココピタ』について

フットカバーユーザーの9割が抱えていた“脱げ”のお悩みを解決すべく開発された「脱げないココピタ」。

独自開発の「コの字型ストッパー」※3 がかかとをしっかりホールドするから、歩く時も、靴を脱ぐ時も脱げません。※4

スニーカーにも、パンプスにもピッタリ合わせられるよう、豊富な丈バリエーションを展開しています。

※3…特許第6449036号 ※4…着用方法や使用状況によっては脱げることがあります

新たなラインナップ

※イメージ

1億足突破を記念して、サンリオキャラクターズとのコラボレーションが実現しました！

スニーカーに合わせやすいデザインで足もとをかわいく快適に楽しめます。

サンリオキャラクターズとのコラボ商品はすべて550円(税込)です。

【第1弾デザイン】（発売中）

【第２弾デザイン】（5月下旬より順次発売）

また、これからの酷暑の夏にぴったりの「ひんやり接触冷感タイプ」や、８月には新たなキャラクターとのコラボ商品も発売予定ですので、乞うご期待ください！

ココピタブランドサイトはこちら：https://www.okamotogroup.com/kokopita/(https://www.okamotogroup.com/kokopita/)

■商品ラインナップ

【会社概要】

会社名 ： 岡本株式会社 / OKAMOTO CORPORATION

創 業 ： 1934年（昭和9年）

設 立 ： 1948年10月（昭和23年）

事業内容 ： 各種レッグウェアの製造卸販売

（紳士・婦人・子供靴下、パンティストッキング、タイツ、編み技術を利用した関連商品）

本 社 ： 〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目11番9号

本 店 ： 〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大塚150番地の1

資本金 ： 9,744万円

代表者 ： 代表取締役社長 岡本隆太郎

従業員 ： 523人（グループ計：1,453人 2025年4月現在）

売上高 ： 500億円（2025年3月期連結）

販売先 ： 全国主要量販店、スポーツアパレル、百貨店等