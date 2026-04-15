『脱げないココピタ』がシリーズ累計販売足数1億足※1 を突破！１億足突破を記念した新たな商品ラインナップが続々登場

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岡本株式会社

国内靴下売上高No.1※2 レッグウェア製造卸販売・岡本株式会社（本社：大阪市西区・本店：奈良県広陵町、代表取締役社長：岡本隆太郎）が手掛ける靴下ブランド「脱げないココピタ」のシリーズ累計販売足数が１億足を突破※1 しました。１億足突破を記念して、サンリオキャラクターズとのコラボ商品が新登場します。



※1…2018年1月～　岡本株式会社　出荷ベース　　※2…2025年8月13日付 繊研新聞による　




『脱げないココピタ』について

フットカバーユーザーの9割が抱えていた“脱げ”のお悩みを解決すべく開発された「脱げないココピタ」。


独自開発の「コの字型ストッパー」※3 がかかとをしっかりホールドするから、歩く時も、靴を脱ぐ時も脱げません。※4


スニーカーにも、パンプスにもピッタリ合わせられるよう、豊富な丈バリエーションを展開しています。


※3…特許第6449036号 ※4…着用方法や使用状況によっては脱げることがあります



※イメージ

新たなラインナップ

1億足突破を記念して、サンリオキャラクターズとのコラボレーションが実現しました！


スニーカーに合わせやすいデザインで足もとをかわいく快適に楽しめます。


サンリオキャラクターズとのコラボ商品はすべて550円(税込)です。




【第1弾デザイン】（発売中）



【第２弾デザイン】（5月下旬より順次発売）



また、これからの酷暑の夏にぴったりの「ひんやり接触冷感タイプ」や、８月には新たなキャラクターとのコラボ商品も発売予定ですので、乞うご期待ください！


ココピタブランドサイトはこちら：https://www.okamotogroup.com/kokopita/(https://www.okamotogroup.com/kokopita/)



■商品ラインナップ




【会社概要】


会社名　　：　　岡本株式会社　/　OKAMOTO CORPORATION


創　業　　：　　1934年（昭和9年）


設　立　　：　　1948年10月（昭和23年）


事業内容　：　　各種レッグウェアの製造卸販売


　　　　　（紳士・婦人・子供靴下、パンティストッキング、タイツ、編み技術を利用した関連商品）


本　社　　：　　〒550-0005　大阪市西区西本町1丁目11番9号


本　店　　：　　〒635-8550　奈良県北葛城郡広陵町大塚150番地の1


資本金　　：　　9,744万円


代表者　　：　　代表取締役社長　岡本隆太郎


従業員　　：　　523人（グループ計：1,453人　2025年4月現在）


売上高　　：　　500億円（2025年3月期連結）


販売先　　：　　全国主要量販店、スポーツアパレル、百貨店等　