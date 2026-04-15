話し方トレーニングkaeka、2026年7月に「渋谷校」を開校。　　　国内・オンライン合わせ5拠点体制。

株式会社カエカ

話し方トレーニングサービスを展開する株式会社カエカ（本社：東京都中央区、代表取締役：千葉佳織）は、事業拡大に伴い、銀座・築地・大阪・オンラインに続く5拠点目として、2026年7月、「渋谷校 (住所 :東京都渋谷区神南１丁目１５－１マリー・ビル5階)」を開校いたします。

新校舎「渋谷校」開校の背景

AI時代だからこそ、人間ならではの「伝える力」を鍛え、可能性を広げる

生成AIやロボティクスの急速な普及により、ビジネスのあり方が劇的に変化する中、私たち人間に求められる役割は大きな転換点を迎えています。2025年11月にマッキンゼー・グローバル・インスティテュート（MGI）が発表したレポート（※1）では、自動化が困難な領域として「コミュニケーション」「リーダーシップ」「交渉」といった対人スキルの重要性が改めて強調されました。

カエカは、この時代の潮流を「人間ならではの能力への期待が高まる好機」と捉えています。AIと共生する時代において、自らの意志を言語化し、他者の心を動かす「伝える力」は、あらゆるリーダーにとって、磨き続けるべき一生の資産となります。

この「伝える力」を共に探求する新たな拠点として選んだのが、日本屈指のスタートアップ・エコシステムを誇る「渋谷」です。



現在の渋谷区は、世界中の挑戦者が集まる集積地として、官民挙げての進化を続けています（※2）。革新的なアイデアを、いかに自分らしい言葉で届け、投資家や市場、そして共に歩む仲間と共鳴していくか。時代の最先端を行くイノベーターが集うこの地だからこそ、カエカが大切にしてきた「言葉の設計技術」が、挑戦者たちの背中を押す力になると確信しています。

（※1）McKinsey Global Institute "Agents, robots, and us: Skill partnerships in the age of AI" (November 25, 2025)

（※2）渋谷区「渋谷区スマートシティ基本方針」（2024年11月22日更新）

渋谷校舎の設備

発信と研鑽を加速させる設計

渋谷校では、これまでの拠点の知見を活かし、「伝える」ということをより多角的に捉え、実践するための専用設備を備えています。

100名以上収容のイベントスペース（独自ステージ完備）

小規模なミートアップが盛んな渋谷において、あえてまとまった人数を収容できる発信拠点を設けました。イノベーターたちの意志が放たれる瞬間を象徴する「カエカ独自のステージ」を完備。聴衆との一体感を創り出し、社会へ言葉を届ける実戦の場として活用いただけます。

プライベート専用トレーニングルーム

トレーナーと一対一で、周囲を気にせず自身の言葉を深く掘り下げ、表現を見つめ直す静謐な空間です。自分自身の内面と深く向き合い、嘘のない言葉を紡ぎ出すための集中環境を提供します。

動画撮影スペース

動画を通じた発信が不可欠な現代において、カメラ越しの伝え方の傾向を客観的に可視化し、デジタル上のプレゼンスを磨くための専用スペースです。今後はカエカ独自のコンテンツ発信を強化してまいります。

渋谷校概要

住所：〒150-0041 東京都渋谷区神南１丁目１５－１マリー・ビル5階

アクセス：渋谷駅 徒歩7分

個別相談会へのお申し込みはこちら :https://kaeka.jp/entry?utm_source=prtimes&utm_medium=newsletter2026年7月までは銀座校・オンラインでの実施となります。2026年7月以降は渋谷でも個別相談会を実施予定です。

コミュニティ活動をさらに強化

多様な背景が重なり合う、研鑽のコミュニティへ

カエカはこれまで、受講生を中心に「伝える力」を軸としたコミュニティ活動を定期的に開催してきました。渋谷校の開校を機に、この活動をさらに加速させます。イベントスペースを拠点として、地域や公的機関との連携を深め、社会に開かれた学びの場を目指します。

渋谷校が目指すのは、起業家、大企業の変革を担う担当者、クリエイター、専門職まで、あえて特定の属性に閉じない「多様な背景が重なり合う研鑽のコミュニティ」です。

ここでは、社会的な肩書きを一度横に置き、一人の人間として言葉を紡ぎます。スタートアップが放つ爆発的な熱量、大組織が抱える重厚な課題、そして表現者が持つ鋭い感性。本来交わることのなかった視点が混ざり合うことで、自分一人では気づけなかった「言葉の伸びしろ」が見えてきます。

単に型を習得する場所ではありません。背景の異なる他者からの問いかけに刺激を受け、自身の伝え方の傾向を知り、構造から整えていく。渋谷という街のダイナミズムを凝縮したような場で、嘘のない自分らしい言葉を共に探求していきます。

カエカの拠点展開：全国・オンライン「5拠点」へ

カエカは、ビジネスパーソンの「伝える力」を可視化し、可能性を広げる伴走者として、計5拠点を展開してまいります。

・銀座・築地：数多くのリーダーの言葉を共に整理してきた基幹拠点

・大阪：関西圏の挑戦者たちが集い、研鑽し合う地域拠点

・オンライン：場所の制約を超え、全国の受講生へ伴走するデジタル拠点

・渋谷（新拠点）：多様な挑戦者が交差し、新たな共鳴を生む最新の拠点

話し方トレーニングサービス「kaeka」について

概要

「全ての人生にスポットライトを」というミッションを掲げ、話し方トレーニングサービス「kaeka」を主軸に、経営者、政治家、社会人に向けて話し方トレーニングを提供しています。これまで、7,000名を越える方々へのトレーニングや法人研修を展開してまいりました。

現在は、銀座・築地・大阪に校舎を構えております。さらに「kaeka」では、法人研修や政治家向けの選挙対策のトレーニング、トレーナーと1対1で行う完全パーソナルトレーニングも実施しています。

️

️会社概要

会社名：株式会社カエカ

代表者：千葉佳織

所在地：東京都中央区銀座3丁目14-10 第一恒産ビル3F

設立：2019年12月3日

事業内容：

・話し方トレーニング「kaeka」

・プライベートトレーニング「kaeka private」

・法人・団体向け研修

・話す力課題と理想を見つける「kaeka score」

・政治家向け演説力診断「kaeka score politics」

・スピーチ原稿ライティング

個別相談会はこちら :https://kaeka.jp/entry?utm_source=prtimes&utm_medium=newsletter2026年7月までは銀座校・オンラインでの実施となります。2026年7月以降は渋谷でも個別相談会を実施予定です。



本掲載についてご興味をお持ちいただいた方は

pr@kaeka.jpまでお問い合わせください。