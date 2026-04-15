ミガロホールディングスが営業の負担を軽減する「商談分析AI」の無償提供の受付を開始

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535、以下「ミガロ HD」)は、グループ会社のアヴァント株式会社、株式会社TIEROとともに、AI動画を分析する「商談分析AI」を無償提供の受付を開始いたしますので、お知らせいたします。

今回は、無償提供の開始に先立ちまして、2026 年4月15日(水)～4月17日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される「NexTech Week 2026【春】」内の専門展示会「第10回AI・人工知能EXPO」に出展し、AI動画を分析する「商談分析AI」も展示しデモンストレーションをご紹介いたします。

■ 『商談分析AI』開発の経緯

不動産投資業界における営業活動は、個々の担当者の経験やスキルに依存する「属人化」が長年の課題となっていました。

グループ会社であるプロパティエージェント株式会社においても、商談内容の可視化が不十分であり、個々の担当者の経験やスキルの共有が為されないため、個々の教育コストが高止まりしており、更にはSalesforceへの入力負荷も営業活動を圧迫する原因となっていました。

これらの課題を解決するため、自社グループでの実用を前提に、不動産投資営業に特化した「商談分析AI」を独自開発し、現場のリアルな声を反映し、営業の効率化と「勝てる営業」の仕組み化を実現しました。

【業務効率の向上】

・議事録作成95％削減

・Salesforceへの入力工数の大幅カットで、商談に集中できる環境を構築

【教育・育成の最適化】

・ロールプレイングの時間が73％削減

・AIによるスキルスコアリングにより、個人の弱点を可視化

【営業精度の向上】

・セールスオペレーション工数を削減

・未入力データの解消とデータの精微化により、商談受注率向上

■ 『商談分析AI』の主な特徴

１.トピック適応型サマライズ機能

あらかじめ決められた項目で要約するのではなく、実際の会話内容に基づいてAIがトピックを自動抽出。商談ごとに異なる文脈を正確に捉え、柔軟なサマライズを実現します。

２.Salesforce連携の自動化

商談終了後、AIが自動で内容を整理し、Salesforceの適切な項目へ反映。入力の手間を省くだけでなく、データの精度を飛躍的に高めます。

３.リアルタイム経営ダッシュボード

全商談の状況をリアルタイムで可視化。マネージャーは現場に同行せずとも商談の質を把握でき、的確なフィードバックが可能になります。

４.スキル可視化と適正配置

営業担当者のスキルを多角的に分析。個々の強み・弱みに基づいた「体制の適正配置」を実現し、組織全体の最大出力を引き出します。

[製品WebサイトURL：https://preview.studio.site/live/91aPk958ql/shoudanai(https://preview.studio.site/live/91aPk958ql/shoudanai) ]

■ 今後の展望

今後は自社グループ内での活用に留まらず、日本国内企業のDXを推進するため、同様の課題を抱える企業様への提供を拡大してまいります。「感覚」に頼る営業から「データ」に基づく営業へミガログループで実践を通じて蓄積した「リアルな AI 活用ノウハウ」を提供し、AI 導入の障壁となるリソース/ノウハウ不足、パッケージでは対応しきれないラストワンマイルを解決し、リアルとデジタルの融合を加速する新しいビジネスを創造していきます。

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

設立：2023年10月

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

企業HP： https://www.migalo.co.jp/

【アヴァント株式会社 会社概要】

代表者 ：代表取締役 鈴木 将親

所在地 ：東京都中野区本町 4-46-9 オーチュー第 6 ビル５階

設立 ：2011 年 8 月

事業内容 ：システムコンサルティング、サービス企画・提供、システム開発

HP ： https://avant-sl.com/

【株式会社TIERO 会社概要】

代表者：代表取締役 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

設立：2025年10月

事業内容：Salesforce導入支援コンサルティングサービス、BtoB向けマーケティングオートメーション構築支援サービス

HP: https://www.tiero.co.jp/