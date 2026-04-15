歌い手ユニット「DATE PLAN」が3rdシングル「恒星は燃えている（feat. Asukadog）」を本日配信リリース！楽曲制作はボカロP「世界電力」が担当！

日本コロムビア株式会社

人気イラストレーター「竹花ノート」が日本コロムビアとタッグを組んでプロデュースする男性歌い手ユニット「DATE PLAN」が約1年ぶりとなる新曲「恒星は燃えている（feat. Asukadog）」を本日配信リリースした。

本曲はオルタナティブポップなサウンドが人気を博しているボカロP「世界電力」が制作を担当しており、疾走感のあるロックサウンドと文学的な歌詞が魅力の1曲。

また、DATE PLANのメンバーに加えて、新進気鋭の歌い手「Asukadog」をゲストボーカルとして迎えており、3人での迫力ある歌唱も聴きどころの1つだ。

なお、今作をもって、DATE PLANのメンバーである「ノウン」の歌唱を

竹花ノートが担当していることが公開されており、注目が高まっている。

春という新たな日々がはじまる季節に、もう一度踏み出す勇気を与えてくれる1曲を

ぜひ聴いてほしい。

「恒星は燃えている（feat. Asukadog）」ストリーミング／ダウンロード

https://dateplan.lnk.to/TheStarIsBurning

【DATE PLANプロフィール】

2024年8月に始動したノウンとシャーリーからなる歌い手ユニット。

アートワークは人気イラストレーター「竹花ノート」がプロデュース。

ノウンの力強さとシャーリーの繊細さが絡み合うハーモニーで、

二人だけの世界観を生み出す。

2024/9/4（水）メジャーデビューシングル「デートプラン」配信リリース

2025/3/12（水）2nd シングル「ショコラトル」配信リリース

2026/4/15（水）3rdシングル「恒星は燃えている（feat. Asukadog）」配信リリース

【DATE PLAN 公式SNS】

X> https://x.com/dateplan2024

YouTube> https://www.youtube.com/@DATEPLAN-official

Instagram> https://www.instagram.com/dateplan2024

TikTok> https://www.tiktok.com/@date.plan