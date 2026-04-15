ARマガジン『MNC（メナス）』 ISSUE 03 が全国の書店で発売開始。テーマは “原点回帰”

株式会社ウィットAR（拡張現実）と連動した表紙：デコトラ集団黒潮船団を率いる宮内氏の「龍虎丸」（HOTBOX CLASSICS）

体験するカルチャーマガジンとして話題を呼んだ『MNC（メナス）』が、ISSUE 03を2026年4月15日（水）よりオンライン及び全国の書店にて発売開始となりました。

世界のカルチャーとインスピレーションを届けるために創刊された『MNC』は、東京とアムステルダムに編集チームを構えたバイリンガルマガジンです。“読む” という体験に、AR（拡張現実）を連動させることで新たな価値を宿します。

◼︎ISSUE 03のテーマは「原点回帰 - 内なる源へ - 」。

世界は止まらない。速さと即答、拡張し続ける 情報のなかで、意識は絶えず外へと引き寄せられていく。だからこそ今、必要なのは源へ立ち返る意識。“原点回帰”とは、過去へ戻ることではない。自分の呼吸と衝動を確かめる行為だ。戻ることは後退ではない。“軸を取り戻す”こと。その内なるシフトへ と繋がる一冊。

AR（拡張現実）と連動したマガジンはページをめくるたび輪郭が浮かび上がる。この一冊はカルチャーを詰め込んだ、全312ページ。スマートフォンを片手に目の前のページが新たな体験へと変わるとき、あなたは何を感じるだろうか。

◼︎ISSUE 03 のコンテンツを一部ご紹介原点回帰（10ページ+AR）Returning to the Origin

「原点回帰」の出発点は、私たちが今立っている場所 “日本”。この国がどのような時間を重ね、どのような感覚を受け渡しながら営みを続けてきたのか。日本の神話が色濃く残る場所を訪れ、その問いに向き合う。

MAMIMOZI（18ページ+AR）MAMIMOZI

世界を舞台に活躍する書道家・万美氏。文字を “言語” としてではなく “存在” として捉える視点など、書道と向き合う感覚や姿勢についてインタビューを収録。

Maison MIHARA YASUHIRO（12ページ+AR）Maison MIHARA YASUHIRO

日本を代表する世界的ファッションデザイナー・三原康裕氏の原点を探る。独自の美意識を深掘りしたインタビューは小学生時代にまで遡り、その生き様やブランドとしての在り方を紐解く。

SOLAR SYSTEM（8ページ+AR）SOLAR SYSTEM

私たちは地球の表面に立ち、重力に引かれ、太陽の光に生命を支えられながら、自転と公転という規則の中で呼吸を続けている。宇宙を見渡すことで「原点回帰」を考察する。

Gue（12ページ+AR）Gue

イタリアのヒップホップを語る上で避けては通れない存在、Gue氏に迫る。アーティストとしての枠を超え、シーンを牽引する立場から語られた “リアルで情熱的” なインタビューを収録。

DOG HOUSE STUDIO（14ページ+Youtube & AR）DOG HOUSE STUDIO

MNCが運営するYoutube番組「DOG HOUSE STUDIO」。ソロプロジェクト “Jeremy Quartus” を開始したJQ氏を迎え、NulbarichのバンドメンバーKeity氏とTakeru Yamazaki氏と共に特別なライブパフォーマンスを収録。

MNC CUP（10ページ+Youtube & AR）MNC CUP

MNCが運営するYoutube番組「第2回 MNC CUP」。カップを片手に、こぼさずにカマす “ダンスバトルサイファー” 。日本を代表するトップダンサーが集結し、優勝を争い本気のバトルに挑む。

◼︎About MNC

世界の “今” と “感性” を、未来に残すマガジン。

読むことが、再び、特別な体験になる。情報が一瞬で流れていく時代に、「残す」という選択を。MNCは、世界各地の視点と感性を丁寧にすくい上げ、今この瞬間の空気や思想を、100年後の誰かに届けるためのマガジンです。

紙面と連動したARの遊び方を一部ご紹介（ISSUE 01 ～ 03）

アナログとデジタルが共存する、新しい “読む体験” 。

本誌にはAR（拡張現実）を用いたインタラクティブな仕掛けも搭載。読むだけでなく、触れ、感じ、繋がる。それが、MNCの考える「マガジンの未来」です。

◼︎書誌情報

MNC Magazine（メナス マガジン）ISSUE 03

発売：2026年4月15日（水）※地域によって発売日が異なります

定価：\2,500（税込）

発行元：株式会社タングル（TANGLE Inc.）︎

企画・制作：株式会社ウィット（WIT Inc.）

出版：株式会社ザ・ブックス パブリッシング（The Books Publishing Co., Ltd.）

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