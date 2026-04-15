4月23日はトルコが世界に先駆けて制定した「子どもの日」

トルコ共和国大使館 文化観光局アンカラ、ウルス広場のアタテュルク像

トルコでは、毎年4月23日が「国家主権と子どもの日（Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramı）」として広く親しまれています。1920年のこの日、トルコ大国民議会が設立され、国民の意思による統治（すなわち国民主権）の歴史が始まりました。建国の父ムスタファ・ケマル・アタテュルクは、この記念すべき日を「未来を担う子どもたち」に贈り、世界で初めて子どもを国家の主役に据えた祝日として知られています。

今年もこの特別な日を祝い、現代トルコに息づく子ども向けのユニークな行事や、2026年に開催予定の最新のイベント情報をご紹介いたします。

社会のあらゆる役職を子どもが担う「一日子どもリーダー」の伝統

トルコではこの日、子どもたちが一日だけ「社会のリーダー」の椅子に座ります。大統領や首相、各省の大臣、知事といった公職だけにとどまらず、テレビのニュースキャスターや編集長といったメディアの要職も子どもたちが務め、一日中、子どもたちの視点による番組が放送されます。「一日大臣」に就任した子どもたちは、教育や環境、世界平和について堂々とスピーチを行い、大人たちへ向けて未来へのメッセージを発信します。他国には見られない非常にユニークな伝統行事で、社会に参加する意識を育てる象徴的なイベントとして大切に受け継がれています。

家族で過ごす祝日と、街を彩る歴史

祝日となる4月23日はトルコの街全体が祝祭のムードに包まれます。各家庭では子どもたちに特別なプレゼントを贈り、子どもたちが一日中笑顔で過ごせるような家族の時間を楽しみます。公共施設はもちろん、多くの家々の窓がトルコ国旗やアタテュルクの肖像画で飾られ、国民主権を勝ち取った歴史への敬意と、それを子どもたちに繋いでいく国民一人ひとりの自発的な想いとして表現されています。

家族で楽しめるフェスティバルイベントも全国各地で開催される中、特に注目を集めるイベントを２つご紹介します。

- AKM（アタテュルク文化センター）第4回子ども芸術フェスティバル

イスタンブル、アタテュルク文化センター（AKM）では、2026年4月23日（木）から4月27日（月）まで、「子ども芸術フェスティバル」を開催します。本イベントは今年で4回目を迎え、演劇、ワークショップ、特別公演など、多彩なジャンルのプログラムを展開します。

子どもたちは「観る」楽しさに加え、「創る」喜びも体験でき、アートの担い手として主体的に参加できる点が本フェスティバルの大きな魅力です。

- 第11回 国際子どもフェスティバル（XI. International Children's Festival）

地中海の真珠と称される美しいリゾート地、アンタルヤのアランヤおよびマナヴガットにて、2026年4月22日（水）から4月27日（月）まで開催されます。本フェスティバルには世界中から若き才能が集結し、民族舞踊（フォークダンス）、現代舞踊、音楽、新体操、バトン、ダンスシアターなど、多岐にわたるカテゴリーでパフォーマンスを披露します。参加者は5つ星ホテルでの滞在を楽しみながら、トルコ独自の文化とおもてなしに触れ、国境を越えた交流を深める貴重な機会となります。

トルコについて

トルコはアジアとヨーロッパを結ぶ要所として、何世紀にもわたり文化的な交流と多様性の拠点と考えられてきました。多様な文明が反映された歴史、遺跡、自然や美食を有し、多目的なデスティネーションです。伝統とモダンが融合した芸術やファッションをはじめ、ダイナミックなショッピングやエンターテインメントライフによって世界中から訪れる人々を魅了し続けています。2025年には全世界から過去最高の約6,400万人の観光客が訪れました。2023年にトルコ共和国として建国100周年、2024年には日本との外交関係樹立100周年を迎えました。

トルコの詳細は公式ウェブサイト（https://goturkiye.jp/）または以下の SNS をご覧ください。

Facebook: https://www.facebook.com/GoTurkiye.jp

X(Twitter): https://twitter.com/GoTurkiye_jp

Instagram: https://www.instagram.com/goturkiye_jp/

YouTube: https://www.youtube.com/c/tourismturkeyjp

トルコ観光広報・開発庁（TGA）について

トルコ観光広報・開発庁（TGA）は、国内外の観光市場においてのトルコのブランディングを確立させ、観光やビジネスにとって魅力的な渡航地としての認知を高めるため、文化観光省が定めた観光戦略や政策に基づき、あらゆるプロモーション、マーケティング、コミュニケーション活動を行っています。世界各地の現在の観光機会を促進・販売するとともに、観光の潜在的分野を発見・改善・確立していきます。