多様化する職場の人間関係を改善。他者を尊重し価値を認め合う「リスペクトマインド研修」：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、職場における心理的安全性の向上を目的とした「リスペクトマインド研修(https://www.recurrent.jp/listings/thinking-positivethinking-respect)」の提供を開始します。現代の多様性が増す職場環境において、互いの価値を認め合う姿勢は不可欠です。

本研修では、自分の判断を一度保留して相手を深く理解する思考習慣や、会議・メール等で実践できる具体的な行動を習得します。良好な人間関係を構築し、組織の成果を最大化させるためのプログラムです。

リスペクトマインド研修【お互いを尊重する思考習慣を持つ】 - 社員研修のリスキル

職場における心理的安全性の確保と多様性への対応

現代のビジネスシーンでは、働き方の多様化や価値観の変化により、円滑なコミュニケーションの重要性が高まっています。一方で、相手の立場や背景を十分に理解できず、摩擦が生じるケースも少なくありません。

組織のパフォーマンスを維持・向上させるためには、互いを尊重し、自由に意見を発信できる心理的安全性の高い環境作りが求められています。このような背景から、他者の存在や貢献を正しく認めるリスペクトマインドの実装が必要とされています。

リスペクトマインド研修の詳細

本プログラムは、単なる礼儀作法ではなく、相手の背景を理解しようとする思考の型を身に付ける内容となっています。

研修タイトル

リスペクトマインド研修(https://www.recurrent.jp/listings/thinking-positivethinking-respect)

受講対象

全従業員（新入社員、若手社員、中堅社員、管理職）

身に付くスキルや目的- リスペクトが心理的安全性に与える影響の理解- 評価よりも理解を優先する思考習慣の習得- 相手の価値を高める具体的な行動習慣の実装本研修の特徴- 職場環境への影響を論理的に理解リスペクトがある職場とない職場の違いを整理し、信頼関係の構築が組織に生むプラスの循環を正しく理解します。- 理解を優先する思考習慣の習得「良い・悪い」の判断を一度保留し、相手の立場や背景を理解しようとする問いかけの技術を具体的に習得します。- 日常業務での実践的な行動化相手の話を真剣に聴くことや貢献を認めることなど、日常の小さな接点から敬意を伝える習慣を定着させます。リスペクトマインド研修【お互いを尊重する思考習慣を持つ】 - 社員研修のリスキル

株式会社リスキルについて

研修カリキュラムを一部抜粋- リスペクトマインドとは何か（定義、多様性が増す環境での重要性、心理的安全性の関係）- 相手を尊重する思考のつくり方（「見えている世界」の違い、評価ではなく理解を優先する思考習慣）- リスペクトが行動に表れる瞬間（真剣に聴く・貢献を認めるなどの共通点、日常業務でできる小さな行動）

株式会社リスキルでは、ポジティブシンキング研修(https://www.recurrent.jp/categories/thinking-positivethinking)をはじめ、幅広いテーマの研修を提供しています。ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系を採用しており、企業の研修導入をスムーズに支援します。

また、研修準備のフルサポート体制を整えており、教材の郵送から当日の運用まで、担当者の負担を軽減しながら高品質な研修を実施可能です。

※本プレスリリースの内容は、2026年04月時点のものです。