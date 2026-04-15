Serge Telle氏が医療法人社団HELENE 表参道ヘレネクリニックの国際関係および科学外交担当シニアアドバイザーに就任

STEMCELL株式会社Serge Telle氏

医療法人社団HELENE 表参道ヘレネクリニックは、このたび、Serge Telle氏が2026年4月1日付で、当院の国際関係および科学外交担当シニアアドバイザー（Senior Advisor for International Relations & Scientific Diplomacy）に就任したことをお知らせいたします。



当院は、自己由来間葉系間質細胞（MSC、いわゆる間葉系幹細胞）を用いた再生医療ならびにATMP（先端医療医薬品）を含む先端医療領域において、医療提供、研究開発、医療連携、ならびに国際的な対話の推進に取り組んでおります。近年、先端医療分野においては、技術や臨床のみならず、各国・各地域の制度や規制への理解、関係機関との継続的な対話、そして中長期的な信頼関係の構築がますます重要となっております。



こうした状況を踏まえ、当院は、国際社会との連携を一層強化し、先端医療分野における持続的かつ信頼性の高い取り組みを推進するため、国際関係および科学外交の両面において高い知見を有する人材の参画が重要であると考えてまいりました。



Serge Telle氏は、フランス首相付外交顧問、駐モナコ・フランス大使、地中海連合（UfM）担当フランス大使などを歴任し、2016年から2020年まで、アルベール2世大公の任命により、モナコ公国において政府の長にあたる国務大臣（Minister of State）を務めました。同氏の豊富な外交経験と国際的な見識は、当院が推進する海外の医療・研究・事業関係者との連携強化、各国・各地域における関係構築、ならびに先端医療分野に関する国際的な対話の促進において、大きな意義を有するものと考えております。



今後、Serge Telle氏には、当院の国際関係に関する戦略的助言に加え、科学外交の観点から、海外の関係機関との協力関係の構築、国際的な対話の促進、および中長期的な国際連携の推進に関するアドバイザリー業務を担っていただく予定です。



当院は今後も、医療および科学の発展が国境を越えて社会に貢献すべきものであるとの考えのもと、各国の多様なステークホルダーとの連携を深めながら、再生医療およびATMPを含む先端医療分野における新たな価値創出に取り組んでまいります。

【医療法人社団HELENE 表参道ヘレネクリニック コメント】

このたび、Serge Telle氏を当院の国際関係および科学外交担当シニアアドバイザーとしてお迎えできることを、大変光栄に存じます。

同氏の豊富な外交経験と国際的な知見を通じて、当院の国際連携を一層強化し、再生医療およびATMPを含む先端医療分野において、より大きな社会的価値の創出を目指してまいります。

【新任概要】

氏名：Serge Telle

役職：国際関係および科学外交担当シニアアドバイザー（Senior Advisor for International Relations & Scientific Diplomacy）

就任日：2026年4月1日

【Serge Telle氏 略歴】

主な経歴

1997年-2002年 リオネル・ジョスパン仏首相付 外交顧問

2002年-2007年 駐モナコ・フランス大使

2008年-2012年 地中海連合（UfM）担当フランス大使

2016年-2020年 アルベール2世大公の任命により、モナコ公国において政府の長にあたる国務大臣（Minister of State）を務める



主な栄典

レジオンドヌール勲章 シュヴァリエ

国家功労勲章 シュヴァリエ

サン・シャルル勲章 コマンドゥール

【表参道ヘレネクリニックについて】

医療法人社団HELENE 表参道ヘレネクリニックは、再生医療およびATMP（先端医療医薬品）を含む先端医療領域において、医療提供、研究開発、医療連携、ならびに国際的な取り組みを推進しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

医療法人社団HELENE 表参道ヘレネクリニック

HP：https://stemcells.jp/

担当：ハリー・シン

メール：harry.shin@helenebio.com

TEL：03-6433-5409