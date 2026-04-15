「愛媛広告大賞2025」を含む3賞を受賞

株式会社カンカク

株式会社カンカク（愛媛県松山市）は、第45回愛媛広告賞（愛媛広告協会主催）において、制作に携わった作品が、最高賞である「愛媛広告大賞2025」、新聞広告部門 最優秀賞、同部門 優秀賞の計3賞を受賞しました。

愛媛広告賞は、県内で発表・使用された広告を対象に、表現力、話題性、地域性、生活情報としての有用性などの観点から審査される賞で、今回は7部門に147点の応募がありました。

松山市を広告主とする「笑顔もプロ。仕事もプロ。」は、新聞広告部門 最優秀賞を受賞するとともに、全応募作品の中から最高賞である「愛媛広告大賞2025」に選出されました。また、株式会社ユタカを広告主とする「ものづくりでユタカになろう」は、新聞広告部門 優秀賞に選ばれました。

受賞作品

■ 愛媛広告大賞2025／新聞広告部門 最優秀賞

作品名：「笑顔もプロ。仕事もプロ。」

広告主：松山市

■ 新聞広告部門 優秀賞

作品名：「ものづくりでユタカになろう」

広告主：株式会社ユタカ

受賞の背景について

広告やデザインを単なる見た目の表現にとどめず、伝えるべき内容を整理し、相手に届く形にするコミュニケーションとして設計してきた点が評価されたものと受け止めています。広告主の意図や課題に向き合い、受け手に正確に伝わる表現を構築してきた取り組みの成果であると考えています。

「笑顔もプロ。仕事もプロ。」では、松山市の取り組みや姿勢を、生活者に自然に伝わる言葉と表現へと整理し、過度な演出に頼らず本質が伝わる構成としました。また、「ものづくりでユタカになろう」では、企業のものづくりの魅力や働く価値を、率直かつ力のある言葉で表現しています。

いずれの作品においても、広告主の思いや課題を起点に、伝わるための構造を丁寧に設計したことが、今回の評価につながったものと考えています。

広告デザイン事務所 カンカクについて

広告デザイン事務所カンカクは、ブランディング、広告、グラフィックデザイン、Webデザイン、企画制作などを手がけています。企業や自治体の価値を整理し、生活者にきちんと伝わる形で届けることを大切にしてきました。近年は、採用強化を目的としたリクルートツールや、組織の考え方や魅力を社内外に共有するためのインナーブランディングにも力を入れています。

愛媛広告賞では15年以上にわたり受賞を重ねてきました。また、日本新聞協会主催の新聞広告賞でも、第42回広告主部門・優秀賞「ゴシキメン～昭和の風景～」を受賞しました。この制作では、五色そうめんの歴史や価値を見つめ直し、広告としてどう表現するかを丁寧に考えました。さらに、同賞の新聞社企画・マーケティング部門でも奨励賞を受賞するなど、企画力と表現力の両面で評価をいただいています。

地域に根ざして活動を続けながらも、表現の水準は地方にとどまらないことを意識し、これからも必要な人に届くクリエイティブをつくっていきます。

会社概要

会社名：株式会社カンカク

所在地：〒790-0067 愛媛県松山市大手町1丁目8-2-3

代表者：岡西幸平

事業内容：ブランディング・広告・グラフィックデザイン・Webデザイン・企画制作

URL：https://kankaku-ad.com