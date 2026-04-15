【焼肉屋さかい・肉匠坂井・七輪坂井・カルビ大陸】合同キャンペーン！JTBトラベルギフト50,000円分など豪華賞品が抽選で当たる！春のギフトフェア開催！

株式会社焼肉坂井ホールディングス

焼肉を食べて、ギフト商品を当てよう！焼肉屋さかい、炭火焼肉屋さかい、肉匠坂井、七輪坂井、カルビ大陸では4月17日（金）～ 5月22日（金）までに各店舗にて3,000円（税込）以上ご飲食をいただいたお客様にJTBトラベルギフト50,000円分などが当たりますキャンペーンを行います。応募ハガキに3,000円以上のレシートを貼付して店内の応募箱もしくは郵便ポストにご投函ください。新シーズン到来のビッグな運だめしを美味しい焼肉と共にチャレンジしてください。皆さまのご来店をお待ちしております。

開催期間 2026年4月17日（金）～ 5月22日（金）

■ 豪華賞品の内容

旅行 Get賞 ： JTBトラベルギフト 50,000円分 5組様

贅沢お食事Get賞： お食事券 25,000円分 10組様

お手軽お食事Get賞： お食事券 5,000円分 30組様

● 焼肉屋さかい・炭火焼肉屋さかい

※店舗名記載の【炭火】は「炭火焼肉屋さかい」でございます。

・六日町駅前店 新潟県南魚沼市六日町105-1サンプラザビル1F（六日町駅前通り）025-778-0229

・柏崎インター店 新潟県柏崎市茨目3-743-1 0257-20-4429

・上越高田店 新潟県上越市土橋2283 025-523-0517

・【炭火】糸魚川店 新潟県糸魚川市上刈3-14-14 025-553-2914

・伊那春近店 長野県伊那市西春近2910-1 0265-74-1129

・【炭火】上田店 長野県上田市中央4-3569-2 0268-29-1329

・【炭火】松本村井店 長野県松本市村井町南1-7-3 0263-86-5122

・【炭火】諏訪インター店 長野県諏訪市沖田町4-21-2THビル5F（旧ゴールデンビル）0266-54-3829

・【炭火】御経塚店 石川県野々市市御経塚2-308 076-240-1629

・【炭火】守谷店 茨城県守谷市美園1-2-8 0297-21-1529

・新宿歌舞伎町店 東京都新宿区歌舞伎町1-17-12第1浅川ビル4F 03-5287-1229

・【炭火】羽村店 東京都羽村市緑ヶ丘1-5-13 042-570-1229

・久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜7-1-14 2F (1Fハックドラック） 046-838-5929

・湘南ライフタウン店 神奈川県藤沢市石川2-4-11 0466-86-6329

・橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本5-14-5 042-770-8929

・秦野店 神奈川県秦野市富士見町2-21 0463-81-7004

・【炭火】横須賀馬堀海岸店 神奈川県横須賀市大津町1-22-8パチンコマリーン2F 046-826-0580

・成田店 千葉県成田市ウイング土屋89 0476-20-1929

・【炭火】各務原店 岐阜県各務原市蘇原東栄町2-130 058-383-8228

・焼津三ヶ名店 静岡県焼津市三ヶ名1111-1 054-620-9929

・掛川店 静岡県掛川市大池635-3 0537-62-0829

・函南店 静岡県田方郡函南町間宮574-1 055-970-2929

・裾野店 静岡県裾野市平松662-5 055-995-1681

・【炭火】富士本市場店 静岡県富士市本市場36-1 0545-66-4529

・【炭火】沼津香貫店 静岡県沼津市下香貫上障子398-1 055-935-6629

・【炭火】四日市西店 三重県三重郡菰野町神森876 059-391-2929

・【炭火】四日市ときわ店 三重県四日市市ときわ1丁目1261-5 059-350-0468

・【炭火】大津堅田店 滋賀県大津市今堅田2-11-1 077-571-3729

・【炭火】田辺店 和歌山県田辺市目良43-18 0739-23-2922

・【炭火】御坊店 和歌山県御坊市薗324 0738-32-2929

・【炭火】新宮店 和歌山県新宮市新宮字鴻田3563-1 0735-28-2029

・【炭火】和歌山岩出店 和歌山県岩出市中島872-2 0736-63-5298

・【炭火】和歌山橋本店 和歌山県橋本市隅田町下兵庫字中田519-2 0736-25-5016

・伏見横大路店 京都府京都市伏見区横大路芝生33-1 075-605-8929

・京都一乗寺店 京都府京都市左京区一乗寺中ﾉ田町69 075-707-8929

・【炭火】京都洛西店 京都府京都市西京区大枝中山町7-45 075-335-2917

・【炭火】米子米原店 鳥取県米子市米原9-756-3 0859-38-0760

・【炭火】鳥取岩吉店 鳥取県鳥取市岩吉字東金田156-4 0857-39-9400

・大田店 島根県大田市長久町長久ロ175-4 0854-84-0329

・【炭火】出雲店 島根県出雲市渡橋町592-1 0853-24-8110

・【炭火】益田店 島根県益田市乙吉町イ107-1 0856-31-1729

・【炭火】松江学園通り店 島根県松江市学園2-592-1 0852-60-2050

・【炭火】島根浜田店 島根県浜田市黒川町4180 0855-23-1729

・【炭火】東広島西条店 広島県東広島市西条町御薗宇5487-1 082-431-6788

・【炭火】焼山店 広島県呉市焼山中央3-15-54 0823-34-1129

・【炭火】広島三次店 広島県三次市十日市南2-15-7 0824-64-8929

・【炭火】下松店 山口県下松市瑞穂町2-15-10 0833-48-0529

・【炭火】山口大歳店 山口県山口市維新公園3-12-5 083-934-4529

・【炭火】萩店 山口県萩市土原442 0838-21-1129

・【炭火】原城店 長崎県南島原市南有馬町乙1004-7 0957-85-2989

・【炭火】島原店 長崎県島原市前浜町丙44-1 0957-62-4129

◎ 焼肉屋さかい グランドメニュー https://www.yakiniku.jp/sakai/menu/(https://www.yakiniku.jp/sakai/menu/)

焼肉屋さかいについて

「焼肉屋さかい」は1993 年に岐阜県岐阜市に１号店をオープンしました。その後、東海エリアを中心に30 年以上、焼肉料理一筋で営んでまいりました。焼肉屋さかいのお肉は、開業以来、培ってきた調達ルートで塊買いしたものです。これによりコストや鮮度に大きく影響する工場加工をできるだけ排除し、仕入れコストを下げることができ、且つ職人の手で丁寧に店内仕込みすることにより、安心・安全で美味しいお肉を、リーズナブルにお届け出来るようになりました。もうひとつの特徴は、お肉をより美味しくする独自のカット方法です。口に入れたときに一番美味しく感じるお肉の切り方を追求することで、焼肉の美味しさを最大限に引き出しています。お客様にご満足を頂けるように定期的な肉切り研修で技術を磨き続けております。「美味しくて、安くて、そして楽しいからそこに行く」焼肉屋さかいにリピーターが多い理由はここにあります。「美味しい」だけでなく、また好感の持てる接客だけでもない。あらゆる角度からの満足を提供することを常に考え、地域に愛されるお店を目指しております。

10月7日を「焼肉屋さかい・炭火焼肉屋さかいの日」に制定いたしました

記念日名称：焼肉屋さかい・炭火焼肉屋さかいの日記念日日付：10月7日 正式登録日：2025年7月25日（金）

「焼肉屋さかい」は1993年10月7日に岐阜県岐阜市に1号店を出店しました。独自のカット法でお肉をより美味しく引き立て、お客様のお口に入れた時にご満足いただける営業を30年以上積み重ねてきました。また、好感の持てる接客、寛げる空間づくりにも力を入れてきました。今後もこのコンセプトは変わらず、お客様に愛され続ける、地域の皆さまの焼肉店を目指してまいりたいと思います。どうか何卒宜しくお願いいたします。

肉匠坂井

全店舗：https://www.yakiniku.jp/nikushou_sakai/%e5%ba%97%e8%88%97%e4%b8%80%e8%a6%a7-2/

◎ 肉匠坂井 グランドメニュー https://www.yakiniku.jp/nikushou_sakai/menu/(https://www.yakiniku.jp/nikushou_sakai/menu/)

「肉匠坂井」について

『肉匠坂井』は2014年に三重県鈴鹿市の幹線道路沿いに1号店を出店しました。全国展開している令和

5年に創業30周年を迎えた焼肉店『焼肉屋さかい』のノウハウを集結して開発した、国産牛焼肉食べ放

題ブランド、それが『肉匠坂井』です。肉匠坂井の国産牛は、すべて焼肉屋さかいで培った調達ルートで塊買いしたものです。これによりコストや鮮度に大きく影響する工場加工をできるだけ排除し、仕入れコストを下げることができるだけでなく、職人の手で丁寧に手切りし店内仕込みすることにより、安心・安全で美味しいお肉を、リーズナブルにお届け出来るようになりました。厳しい目で選定した肉は適度な脂肪分でやわらかく、ジューシーな肉本来の豊かな旨みを味わうことができます。お客様のために手間を惜しまない、これも肉匠坂井のこだわりです。また幅広いお客様にご満足を頂けるよう、バラエティ豊かなサイドメニューやこだわり抜いたデザートをご用意しています。「うまいのに安い！」「安いのに満足！」とお客様にご評価を頂ける焼肉食べ放題のお店を目指しております。

6月20日を「国産牛焼肉食べ放題・肉匠坂井の日」に制定いたしました

記念日名称：国産牛焼肉食べ放題・肉匠坂井の日 記念日日付：6月20日 正式登録日：2025年5月20日（火）

「肉匠坂井」は2014年6月20日に三重県鈴鹿市の幹線道路沿いに1号店を出店しました。国産牛肉食べ放題のサービスを職人の手で丁寧に手切りし店内仕込みすることにより、安心・安全で美味しいお肉を、リーズナブルにお客様に提供してきました。厳しい目で選定した肉は適度な脂肪分でやわらかく、ジューシーな肉本来の豊かな旨みを味わうことができます。お客様のために手間を惜しまない、これが肉匠坂井のこだわりです。また幅広いお客様にご満足を頂けるよう、バラエティ豊かなサイドメニューやこだわり抜いたデザートをご用意しています。「うまいのに安い！」「安いのに満足！」とお客様にご評価を頂ける焼肉食べ放題のお店をテーマに今後も地域の皆さまに愛され続ける店舗を目指してまいります。

● カルビ大陸 店舗一覧

https://www.yakiniku.jp/karubitairiku/shop/

◎ カルビ大陸グランドメニュー https://www.yakiniku.jp/karubitairiku/menu/

● 七輪坂井 店舗

・当知店 愛知県名古屋市港区当知3-103 052-381-7003

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年：1959年11月 資本金：100百万円

従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む 2024年3月現在）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

・焼肉屋さかい・炭火焼肉屋さかいHP

https://www.yakiniku.jp/sakai/ (https://www.yakiniku.jp/sakai/)

・肉匠坂井 HP

https://www.yakiniku.jp/nikushou_sakai/ (https://www.yakiniku.jp/nikushou_sakai/)

・肉匠坂井 公式アプリ

ダウンロードQRコード

・カルビ大陸 HP

https://www.yakiniku.jp/karubitairiku/ (https://www.yakiniku.jp/karubitairiku/)