【福島県郡山市】「ラッキーと見つける！こおりやま魅力発見スタンプラリー」を実施しています！［福島県郡山市役所］

郡山市

郡山市は、ふくしまDC期間中に、ふくしま応援ポケモン「ラッキー」とコラボし、市内に設置したスタンプスポットを巡るスタンプラリー事業を実施しています。

【郡山市ウェブサイト】

URL：https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/120/173323.html

概要

（１）期 間

2026年4月11日（土）～6月30日（火）

（２）参加方法

スタンプラリー台紙を入手して、市内の全8か所のスタンプスポットを巡ってスタンプを集めた方に、ラッキーのステッカーを先着順でプレゼントします。アンケートにご回答いただくと、特別賞の抽選に応募することができます。

（３）場 所

１.開成山公園

２.高柳電設工業スペースパーク

３.郡山市歴史情報博物館

４.AGCエレクトロニクス郡山カルチャーパーク

５.蔭山工務店大安場史跡パーク

６.郡山市立美術館

７.うすい百貨店

８.郡山市磐梯熱海観光物産館

（４）景 品

集めたスタンプの数に応じて、以下をプレゼントします。

※１.及び２.のラッキーのステッカーの配布場所は、こおりやま観光案内所

１.3個以上集めた方…ラッキーのステッカー（先着7,000枚）

２.全8個集めた方…ラッキーのシルバーオリジナルステッカー（先着700枚）

３.特別賞（抽選）

１.のステッカー裏面掲載のアンケートに回答すると、以下の特別賞に応募することができます。

▲ラッキーの福島桃まんじゅう＆柏屋薄皮饅頭【15名様】▲ラッキーのすず鳴りカップ【３名様】▲磐梯熱海温泉共通利用商品券【２名様】

※その他詳細については、市ウェブサイトで随時お知らせします。

URL：https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/120/173323.html

その他

＜ふくしまデスティネーションキャンペーン（ふくしまDC）＞

JRグループと福島県、市町村、地元の観光事業者などが一体となって、各地域の魅力を発信する観光キャンペーンです。開催期間は、令和8年4月1日から6月30日までの3か月間です。

＜ふくしま応援ポケモン「ラッキー」について＞

福島県では、平成31年2月に株式会社ポケモンと連携協定を締結し、ポケモンの「ラッキー」を「ふくしま応援ポケモン」に任命。福島県とラッキーがコラボしたさまざまな取り組みにより県内の活性化を図っています。

ふくしま＆ラッキー 公式サイト：https://www.tif.ne.jp/pokemon/

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

参考情報

●ポケモン天文台

開催期間：2026年4月11日（土）～6月14日（日）

開催場所：けんしん郡山文化センター

https://observatory.pokemon.jp/

●巡回展『ポケモンローカルActs物産展』福島県開催

開催期間：2026年4月24日（金）～5月6日（水）

開催場所：うすい百貨店

https://local-bussanten.pokemon.jp/

●⋆and trip.「ポケモンのラッキーをモチーフにした公園がある福島県・郡山の【開成山公園】と周辺おすすめスポット９選」

https://www.andtrip.jp/article/007115.html?utm_source=qr&utm_medium=site&utm_campaign=koriyama(https://www.andtrip.jp/article/007115.html?utm_source=qr&utm_medium=site&utm_campaign=koriyama)

●郡山市観光協会 ふくしまDC特集ページ

https://www.kanko-koriyama.gr.jp/fukushimadc/

本件に関するお問い合わせ先

郡山市文化スポーツ観光部 観光政策課

電話：024-924-2621 Mail：kankou@city.koriyama.lg.jp