株式会社サンステラ、「Bambu Lab X2D」国内販売開始　20万円未満のデュアルノズル・ヒートチャンバー搭載機

株式会社サンステラ

株式会社サンステラ（本社：東京都）は、Bambu Lab製の最新デュアルノズル3Dプリンター「X2D」の国内展開を開始いたしました。

本製品は20万円未満ながらも、50μmの動作制度と、デュアルノズルを搭載し、マルチカラー・サポート別材料化・マルチマテリアル造形の高速化を実現。これまでにない造形体験と生産性を提供します。

また65℃のアクティブチャンバーを搭載し、エンジニアリングプラスチックの安定造形も可能になりました。

販売サイト：サンステラ3Dモール :https://sunstella.co.jp/products/bambu-lab-x2d

■製品の主な特長

１. デュアルノズルによる高効率マルチマテリアル造形

デュアルノズル構造により、サポート材とモデル材を分離して造形できるため、後処理の簡略化と仕上がり品質の向上を実現。多色・多素材造形にも柔軟に対応します。

※補助ノズルの印刷品質はメインノズルと比較して、わずかに劣る傾向があります。

２. 最大300℃ノズル × 65℃加熱チャンバー

高温ノズルとアクティブ加熱チャンバーにより、ABS・ASA・ナイロンなどのエンジニアリングフィラメントを安定して造形可能。温度環境を均一に保つことで、反りや層間剥離を抑制します。

３. 50μmの高精度・高速造形

別売のビジョンエンコーダー（校正治具）を利用することで、50μmの動作制度を実現します。

また最大1,000mm/sの高速移動と高加速度制御により、従来機と比較して大幅な造形時間短縮を実現。安定した品質と再現性を両立します。

４. AIによる造形品質の自動最適化

フィラメント供給・押出状態・造形状況をリアルタイムで監視し、異常を検知・補正。

フィラメントの吸湿やノズルの摩耗などにも自動対応し、常に安定した造形品質を維持します。

５.誰でも簡単に使える

スライスソフトはほとんどの材料のパラメーターを搭載。面倒な調整などは不要です。

機械のトラブルもフィラメントの詰まり・湿気・供給異常などをAIが検知し、トラブルを未然に防止。初心者からプロフェッショナルまで安心して運用できる設計です。

販売サイト：サンステラ3Dモール :https://sunstella.co.jp/products/bambu-lab-x2d

■主な仕様（抜粋）

造形方式：

FDM（熱溶解積層方式）

造形サイズ：

メインノズル印刷：256×256×260 mm³

補助ノズル印刷：235.5×256×256 mm³

デュアルノズル印刷：235.5×256×256 mm³

2つのノズルの合計容積：256×256×260 mm³

ノズル温度：

最大300℃

チャンバー温度：

最大65℃

ノズル構成：

デュアルノズル（メインノズル＋補助ノズル）

モーター：

高精度クローズドループ制御

対応材料：

■メインホットエンド

PLA,CoPE,PETG,TPU,PET,ABS,ASA,PA,PC,PPA

それらのCF/GF混合材・またサポート材（PVA,BVOHなど）

■補助ホットエンド

PLA（PLA Aeroを除く）、PETG、ABS、ASA、AMS用TPU、PLA用サポート、PLA/PETG用サポート、ABS用サポート、PA/PET用サポート、PET、PA、PC、PVA；炭素繊維/ガラス繊維強化PLA、PETG、ABS、ASA、PA6、PAHT、PET

■補助ホットエンド（印刷には注意が必要です¹）

PLAシルク、PETG-CF、ASA-CF、PA6-CF、AMS用TPU、PA/PETサポート

サンステラで購入するメリット



サンステラ商流のみの特典「BambuLab ソフトウェアユーザーマニュアル」別送

サンステラ限定の特典として、

Psych0h3ad 様監修の

「BambuLab ソフトウェアユーザーマニュアル」を「後送り」にて１か月以内に発送。

最初からつまずかない安心の体制を整えます。

※既購入者様への配布などは11月内をめどにご案内いたします。

BambuLab製品全部品全在庫保有

日本の代理店としては初めて、BambuLab社が販売する部品を全製品在庫保有を行っています。

万が一の時でもお待たせしない安心の保証体制で、企業様でも安心して導入いただけます。

日本拠点技術者による修理サポート

日本拠点の技術者による修理サポートで、万が一の際にも安心です。

サンステラ3Dモール ポイント高還元

サンステラ3Dモールでの購入時、現在キャンペーンとして3％ポイント還元を実施しています。

購入後価格保証

サンステラ3Dモールにてご購入いただいた製品について、購入日から1か月以内にセールまたは価格改定が実施された場合、差額分をポイントにて還元いたします。

■今後の展開

サンステラでは、国内在庫・日本語サポート・独自マニュアルを通じて、導入から運用まで一貫した支援を提供してまいります。

また、2026年に開設予定の実店舗「サンステラ3Dステーション」や各種イベントにおいても、実機体験・導入相談の場を提供し、より多くのユーザーに3Dプリント技術の可能性を届けてまいります。

2026年夏に開設予定の店舗「サンステラ3Dステーション」のイメージ

株式会社サンステラについて

3Dプリンター関連製品の輸入販売および技術サポートを専門に行う商社です。10年以上にわたり、世界トップクラスの3Dプリンター・3Dスキャナー・造形材料を取り扱い、年間3,500台の販売実績を有しております。国内外メーカーの正規代理店契約を結び、導入から保守・運用まで一貫したサービス提供により、ユーザーの「安心して使える3Dプリンター環境」を実現しております。

■株式会社サンステラ（概要）

本社： 〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-7-3東池袋５丁目ビル6F

代表者： 代表取締役 和田 裕介

設立： 2007年3月 資本金： 1,000万円

TEL： 03-5391-9308

事業内容： 3Dプリント機器・各種造形材料の輸入販売・技術サポート

公式サイト： https://sunstella.co.jp/