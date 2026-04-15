数十万円相当の市場調査・競合分析を無料提供、先着100社限定キャンペーン開始

株式会社AIセキュリティソリューションズ

株式会社AIセキュリティソリューションズ（本社：東京都渋谷区、以下「当社」）は、AI BPOリサーチ代行サービスにおいて、先着100社を対象にリサーチレポートを1社1テーマ無料で作成する「100社無料キャンペーン」を本日より開始いたします。受付期限は2026年5月31日までとなります。

キャンペーン概要

サービスURL

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/138212/table/38_1_cd64f98f32b17a387e9109c0028912eb.jpg?v=202604150851 ]

https://ai-prototype.jp/bpo/free-trial

背景・目的

リサーチ業務は経営判断や新規事業の検討に不可欠ですが、多くの企業で以下のような課題を抱えています。

- 調査会社やコンサルティングファームへの外注は1テーマ数十万円～と高額で、気軽に発注できない- 社内で対応すると情報収集・整理だけで数日を要し、コア業務を圧迫する- ウェブ・論文・特許・官公庁資料など情報源が分散し、網羅的な調査が困難

当社は2026年3月に「AI BPOリサーチ代行サービス」を開始し、プレスリリースの配信直後から多くの反響をいただきました。特に「まずは1テーマ、スポットで試したい」というニーズが想定以上に大きかったことを受け、初めてのお客様がリスクなくサービスの品質を体験できる本キャンペーンの実施を決定いたしました。

サービスの特徴

１. 圧倒的なコストパフォーマンス

従来のコンサルティング調査費用の1/5～1/10の価格設計。通常1テーマ5万円（税別）のレポートを、本キャンペーンでは無料で提供いたします。

２. AI×人のハイブリッド品質

生成AIによる網羅的な情報収集・分析に加え、専任スタッフによるファクトチェックと品質確認を実施。経営会議や社内検討に十分な品質を担保します。

３. 最短1営業日のスピード納品

調査テーマをお伝えいただくだけで、情報収集から分析・レポート作成までを一括で実施。ヒアリングから1～3営業日で納品いたします。

４. お客様の作業負担ゼロ

システム導入やツール設定は一切不要。約30分のオンラインヒアリングのみで、あとは納品をお待ちいただくだけです。修正対応も1回まで無料で承ります。

対応可能なリサーチテーマ（例）

キャンペーンのご利用条件

ご利用の流れ

担当者コメント

- 市場規模・成長性の調査、市場動向レポートの作成- 競合サービスの比較分析（料金体系・機能・ポジショニング）- 業界動向・技術トレンドの整理- 特許・学術論文の検索・要約- 法令・規制変更の調査・影響範囲の整理- ターゲット企業リストの作成（条件に基づく網羅的なリストアップ）- 1社につき1テーマのリサーチレポートを無料で作成（2テーマ目以降は通常料金）- 納品後に簡単なアンケート（満足度・改善点など）へのご回答をお願いしております- 導入事例として当社サイト等への掲載をご許諾いただきます（社名公開・匿名はお選びいただけます）- 受付期限は2026年5月31日まで（先着100社に達し次第終了）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/138212/table/38_2_37c9804ceab17848131b8004bf19a605.jpg?v=202604150851 ]

「欲しいリサーチが、翌朝届く。そんな環境を、すべての企業に届けたいと考えています。今回のキャンペーンは、まだ当社のサービスをご利用いただいたことのない企業様に、まずは品質を実感していただくために企画しました。『調べものに半日かかった』『結局、検索結果をまとめただけで終わった』――そうした経験がある方にこそ、ぜひ一度お試しいただきたいです。」

（株式会社AIセキュリティソリューションズ）

会社概要

社名: AIセキュリティソリューションズ株式会社

所在地: 東京都渋谷区恵比寿西２丁目８－４ EX恵比寿西ビル５F

事業内容: AI業務代行（BPO）・AIコンサルティング

URL: https://ai-security-solutions.co.jp/