ペチコートと一体化した進化形ショーツ！『スカートが涼やかにはける、1枚履きペチショーツ』がセシールから新発売！

株式会社セシールカラー：左オークベージュ、右ブラック詳細はこちら :https://www.cecile.co.jp/detail/EF-560/

株式会社セシール（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村上 正和）は、『スカートが涼やかにはける、1枚履きペチショーツ』を3月27日より販売しました。接触冷感素材でひんやり涼しい、ペチコートと一体化した進化形ショーツ。綿素材のマチがついているから1枚ばきOK！ワンピースやスカートがもっと涼やかになるペチショーツを是非、お試しください。

■開発の経緯

年々厳しさを増す酷暑・猛暑の夏。セシールがターゲットとする大人世代の女性にとって、ワンピースやスカートスタイルは涼やかで快適なファッションですが、ショーツ1枚では下着の透けや汗じみが心配、ペチコートなどのアンダーウェアを重ね履きするものの、暑さやもたつきが気になる、そんなお悩みを多くいただいていました。

「ショーツとペチコートの"いいとこどり"を、たった1枚で実現できないか」 そんな想いから、お洋服をより美しく、より快適に着こなすためのアウター対応ショーツとして開発をしました。

■こだわりポイント

ポイント１

ウエスト部分には通常ショーツやペチコートに使用するゴムを使わず、ゴムのくい込みや圧迫感がないから、長時間着用してもストレスを感じにくい履き心地を実現し、快適な着け心地を追求しました。セシールの人気シリーズ「ゴムもレースもない、くい込みにくいショーツ」で培った"快適設計を取り入れ、「ゴムもレースもない、くい込みにくいショーツ」シリーズとして展開します。

ウエストはゴム不使用、締め付けにくい♪

ポイント２

ショーツとしてのストレッチ性・フィット感と、ペチコートとしての滑らかな滑り心地を両立できる素材を、納得いくまで徹底的に厳選しました。さらに接触冷感機能により、着用した瞬間のひんやり感が、お出かけ前の気持ちをしゃきっと引き締め、毎朝のお着替えを心地よい時間へと変えます。

接触冷感で触れるたびにひんやり涼しい♪

■担当MDからひとこと

「ショーツとペチコートが、これ1枚で2役。涼しさも、着心地も、そして洗濯物まで減らしてくれる、まさに"時短・快適"を叶えるスマートな新定番です。」

『スカートが涼やかにはける、1枚履きペチショーツ』

品番：EF-560

価格：2,519円（税込）～

カラー：ブラック、オークベージュ

サイズ：M・L・LL・3L・5L

■身生地=ナイロン80%ポリウレタン20%(ストレッチスムース)

▼股下丈:約43cm

●マチ裏は綿素材

●中国製・ベトナム製

【1枚ばきOK!】

【接触冷感】

【フィット指数】★★★☆☆(ぴったり)

【大きいサイズも展開】(M～5L)

URL： https://www.cecile.co.jp/detail/EF-560/

カタログ：セシレーヌ2026年4月春夏号49P

【会社概要】

社名 ： 株式会社セシール

代表者 ： 村上正和

所在地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー17F

設立 ： 2020年12月1日

事業内容： 総合通信販売事業

URL ： https://corp.cecile.co.jp/

セシールでは、お客様の声を聴き、改善をしながら「お客様に寄り添った商品・サービス」に取り組んでいます。インナー商品をはじめとする様々な生活用品をご提供し、豊かなライフスタイルをサポートしています。

■オンラインショップ https://www.cecile.co.jp/

■Instagram @cecile.shopping

https://www.instagram.com/cecile.shopping/?hl=ja

＜お客様からのお問合せ先＞

セシールコールセンター

Tel：0120-70-8888（受付時間：10時～18時）