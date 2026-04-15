ペチコートと一体化した進化形ショーツ！『スカートが涼やかにはける、1枚履きペチショーツ』がセシールから新発売！
カラー：左オークベージュ、右ブラック
詳細はこちら :
https://www.cecile.co.jp/detail/EF-560/
株式会社セシール（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村上 正和）は、『スカートが涼やかにはける、1枚履きペチショーツ』を3月27日より販売しました。接触冷感素材でひんやり涼しい、ペチコートと一体化した進化形ショーツ。綿素材のマチがついているから1枚ばきOK！ワンピースやスカートがもっと涼やかになるペチショーツを是非、お試しください。
■開発の経緯
年々厳しさを増す酷暑・猛暑の夏。セシールがターゲットとする大人世代の女性にとって、ワンピースやスカートスタイルは涼やかで快適なファッションですが、ショーツ1枚では下着の透けや汗じみが心配、ペチコートなどのアンダーウェアを重ね履きするものの、暑さやもたつきが気になる、そんなお悩みを多くいただいていました。
「ショーツとペチコートの"いいとこどり"を、たった1枚で実現できないか」 そんな想いから、お洋服をより美しく、より快適に着こなすためのアウター対応ショーツとして開発をしました。
■こだわりポイント
ポイント１
ウエスト部分には通常ショーツやペチコートに使用するゴムを使わず、ゴムのくい込みや圧迫感がないから、長時間着用してもストレスを感じにくい履き心地を実現し、快適な着け心地を追求しました。セシールの人気シリーズ「ゴムもレースもない、くい込みにくいショーツ」で培った"快適設計を取り入れ、「ゴムもレースもない、くい込みにくいショーツ」シリーズとして展開します。
ウエストはゴム不使用、締め付けにくい♪
ポイント２
ショーツとしてのストレッチ性・フィット感と、ペチコートとしての滑らかな滑り心地を両立できる素材を、納得いくまで徹底的に厳選しました。さらに接触冷感機能により、着用した瞬間のひんやり感が、お出かけ前の気持ちをしゃきっと引き締め、毎朝のお着替えを心地よい時間へと変えます。
接触冷感で触れるたびにひんやり涼しい♪
■担当MDからひとこと
「ショーツとペチコートが、これ1枚で2役。涼しさも、着心地も、そして洗濯物まで減らしてくれる、まさに"時短・快適"を叶えるスマートな新定番です。」
『スカートが涼やかにはける、1枚履きペチショーツ』
品番：EF-560
価格：2,519円（税込）～
カラー：ブラック、オークベージュ
サイズ：M・L・LL・3L・5L
■身生地=ナイロン80%ポリウレタン20%(ストレッチスムース)
▼股下丈:約43cm
●マチ裏は綿素材
●中国製・ベトナム製
【1枚ばきOK!】
【接触冷感】
【フィット指数】★★★☆☆(ぴったり)
【大きいサイズも展開】(M～5L)
URL： https://www.cecile.co.jp/detail/EF-560/
カタログ：セシレーヌ2026年4月春夏号49P
【会社概要】
社名 ： 株式会社セシール
代表者 ： 村上正和
所在地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー17F
設立 ： 2020年12月1日
事業内容： 総合通信販売事業
URL ： https://corp.cecile.co.jp/
セシールでは、お客様の声を聴き、改善をしながら「お客様に寄り添った商品・サービス」に取り組んでいます。インナー商品をはじめとする様々な生活用品をご提供し、豊かなライフスタイルをサポートしています。
■オンラインショップ https://www.cecile.co.jp/
■Instagram @cecile.shopping
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