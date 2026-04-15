手打ちパスタとワインを楽しむカジュアルイタリアン「LENOX HOUSE」4/20（月）東京・参宮橋にオープン

株式会社LDFS

この度、「THE GREAT BURGER」「The Little BAKERY Tokyo」「LUCKY ALEXANDER CHINA」「YOU KNOW WHAT」などを運営する株式会社LDFSは、緑豊かな代々木公園や閑静な住宅街が広がる参宮橋駅徒歩1分の場所に、イタリアンレストラン「LENOX HOUSE」をオープンいたします。

「LENOX HOUSE」では、店内で手打ちするパスタを中心に、旬の食材を使ったイタリア各地の郷土料理など、伝統的な技法で仕立てた料理をご用意します。心地よい光が差し込むランチタイムからやわらかな照明が灯るディナーまで、家族や仲間とテーブルを囲むひとときはもちろん、カウンターでふらりワインとパスタを味わったり、記念日などのプライベートな集まりまで、思い思いの時間をお楽しみいただけます。

■空間について

ヴィンテージとモダンが融合する店内は、ブラウン、ホワイト、グレーを基調に、稀少な古材を使用しオリジナルで製作した什器や家具を配置。床やカウンター天板の天然大理石に対しベビーピンクのタイルを差し色で使い、温もりある空間に。テーブル席に加えて、バーカウンターと個室をご用意しています。

イギリスを代表するプロダクトデザイナー、ジャスパー・モリソンの照明Glo-Ballがやさしく空間を照らします。バーでは、ふらり立ち寄り、一品から気軽にお楽しみいただけます。オリジナルスピーカーから奏でられる音もダイレクトに楽しめます。個室では、プライベートな食事からお子さま連れまでゆっくりお過ごしいただけます。ワインは、イタリアを中心とした40～50種類からお好みを。ご自宅用にテイクアウトも可能です。店内から、職人が手打ちするパスタの製造風景もご覧いただけます。空間に溶け込む、オリジナル制作のスピーカーで最高の音を。

■料理について

料理は、前菜からパスタ、メイン、デザートまで、日本各地から厳選した旬の食材を使い、イタリアの伝統的な技法で仕立てた郷土料理などをラインナップ。シンプルな味付けで食材のおいしさを引き立てます。店内で手打ちする多彩なパスタも魅力のひとつ。メインには、石窯を使ったグリルを中心にアクアパッツアや煮込み料理などをご用意。季節ごとにジビエを使った一品も。

生牡蠣やカルパッチョ、ブッラータなど素材をシンプルに味わえる前菜。パスタ・リゾットは常時約10種類がラインナップ。パスタはその特性に合わせてイタリアと北海道産の小麦をブレンドしています。メインには、フランス産の白土煉瓦窯を使い、高温・短時間で調理した野菜、魚、肉をご用意。外は香ばしく中はふっくらジューシーに焼き上げます。デザートには、ティラミスやジェラートなど、イタリアの定番に加えて、系列の「The LITTLE Bakery Tokyo」の焼き菓子なども提供。器は、LAを拠点に活動する陶芸家 Shoshi Watanabeに製作いただいたオリジナル。

■店舗概要

店名：LENOX HOUSE（レノックスハウス）

住所：東京都渋谷区代々木4-9-1

営業時間：11:30～14:00 / 17:00～22:00

席数：33席

Instagram：https://www.instagram.com/lenoxhouse_sangubashi/