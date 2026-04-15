DYMグループ 2026年度入社式を実施～過去最大規模となる444名の新入社員を迎え、組織拡大を加速～

株式会社DYM

人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、2026年4月1日、2026年度入社式を執り行いました。当社グループ全体での新卒採用人数は近年増加傾向にあり、本年度は過去最大となる444名（※グループ会社・代表が運営している別法人、および早期入社・秋入社予定者を含む）の新入社員を迎え、事業拡大に伴う組織強化を一層推進しております。

■多様な人材の採用について

本年度においても、新入社員は特定のバックグラウンドに偏ることなく、幅広い分野で経験を積んできた人材で構成されています。

体育会系組織で培った精神力を持つ人材や、留学経験者、韓国をはじめとした海外出身の人材など、多様な経験とバックグラウンドを持つ仲間が集まりました。

当社では、こうした多様な人材が互いに刺激し合いながら成長し、新たな価値を創出していくことを期待しています。

■入社式の様子

当日は、代表取締役社長の水谷より新入社員へ向けたメッセージが贈られたほか、取締役による挨拶も行われ、AIの進化による社会や働き方の変化をテーマとしたメッセージが多く語られました。また、新入社員代表2名による決意表明に加え、全新入社員による一言挨拶も実施され、社会人としての第一歩を踏み出す節目の機会となりました。

※代表挨拶の様子

■代表コメント

水谷は、AIの急速な進化により社会構造が大きな転換点を迎えていることに触れ、今後はホワイトカラー・ブルーカラーを問わず、従来の「安定」が通用しない時代になるとの認識を示しました。そのうえで、AIに代替される側ではなく、AIを使いこなし価値を生み出す側に回ることの重要性や、人間にしかできない価値を磨き続ける必要性について言及しました。

また、これからの時代は個人の能力がそのまま生活水準に直結する時代であるとし、「環境に守られる人材」ではなく、自ら価値を生み出し続けられる人材への成長を求めました。

さらに、若いうちから努力を積み重ね、自分に打ち勝ち続けることの重要性に触れ、「お互いに高め合いながら成長し、最高の人生を実現していこう」と新入社員へ向けてエールを送りました。

※代表コメントの様子

■今後の展開

当社では、人材事業、WEB事業、HRTech事業、海外医療事業を中心に多角的な事業を展開しており、近年は既存事業の成長に加え、新規事業の創出にも積極的に取り組んでおります。こうした事業拡大に伴い、新卒採用を強化しており、今後も成長意欲の高い人材の採用と育成を通じて、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

また、新入社員に対しては、配属前研修やOJTを通じて早期戦力化を図るとともに、個々の成長を支援する体制を強化してまいります。

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M＆A事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/