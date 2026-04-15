『美男高校地球防衛部ラブマッチョ』4月16日より正式サービス開始！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123の最新ブラウザゲーム『美男高校地球防衛部ラブマッチョ』の正式サービス開始日を、2026年4月16日（木）に決定いたしました。

ついに、“愛”と“幸せ”で地球を救う新作タワーディフェンス×育成ゲームが登場します！

人気アニメ『美男高校地球防衛部』シリーズのキャラクターたちが、ブラウザゲームで大活躍します。

■SR箱根有基がもらえる特典も！事前登録は引き続き受付中！

事前登録報酬として、「SR 箱根有基」「ダイヤ×1,000」「キャラ抽選券×15」をプレゼント！

リリース時点までに事前登録いただいたすべての方を対象に特典をお贈りします。ぜひこの機会にご登録ください。

▽事前登録はこちらから！

ゲーム公式LINEで登録：https://lin.ee/yomMOIY

ゲーム公式Xで登録：https://x.com/boueibu_LM

ゲーム公式ページで登録：https://s.g123.jp/t5zd656j

■ダウンロード不要。Webブラウザ上で、いつでもどこでも「美男高校地球防衛部ラブマッチョ」を遊べる！

「ラブマッチョ」をプレイできるのは、ゲームプラットフォームG123だけ！

本作は、スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上でお楽しみいただけるブラウザゲームです。隙間時間で楽しめる放置機能も充実しており、家ではPCでじっくり・外ではスマホでサクッと、様々なプレイスタイルで遊ぶことができます。

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：美男高校地球防衛部(https://g123.jp/game/binan?lang=ja) ラブマッチョ

ジャンル：地球防衛タワーディフェンス

価格：基本無料（ゲーム内アイテム課金制）

■『美男高校地球防衛部』シリーズとは？

2015年1月に第1期が放送され、話題をさらった「美男高校地球防衛部LOVE！」。

続編となる「美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！」や「美男高校地球防衛部HAPPY KISS！」も放送され、シリーズを通して多くのファンに“愛”と”幸せ”を届けてきました。

さらに昨年1月には10周年記念作品として劇場版「美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！」の公開、新TVアニメシリーズ『美男高校地球防衛部ハイカラ！』の放送も行われ、シリーズは節目の年を迎えてさらなる盛り上がりを見せています。

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)馬谷くらり／黒玉湯振興会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。