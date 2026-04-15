【服飾雑貨メーカー 川辺株式会社】 ポケモンのハンカチアイテム新登場！

川辺株式会社

ポケモンのレース付きタオルと刺繡ハンカチが新登場しました。

■レース付きタオルハンカチ

白いレースに、ピカチュウとモンスターボールをさりげなくデザインしたタオルハンカチ。タオル地には地色にやさしくなじむ色合いでピカチュウのワンポイント刺繍を施し、上品に仕上げました。

タオルハンカチのカラーはイエローとオフホワイトの2カラー。

ピカチュウの刺繍は全6パターンで、どれも可愛らしいポーズと表情が印象的です。

●レース付きタオルハンカチ 価格:各\1,430(税込) サイズ:約20×20cm

■刺繍ハンカチ

淡いイエローカラーとホワイト、ブラックの3カラー。

上品さと遊び心を併せ持つ特別感あるシリーズです。

●刺繍ハンカチ 価格:各\1,430(税込) サイズ:約40×40cm

日常使いはもちろん、パーティーなどのフォーマルシーン用として、またポケモンをお好きな方へのプレゼントとしてもおすすめです。

■発売：川辺株式会社

発売時期：2026年4月中旬販売予定

販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場

※店舗により発売日が前後する可能性もございます。

●問い合わせ先

・お問い合わせフォーム https://www.kawabe.co.jp/form/

・フリーダイヤル 0120-077-927(インターモード川辺)

※10:00～12:00、13:00～17:45(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)



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