司会は東ちづると三ツ矢雄二！ 　666（悪魔の日）に「まぜこぜ」の社会をめざすチャリティー交流会を開催！

一般社団法人Get in touchチャリティまぜこぜ交流会のフライヤー画像

■26.6.6 16時 悪魔の日に、東ちづるの66ageを嗤（わら）おう！

一般社団法人Get in touch（代表：東ちづる）は、6月6日（土）16時から、

東ちづるの66歳バースデーを祝うチャリティー交流会を開催します。

「666」は、キリスト教の『ヨハネの黙示録』に基づく「獣の数字」で、悪魔の象徴・反キリストの印を意味します。1976年の映画『オーメン』（The Omen）で悪魔の子ダミアンに刻まれた数字だと覚えている人もいるかもしれません。

「'26.6.6 16時 66age まるでWオーメン」ということで、この企画が決定！

666の日の16時から、東ちづるの66歳のバースデーに、皆んなで笑いとばしましょう。

「笑い」は、「祓い」とも言われていますから。

司会の東ちづると三ツ矢雄二と共に、イヤなことは、お笑いでお祓いしましょう！

2人のトークを交えて秘蔵映像をご覧いただくほか、

Get in touchがプロデュースするマイノリティ・パフォーマー集団「まぜこぜ一座」のメンバーが歌とダンス、マジックなどを披露します！

ステージがないため、シンガーはフロアの真ん中で歌い、演奏とダンスは参加者の中を回りながら。

まさに「まぜこぜ」の空間で、熱いパフォーマンスの体温を実感できるチャンスです！

昨年の「まぜこぜ一座」公演 「月夜のからくりハウス」の模様はこちらから！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=i_G2jsp7cS0 ]

■軽食＆「Vitamix」によるフレッシュジュース＆おみやげつき

会場では、軽いお食事と共に、世界中で100年以上愛されてきたブレンダー「Vitamix（バイタミックス）」によるフレッシュジュースを提供します。

食材の皮も種もまるごと粉砕するので、果物の酵素を生のまま摂取できる優れモノ。

さらに、おみやげも（内容は当日のお楽しみ！）お持ち帰りいただけます。

Vitamix(バイタミックス)紹介動画

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3WpKjKvFTPw ]

■バリアフリーで、まぜこぜの心地よさを体感できる交流会

カジュアルなパーティ形式の交流会なので、ぜひ、お気軽にご参加ください。

もちろん、手話通訳つきで、館内バリアフリー・障害者トイレもあります。

悪魔を嗤いとばし、「まぜこぜ」の心地よさを、一緒に体感しましょう！！

チャリティーまぜこぜ交流会の司会、東ちづると三ツ矢雄二

■東ちづるよりメッセージ

東ちづるの写真

「LOVE & PEACE」

かつては少し小っ恥ずかしく感じた言葉を、今年のGet in touchのテーマに掲げました。

シュプレヒコールも大切。でも私たちは、叫ぶだけじゃなく、楽しみながら社会を揺らしたい。

笑い、物語、表現の力で社会に問いを投げたい。

エンターテインメントの力で一石を投じたいのです。

“まぜこぜの社会”は、

楽しさの中から広がっていくと信じています。

俳優・一般社団法人Get in touch代表 東ちづる

■日時

2026年6月6日（土）

15:30 開場

16:00 スタート

18:00 終了予定



■出演者（あいうえお順）

・東ちづる（俳優・「まぜこぜ一座」座長）

・エスムラルダ（シンガー・ライター）

・えびさわなおき。（アコーディオン）

・大前光市（義足のダンサー）

・GOMESS（自閉症のアーティスト）

・佐藤ひらり（全盲のシンガーソングライター）

・西垣恵弾（バイオリン）

・マメ山田（日本一小さなマジシャン）

・三ツ矢雄二（声優・マルチクリエイター）

手話通訳：樋口真弓、森本行雄

■会場

dōTERRA Japanビル B１

（東京都港区西麻布３丁目５－５ 中国大使館近くになります）

■料金

10,000円

トーク・映像鑑賞・パフォーマンス鑑賞 食事&Vitamixの実演生ジュース おみやげ付き

（全額、「まぜこぜ」の社会をめざす活動資金となります。）

＊Get in touchマンスリーサポーター「Getフレンズ」の皆様はご優待メールをお送りいたしました。

＊主催者都合の中止以外の理由では、チケットキャンセル、返金は出来ません。

■チケット販売先

チケットサイト「Peatix」

https://get666.peatix.com

■ 主催：一般社団法人Get in touch

協賛：ドテラ・ジャパン ヒーリングハンズ

株式会社アントレックス

■お問い合わせ

一般社団法人Get in touch

メール：info@getintouch.or.jp

■一般社団法人Get in touchとは

2011年に活動をスタートし、2012年に法人化。俳優の東ちづるらが設立。

アートや音楽、映像、舞台などのエンターテインメントを通じて、だれも排除しない「まぜこぜの社会 」を目指して活動中。

4月2日の世界自閉症啓発デーを「WarmBlueDay」と命名し、企業・自治体などに「東京を⻘く染めよう 」と呼び掛ける「WarmBlue キャンペーン」を展開するほか、

マイノリティパフォーマーが集結する舞台「月夜のからくりハウス～まぜこぜ一座～」や、LGBTQのリアルな声を集めた映画「私はワタシ over the rainbow」、障害者アーティストのアート作品と社会とをつなげる「MAZEKOZEアート」など、コンテンツ多数。

生きづらさを抱える人たちとのトーク＆グループセッション「生きづらさだヨ！全員集合！」、「スナック★げっと～チイママちづる～」などもYouTube配信中。

Get in touch公式サイト：https://www.getintouch.or.jp/

Get in touch紹介動画(3分）：https://youtu.be/Pq0ie09fB84?si=Iw4rU2l6PbyqRpB4

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Pq0ie09fB84 ]

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