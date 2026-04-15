株式会社インラビングメモリー

2026年4月15日

株式会社インラビングメモリー

※うさぎ供養祭の法話を行う横田住職

ペット供養を総合的にサポートする「ディアペット」（運営：株式会社インラビングメモリー、本社：東京都千代田区、代表取締役：仁部 武士）は、2026年4月11日（土）、全国でも珍しい“うさぎ”のための供養祭「卯月の祈り うさぎ供養祭」を初開催しました。

旧暦で「卯月（うづき）」と呼ばれる4月は、“卯”の字やイースターバニーなど、うさぎを想起させる季節。その時期にあわせ、虹の橋へ旅立ったうさぎたちへ想いを届ける場として、本供養祭を開催しました。

供養祭はディアペット東京にて実施され、会場参加・オンライン参加を合わせて多くの方が参列。虹の橋へ旅立ったうさぎたちへ祈りが捧げられました。申込開始後まもなく定員に達するなど、“うさぎ専用”の供養祭として大きな関心が寄せられました。

近年、うさぎを大切な家族として迎える方が増える中、その旅立ちを丁寧に見送る場として、本供養祭は多くの方の想いに寄り添う機会となりました。

■ ペットは「かけがえのない家族」──広がるペットロスと、その受け皿の必要性

近年、ペットは「共に暮らす家族」として受け止められるようになっています。一方で、ペットロスに対する社会的理解やケアの場は、いまだ十分とは言えません。ディアペットでは、これまで犬や猫の供養祭を定期的に開催し、ご家族が「きちんとお見送り」できる場を提供してまいりました。

うさぎの飼育数に関する公的な統計は限られていますが、アニコム損保のペット保険契約頭数は、2015年度の3,384頭から2020年度には21,604頭へと、約6.4倍に増加しています（※）。

こうした背景から、うさぎの供養に対する関心の高まりとともに、旅立ちを丁寧に見送りたいという想いも広がっていることから、今回初めて“うさぎ専用”の供養祭を開催いたしました。

本取り組みを通じて、さまざまな動物とそのご家族に寄り添う供養のあり方が広がり、ペットロスと向き合うきっかけとなることを願っております。

※アニコム損害保険株式会社「ペットに関する年間調査（2022年）」より

https://www.anicom-sompo.co.jp/news-release/2022/20221227/

■ 静かに涙する姿も──“想いを届ける場”としての役割

当日は、スクリーンにうさぎたちの写真が映し出される中、横田住職による読経と法話が行われ、厳かな雰囲気の中で供養が進められました。

また、参加者はうさぎにちなんだイースターエッグに想いを書き込み奉納し、メッセージは後日お焚き上げされます。写真を見つめて手を合わせる姿や、静かに涙を流す参加者の姿も見られ、大切な存在との時間を振り返るひとときとなりました。

■ ペットロスの“その先”へ──ディアペットの取り組み

ディアペットは、ペット用の仏壇・仏具の提供にとどまらず、火葬や供養方法のご案内、セレモニーの開催などを通じて、ペットロスに向き合うご家族さまを総合的にサポートしてまいりました。

悲しみを無理に乗り越えるのではなく、その想いがやがて感謝へと変わっていくプロセスに寄り添うこと。それが、私たちの目指す供養のかたちです。

※ディアペット各店やイベントで寄せられた、多くのメッセージカード

※祭壇の様子。イースターエッグに想いを書き込んで奉納

■ 開催概要（実施内容）

■ 会社概要

- 名称：第1回「卯月の祈り うさぎ供養祭」- 開催日：2026年4月11日（土）- 会場：ディアペット東京 セレモニールーム（東京都千代田区）- 参加形式：会場参加／オンライン参加- 内容：読経／法話／写真映写／メッセージ奉納・お焚き上げ ほか- 横田 晴正（よこた はるまさ）住職：新潟県長岡市・曹洞宗 長福寺のご住職。ペットにもお経をあげて供養したいとの想いから27歳で出家した、動物を愛する僧侶です。

会社名：株式会社インラビングメモリー

所在地：東京都千代田区

設立：2002年

■ 展開事業

- ディアペット（ペットメモリアル総合サービス）：https://inlovingmemory.co.jp/dearpet.html- ディアファミリー（手元供養専門店）：https://inlovingmemory.co.jp/dearfamily.html- 遺骨ジュエリー専門店 by ディアファミリー：https://dearfamily.shop/- うちの子セレモナビ（火葬・埋葬紹介サービス）：https://dearpet.jp/