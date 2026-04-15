【2025年は“家賃値上げ”顕著？】賃貸契約更新者の4割以上が値上げに直面！対策は「節約」より「引っ越し」か

株式会社クレカリ

株式会社クレカリ（所在地：東京都中央区、代表取締役：増田 貴彦）は、自分で家賃を支払っており、2025年に賃貸契約の更新をした20～30代の方を対象に、「2025年における家賃の値上げ実態と入居者のリアルな対応」に関する調査を行いました。

2025年は物価高騰や固定資産税の上昇を受け、これまで据え置かれていた家賃が改定され、契約更新のタイミングで突然通知を受けた方も多いのではないでしょうか。近年の建築費や修繕費の高騰に加え、固定資産税の増額は、賃貸経営におけるコストを圧迫しており、家賃の改定は避けられない状況が背景にあると考えられます。特に、これまで入居者の負担を考慮して家賃を維持してきた物件においても、社会情勢の変化に伴い、改定の動きが顕著になっています。では、実際に家賃が上がった方はどの程度いるのでしょうか。また家賃の値上げを経験した方は、生活や支出についてどのような影響を受けたのでしょうか。

そこで今回、株式会社クレカリ（https://crecari.com/）は、自分で家賃を支払っており、2025年に賃貸契約の更新をした20～30代の方を対象に、「2025年における家賃の値上げ実態と入居者のリアルな対応」に関する調査を行いました。

本調査の詳細資料は、下記よりダウンロードいただけます

調査レポートをダウンロード :https://crecari.com/info/?page=download

調査概要：「2025年における家賃の値上げ実態と入居者のリアルな対応」に関する調査

【調査期間】2026年2月4日（水）～2026年2月6日（金）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,016人

【調査対象】調査回答時に自分で家賃を支払っており、2025年に賃貸契約の更新をした20～30代と回答したモニター

【調査元】株式会社クレカリ（https://crecari.com/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

2025年、家賃が上がった方は4割以上！実際の値上げ幅とは…？

「2025年に、あなたが住んでいる物件の家賃は値上げされたか」について尋ねたところ、4割以上の方が『値上げされた（42.1％）』と回答しました。

賃料上昇が一部の高級物件や都市部限定ではなく、一般的な賃貸市場においても常態化していることが示唆されました。

これまで家賃は「固定費の中でも変動しにくい」と考えられてきましたが、昨今の社会情勢がその常識を覆しているようです。

ここからは前問で『値上げされた』と回答した方にうかがいます。

「家賃はどのくらい値上げされたか」について尋ねたところ、『5,000～10,000円未満（42.5％）』と回答した方が最も多く、『3,000～5,000円未満（24.1％）』『1,000～3,000円未満（19.2％）』と続きました。

月額5,000～10,000円未満の増額は、年間60,000～120,000円未満の負担増に直結し、20～30代の平均的な昇給額を容易に打ち消してしまう恐れがあります。

この規模の固定費増は「節約」でまかなえる範疇を超えてしまい、日々の生活を見直す必要がある方も多いのではないでしょうか。

「家賃が上がったことによって、生活費全体に影響はあったか」について尋ねたところ、約9割の方が『大きな影響があった（42.8％）』『ある程度影響があった（47.4％）』と回答しました。

食費や娯楽費の微調整だけではカバーできないほど、家計が深刻な状況にある方もいると考えられます。

固定費の中でも最大級の支出である家賃の変動は、他の消費活動を抑制させてしまい、若年層の生活満足度を低下させている可能性も示唆されました。

今後も家賃が上がる場合の対応でで最も多かったのは「家賃の安い物件への引っ越しを検討する」

引き続き、家賃が『値上げされた』と回答した方にうかがいます。

「家賃を値上げするという連絡がきたとき、どのように感じたか」について尋ねたところ、『家計が苦しくなりそう（49.3％）』と回答した方が最も多く、『家賃交渉をする必要がある（30.6％）』『引っ越しを検討する必要がある（30.4％）』と続きました。

半数近くが『家計が苦しくなりそう』という不安を抱き、約3割の方が生活を守るために家賃交渉や退去を検討した実態が浮き彫りとなりました。

家賃の値上げは、入居者が現在の住まいを離れることを検討する重要な契機になると考えられます。

「今後、家賃がさらに上がる場合、どのような対応を考えているか」について尋ねたところ、『家賃の安い物件への引っ越しを検討する（39.3％）』が最多となり、『生活費の見直しや節約を強化する（29.2％）』『収入を増やすための副業などを検討する（27.3％）』と続きました。

「引っ越し」が「節約」を上回り1位となった結果から、現在の住環境を維持するよりも、住居費そのものを抑えることを優先する傾向がうかがえます。

また、約3割が「副業」を選択肢に挙げていることから、支出の削減だけでなく、収入増によって現在の生活水準を維持しようとする方も一定数いることが推察されます。

「家賃が上がった際、支払い方法がもっと柔軟だったら助かったと感じたか」について尋ねたところ、8割以上の方が『強くそう感じた（40.7％）』『ややそう感じた（43.2％）』と回答しました。

家賃という高額な固定費を、現金や銀行振込といった「一方的に引かれるだけ」の手段で払い続けることに対し、多くの方が限界や不自由さを感じ始めている現状が見て取れます。

家賃も“キャッシュレス化”へ！クレジットカードで支払えたら助かる理由、最多は？

では、現在どのような方法で家賃を支払っているのでしょうか。

ここからは全員にうかがいます。

「現在、家賃をどのような方法で支払っているか」について尋ねたところ、『口座振替（44.4％）』が最も多く、『銀行振込（30.4％）』『クレジットカード払い（16.8％）』と続きました。

口座振替と銀行振込を合わせると約8割となり、依然としてこの方法がメジャーであることが示されました。

キャッシュレス決済が当たり前となる中で、最も高額な固定費である家賃決済においては、デジタル化が大きく遅れているという構造的な課題が浮き彫りとなりました。

「家賃の支払い方法として、2026年以降どのような方法が利用できるようになったら良いと思うか」について尋ねたところ、『クレジットカード払い（74.7％）』が最も多く、『QRコード決済（PayPayなど）（34.3％）』『電子マネー（Suica、WAONなど）（13.5％）』と続きました。

現在の家賃の支払いでのクレジットカード払い利用率は約2割に留まっていますが、希望率は7割を超えています。

このことから、クレジットカード決済を「本来利用できるべき標準的な方法」と捉えている層が多いことが推察されます。

また、「QRコード決済」への期待も3割を上回っており、家賃支払いのキャッシュレス化に対する潜在的な需要の高さがうかがえる結果となりました。

ここからは前問で『クレジットカード払い』と回答した方にうかがいます。

「家賃をクレジットカードで支払えたら、どのような点で助かると思うか」について尋ねたところ、『ポイントやマイルが貯まる（81.2％）』と回答した方が圧倒的に多く、『現金を準備する手間が省ける（33.1％）』『家計管理がしやすくなる（26.9％）』と続きました。

『ポイントやマイルが貯まる』という回答が突出しており、家賃という高額な固定費の支払いを効率的な家計運用に活用したいという意向がうかがえます。

家賃は支出に占める割合が大きいため、ポイントによる還元は多くの方にとって実利的なメリットとなります。

「家賃の支払いにクレジットカードを使うことに、不安や懸念はあるか」について尋ねたところ、『不安や懸念は特にない（37.9％）』という回答が最も多く、『セキュリティ面が心配（28.7％）』『クレジットカードの利用額が不安（21.2％）』と続きました。

「不安や懸念はない」が最多であることから、家賃のクレジットカード決済に対する心理的な抵抗感は薄れつつあることが推察されます。

一方で、セキュリティや利用額に不安を抱いている方もおり、クレジットカード決済の導入にあたっては決済システムの安全性に関する情報提供や、高額決済に伴う利用限度額に関する注意喚起など、入居者の懸念を解消するための配慮が重要になると考えられます。

本調査の詳細資料は、下記よりダウンロードいただけます。

調査レポートをダウンロード :https://crecari.com/info/?page=download

まとめ：家賃値上げ時代、20～30代が選ぶのは「住み替え」か「決済のDX」か

今回の調査で、2025年の賃貸市場において家賃の値上げが常態化していることが明らかになりました。

家賃の値上げを経験した方のうち、4割以上が「5,000円～10,000円未満」増額されており、約9割が生活費への影響を実感しています。

そして、家賃がさらに上がる場合の対応としては、「節約」以上に「引っ越し」が上位に挙がりました。

このことから、これ以上家賃が上がると生活費を切り詰めるだけでは補えないと考える方が多く、住環境そのものを見直さざるを得ない実態がうかがえます。

こうした家賃負担が増している現状から、支払い方法の「キャッシュレス化」への期待が高まっています。

現在、家賃の支払いでのクレジットカード決済の利用率は約2割に留まっていますが、今後の希望率は7割以上と圧倒的な支持を集めました。

高額な家賃支払いを「ポイント還元」という形で家計運用に役立て、実利的なメリットを得ることで心理的な負担を軽減したいという、現代的な生活防衛意識が見て取れます。

家賃支払いのデジタル化は、単なる利便性の向上に留まりません。

物価高騰が続く社会情勢において、入居者が「ただ支払うだけ」だった固定費に付加価値を見出し、生活の質を維持するための重要な選択肢となりつつあるといえるでしょう。

家賃をクレジットカード払いに！「クレカリ賃貸」

今回、「2025年における家賃の値上げ実態と入居者のリアルな対応」に関する調査を実施した株式会社クレカリ（https://crecari.com/）は、家賃をクレジットカード払いにできるサービス「クレカリ賃貸」を提供しています。

■クレカリ賃貸とは

物件を限定しない家賃クレジットカード自動支払いシステム

毎月の家賃をクレジットカードで払うにはお住いの物件がクレジットカード払いに対応している必要がありました。

しかし、クレカリ賃貸では物件がクレジットカード払いに対応していない場合でも、お客様に代わってクレカリ賃貸が支払先の銀行口座へ家賃を支払いますので、お住いの物件が対応していなくても大丈夫です！

毎月の家賃をクレジットカード払いにすると、カード会社のポイントやマイルがたくさん貯まったり、月末に銀行のATMに並ばずに済んだりするのでとっても便利です。

【クレカリ賃貸の仕組み】

一度の手続きでお客様に代わって家賃をお振込！

どの物件でもクレジットカードでお支払いできます。

・お振込名はお客様（借主様）のお名前となりますので、支払先の不動産管理会社や大家さんも困りません。

・口座自動振替が条件の物件には対応していませんが、支払先の不動産管理会社や大家さんへご連絡の上、口座振込に変更が可能な場合はご利用可能です。

【クレカリ賃貸4つのメリット】

１.家賃をクレジットカード払いにすると、カードのポイントやマイルがたくさん貯まります！

２.クレジットカード払いにする事で、実際の支払いを遅らせて無理なく家賃を支払えます。

３.賃貸契約時の初期費用や、更新料をクレジットカード払いできます。

４.クレカリ賃貸ならスマホで簡単手続き。銀行への振込手数料もかかりません！

【セキュリティについて】

カード不正利用対策として最新の3DS2.0に対応済み。

インターネット上で情報を暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）のSSLを導入しています。インターネット通信でやり取りされる個人情報などの重要情報を、第三者による盗聴や改ざんやなりすましから守ります。

また、クレジットカード情報をクレカリでは保持せず、決済会社のみが保持することで情報漏洩リスクが最大限に低減されております。

【2つのお支払い方法】

▼家賃自動払い

一度の手続きで毎月自動で家賃をクレジットカードで支払える！

一度手続きしておけば毎月自動でご登録のクレジットカードから自動で支払いになるのでATMに行く必要もなくなります。

月末に海外出張で振込に行けない場合でも、スマホから簡単に家賃のお支払いが可能なので安心です。

サービス手数料：3.6％

▼一度払い

突然の引越しでも安心！初期費用を無理なく支払える！

賃貸契約時の費用や更新料にご利用いただけます。

家賃の数ヶ月分が必要となる初期費用は、クレカリ賃貸で「一度払い」でお支払い後、クレジットカード会社の「リボ切り替えサービス」などをご利用いただくことで無理なく分割払いも可能となります。

サービス手数料：4.6％

・詳細はこちら：https://crecari.com/service/

【事業提携に関する情報】

株式会社クレカリは、SBペイメントサービス株式会社（https://www.sbpayment.jp/）と事業提携致しました。

■提携の背景

新規事業として法人向け請求書クレジット払いサービス（BPSP）を行うためにクレジットカードブランド様、決済代行会社様等と約1年前から協議を行っておりました。

そうした中、SBPS社が新規でBPSP事業を開始される運びとなり、このたび提携に至りました。

■請求書カード払いとは

請求書カード払いとは、取引先の振込予定の請求書をクレジットカードで支払えるサービスです。

お借入れなしで資金繰りを改善し、事業を加速させることが可能です。

【SBPS請求書カード払いを選ぶ理由】

１.ソフトバンクグループだから安心

手数料は3%（税抜き）

ソフトバンクグループの決済事業を担う当社だからこそ実現できる、安心の手数料でご利用いただけます。

手数料が5～10％と高くなりがちな少額のファクタリング利用と比べて、より低コストでご利用いただけるのが特長です。

２.振込依頼人名はお客さまのお名前で

振込依頼人名はお客さまが指定できるので、取引先に知られることなく利用できます。

３.お取引先には最短即日で振込可能

最短お申し込み当日からご利用可能です。

面倒な書類準備や審査待ちに時間を取られることはありません。

・初期費用、月額費用無料

・主要なクレジットカードブランドに対応

（利用可能クレジットカード＞）Visa、Mastercard、JCBブランドのクレジットカード

・社会保険料、外注費、家賃の支払いも可能

・詳細はこちら：https://www.sbpayment.jp/service/b2b/invoice-creditcard/crecari/

・株式会社クレカリ：https://crecari.com/

・お問い合わせURL：https://crecari.com/contact/