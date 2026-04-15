ジョンセンムルの夏のメイク崩れ対策！重ねるほど、崩れないアイテムが登場

株式会社韓国高麗人蔘社

K-Beautyを代表するメイクアップアーティスト、ジョンセンムルが手掛けるコスメブランド

「JUNGSAEMMOOL（ジョンセンムル）」より、夏のメイク崩れに着目したベースメイクアイテムが

登場します。メイク前から仕上げまで崩れにくい仕上がりをサポートする3アイテムを、

2026年4月18日(土)(※1)より、全国のロフト・プラザ・アットコスメ(※2)にて先行販売を

開始します。JUNGSAEMMOOLの日本正規販売代理店は、韓国コスメの卸ならびに専門店

「COSME Re:MAKE」の運営を展開する株式会社韓国高麗人蔘社（所在地：東京都中野区、

代表取締役：金拏侖）です。

プロ発想メイク前から仕上げまで崩さない3段階ロック

クッションファンデーションのリーディング

ブランドとして知られる

「JUNGSAEMMOOL(ジョンセンムル)」。

韓国トップクラスのメイクアップアーティスト、ジョンセンムルのノウハウをもとに

誕生したブランドです。

今回登場するのは、

【密着×毛穴カバー(※3)×長持ちキープ】に

着目した〈3段階ロック〉発想の

ベースメイクアイテム。

化粧ノリを整えるミスト、ふんわりとした仕上がりをキープするパウダー、メイクの仕上がりをロックするフィクサーの3アイテムで、メイクの最初から最後まで、崩れにくい仕上がりをサポートします。

ジョンセンムルのベースメイクアイテムで、夏のベースメイクをより美しく、快適に仕上げます。

【STEP1】 化粧ノリロック ～メイク前後にうるおい+保湿をロック～

〈特徴〉

-ミネラル温泉水(※4)がメイク前の肌を整える。

-微細なうるおい粒子が肌にしっとりとなじみ、自然なツヤ感のある仕上がりへ。

〈ARTIST TIP!〉

-メイク直しの際にコットンに含ませて

パッティングすることで、

乾燥させずに肌を整える。

【STEP2】ふわ肌ロック ～ふんわり密着なめらか肌フェイスパウダー～

〈特徴〉

-微細パウダーが皮脂を抑え(※3)ながら

毛穴や肌の凸凹をカバー(※3)し、

プロ仕上げのような透明感のある肌へ。

-緻密なメッシュネットで、

パフに粉が均一につき、ムラの無い仕上がりに。

〈ARTIST TIP!〉

-二重ラインや小鼻など崩れやすい部分に重ね、メイクの持ちをサポート。

【STEP3】崩れロック ～微細パウダー配合。サラッと仕上がるキープフィクサー～

〈特徴〉

-JUNGSAEMMOOL Water Peptide(TM)(※7)で

保湿とハリをサポート。

-繊細な霧状スプレーが、メイクを密着

コーティングしながら、マットな仕上がりに。

〈ARTIST TIP!〉

-パフやスポンジに吹きかけて使用することで、メイクの密着感をサポート。

-日焼け止めだけ塗った肌の上にスプレー

することで、摩擦によるメイク崩れを抑える。

WET&DRY LOCK METHOD

ジョンセンムルのメイクアップメソッドに基づいた、

肌に重ねるたびに密着感を高める【WET＆DRY】のレイヤリング方法をご提案します。

メイク前から仕上げまで重ねるほど密着感を高め、崩れにくいベースメイクへ。

『JUNGSAEMMOOL（ジョンセンムル）』について

K-BEAUTY界を牽引するメイクアップアーティストであるジョンセンムル氏が "自身だけの美しさを

見つける" をコンセプトに掲げ、2015年に韓国でローンチ、日本へは2022年に上陸しました。

メイクアップアーティストの技術を再現できるプロフェッショナルメイクブランドとして、

今では韓国で知らない人はいないと言われるほど、多くの人々に愛されています。

K-BEAUTYの透明感メイクアップ創始者で、人気、実力ともに

韓国トップレベルのメイクアップアーティスト。

自身が長年培ってきたノウハウと精巧な技術によって考案した

独自の法則に基づき、トレンドを追うことよりも自身だけの美しさを見つけることにこだわった製品づくりをしています。

2014年には「ジョン・センムル・アート&アカデミー」を開講し、

数々のメイクアップアーティストを養成しています。

さらに、Netflix『白と黒のスプーン ～料理階級戦争～』の制作陣が手掛けたメイクアップ・サバイバル番組『JUST MAKEUP』に

審査員の一人として出演し、大きな注目を集めています。

【JUNGSAEMMOOL】日本正規販売代理店 株式会社韓国高麗人蔘社

公式Instagram :https://www.instagram.com/jsmbeauty_official_jp/

2008年設立。2011年より韓国コスメの輸入代理事業を開始し、これまでに20ブランド以上の

日本正規代理店として数多くの韓国コスメブランドを日本に展開し、今日の一大ブームを牽引。

また、2012年、韓流カルチャーの中心地である新大久保に直営の韓国コスメ専門店をオープン。

現在「COSME Re:MAKE」として首都圏・関西を中心に全国11店舗を展開しています。

＜会社概要＞

会社名 ㅣ 株式会社 韓国高麗人蔘社

代表者 ㅣ 金拏侖（キム ナユン）

設立日 ㅣ 2008年2月

所在地 ㅣ 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン 2302号

事業内容ㅣ 1.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の製造

2.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の輸入および卸売販売業、小売業

公式サイト :http://www.koraininginsha.jp/jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/remake_official/公式EC :https://remake-official.jp/公式LINE :https://x.gd/H7Gf0

(※1)店頭出荷日となり、購入可能日は各店舗により異なります。(※2)一部店舗では取り扱いがない場合があります。

(※3)メイクアップ効果による (※4)温泉水（整肌成分）(※5)保湿による (※6)目安の使用時間のこと

(※7)アセチルヘキサペプチド-8、パルミトイルトライペプチド-1、パルミトイルペンタペプチド-4、トライペプチド-1、

ヘキサペプチド-9（すべて整肌成分）、ヒアルロン酸Ｎａ（保湿成分）

【校正確認やお貸出しなどPRに関するお問い合わせ先】

JUNGSAEMMOOL PR事務局

担当:（(株)プラチナム内） 旦・藤元・廻・中原 TEL:03-5572-6071

FAX:03-5572-6075 MAIL:jungsaemmool_pr@vectorinc.co.jp