【GELATO PIQUE KIDS & BABY】松坂屋名古屋店オープン1周年を記念し、名古屋モーニングをイメージした‟小倉トースト”モチーフのご当地限定「モーニングベアシリーズ」を発売！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（所在地：東京都千代田区/代表取締役社長：近藤広幸）が展開するルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」のキッズ&ベビーライン「GELATO PIQUE KIDS & BABY(ジェラート ピケ キッズ&ベビー)」は、唯一の単独店である松坂屋名古屋店のオープン1周年を記念し、同店限定のご当地アイテム第2弾を発売します。

名古屋の‟モーニング文化”をイメージし、昨年のオープン限定発売で好評を博した名古屋名物「小倉トースト」モチーフをアップデートし、2026年4月29日(水)より販売を開始します。期間中にお買い上げのお客様には、先着で限定ノベルティをご用意しております。

着心地へのこだわり、着る人それぞれのライフスタイルに喜ばれるアイテムを提案するルームウェアブランド『gelato pique』から誕生した、キッズ&ベビーライン「GELATO PIQUE KIDS & BABY」。松坂屋名古屋店にあるブランド唯一の単独店が、このたびオープン1周年を迎えます。



親子でお揃いを楽しめるルームウェアをはじめ、夏のイベントに活躍する甚平やスイムウェアなど、キッズ＆ベビーの幅広いアイテムを取り揃えています。

通常店舗では展開していない販路限定の新作のルームウェアや離乳食時期から使用できるディッシュセットを取り扱うなど、充実したラインアップも同店の魅力のひとつ。中でも人気の母子手帳ケースを全柄全サイズ実際に手に取ってご覧いただけるのは、この店舗ならではの魅力です。

オープン1周年に合わせて、限定アイテムやノベルティ、ポイントアップなどの特別企画もご用意しています。

■TOPICS1＜OPEN LIMITED ITEM＞

松坂屋名古屋店でしか買えない限定アイテム

【モーニングベアシリーズ】

オープン1周年記念の‟小倉トーストモチーフ“ご当地限定アイテムの第2弾が登場！

名古屋の“モーニング文化”をイメージした、ご当地限定販売のルームウェア。

今年は小倉トースト、コーヒー、たまご、ベアを描いた名古屋のモーニングを連想させるアートを施し、コットン100％のやさしい着心地の素材を使用しました。

レディース、キッズ、ベビーのサイズ展開で親子でのお揃いコーディネートも楽しめるほか、ベビー向けにはギフトにおすすめのスタイもラインアップ。

あたたかな朝のひとときを思わせる、特別なデザインです。

〈ベビー〉

【松坂屋名古屋限定】BABYモーニングベアワンポイントTシャツ＆ショートパンツセット \8,800

カラー：アイボリー

サイズ：80

【松坂屋名古屋限定】BABYモーニングベアワンポイントロンパース \5,940

カラー：アイボリー

サイズ：70/80

【松坂屋名古屋限定】BABYモーニングベア柄スタイ \2,860

カラー：アイボリー

サイズ：フリー

※裏地はコットン80％、ポリエステル20％の混率です

〈キッズ〉

【松坂屋名古屋限定】KIDSモーニングベアワンポイントTシャツ＆ショートパンツセット \8,800

カラー：アイボリー

サイズ：90/100/110/120

〈レディース〉

【松坂屋名古屋限定】モーニングベアワンポイントTシャツ＆ロングパンツセット \12,430

カラー：アイボリー

サイズ：フリー

※各商品、おひとり様1点限りとさせていただきます。

※数に限りがございますので無くなり次第終了となります。

カフェ連動メニュー

同フロアにある「gelato pique cafe petit(ジェラート ピケ カフェ プティ)」でも連動メニューをご用意しております。

・キッズセット”あんバタークレープ”の発売 \980

ピケカフェプティ松坂屋名古屋店限定で販売しご好評をいただいている“あんバタークレープ”が、このたびキッズセットメニューに登場いたします。

キッズセットではクレープをお子さまでも食べやすい小さめサイズでご用意し、ジュースとおまけも付いています。フランス産発酵バターで丁寧に焼き上げたサクサクともちもちの食感が魅力のクレープ生地に、粒感を残した上品な甘さのあんこをたっぷりと包み込みました。さらに、仕上げに“追いバター”を添えることで、コクを一層引き立てています。

トップにはふんわりとした生クリームとピケベアクッキーを乗せ、思わず笑顔になるキュートなビジュアルに。ここでしか味わえない、特別な逸品をぜひお子さまとお楽しみください。

・松坂屋名古屋店限定デザインステッカーの配布

ピケカフェプティ松坂屋名古屋店をご利用いただいたお客様全員に限定デザインステッカーをプレゼントいたします。小倉トーストの上にベアがちょこんと乗った、思わず笑顔になる愛らしいデザインで、ここでしか手に入らない特別仕様のステッカーです。

・松坂屋名古屋店限定デザイングッズの発売

小倉トーストからベアがひょっこりと顔をのぞかせる、遊び心あふれる愛らしいデザインをあしらったトートバッグ2型とマグカップが登場。どれも日常使いしやすいアイテムで、ここでしか手に入らない限定グッズです。

■TOPICS2〈NOVELTY PRESENT〉

期間中、8,800円(税込)以上お買い上げの先着75名のお客様に、モチーフミニヘアクリップをプレゼントいたします。

モチーフは、ベアもしくはチェリー柄で、デザインをお選びいただけます。

※数に限りがございますので無くなり次第終了となります。

■TOPICS3〈MAポイント5%キャンペーン〉

お買い上げいただいたMA CARD会員様に、お得な≪MA CARD ポイントアップキャンペーン≫を開催いたします。ポイントアップ期間中は、会員ランクに関わらず一律で5%のポイントを付与いたします。

※対象期間：2026年4月29日(水)～2026年5月6日(水)

【店舗情報】

店舗名：GELATO PIQUE KIDS & BABY 松坂屋名古屋店

所在地：〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3丁目16-1 本館5階

電話番号：052-228-2335

営業時間：10:00～19:00

※配送サービスあり

【gelato pique（ジェラート ピケ）】について

株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビュー。

コンセプトは‟大人のデザート”。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザインでありながら、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったルームウェアをお届けします。

2018年秋にはニューヨークに路面店をオープン。国内外問わず、多くの方に愛されるグローバルブランドです。

≪公式SNS≫

Instagram：https://www.instagram.com/gelatopique_official/

X：https://twitter.com/_gelatopique

Facebook：https://www.facebook.com/gelatopique/

【GELATO PIQUE KIDS & BABY （ジェラート ピケ キッズ & ベビー）】

株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビューしたgelato piqueのキッズ＆ベビーライン。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザイン、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったgelato pique同様、生まれたてのベビーやキッズの繊細な肌にもやわらかな着心地を届けるウェアやグッズをサイズバリエーションとともに展開しています。

≪公式SNS≫

Instagram： https://www.instagram.com/gelatopique_kids_baby/

X：https://twitter.com/_gelatopique

Facebook：https://www.facebook.com/gelatopique/

【gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）】

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。

ホームページ(https://pique-cafe.com/) Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/) オンラインストア(https://usagi-online.com/brand/gelatopiquecafe/)