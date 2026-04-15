【カンリー福利厚生】フィットネスジム「FIT365」の割引優待をリニューアル！本人入会で「家族3名まで月会費無料」。従業員とその家族の健康づくりを支援

株式会社カンリー

株式会社カンリー（本社：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛 / 秋山 祐太朗）は、提供する福利厚生サービス「カンリー福利厚生」において、株式会社ヤマウチ（本社：香川県高松市、代表取締役：岡本 将）が運営するフィットネスジム「FIT365」の優待がリニューアルされたことをお知らせいたします。

「FIT365」について

株式会社ヤマウチが運営する、初心者から本格的なトレーニング層まで幅広く利用できる人気のフィットネスジムです。 広々とした空間に充実したマシンを取り揃え、365日いつでもご自身のライフスタイルに合わせてトレーニングが可能です。

今回の優待掲載のリニューアルにより、「家族3名様まで月会費が無料」そして「アプリで手軽に入会手続きが完結」するようになりました。昨今、企業の「健康経営」や従業員エンゲージメントの向上が重要視される中、従業員本人だけでなく、そのご家族の健康維持もサポートできる環境づくりは非常に大きな価値があります。これまでフィットネスジムに通う機会が少なかった方にも、より身近で継続しやすい健康づくりの場を提供できるよう、今回の優待リニューアルが実現。

【優待内容】

特典： 本人様の入会で、家族3名様まで月会費が無料

対象： カンリー福利厚生の導入企業に所属する従業員様

特徴

ご家族での利用が圧倒的にお得： ご本人様に加え、2親等以内のご家族3名様まで無料で施設をご利用いただけます。※同時刻の施設利用はできません（別途本登録での利用は可能）。

アプリで手続きが完結： 専用アプリから「プロモーションコード」を入力するだけで入会手続きが完了し、スムーズにご利用を開始いただけます。春からの新しい健康づくりに最適なサービスです。

＊優待内容は今後変更となる可能性がございます。

＊優待の利用条件や注意事項は「カンリー福利厚生」アプリをご覧ください。

カンリー福利厚生について

「カンリー福利厚生」は、スマートフォンアプリを通じて、従業員が現在位置から利用可能な割引優待を即座に検索し、何度でも利用できる次世代型の福利厚生サービスです。

地図情報の一元管理サービスで培ったカンリーの知見を活かし、全国130,000店舗以上の膨大な地図データと連携することで、従来のような紙のクーポン持ち歩きや社員証の提示を不要にする“自社割DX化”を実現しました。

アルバイトやパート、派遣スタッフといった雇用形態や働く場所に縛られることなく、すべての従業員が等しく恩恵を受けられる仕組みを構築することで、現代の企業課題である採用力の強化とスタッフの定着率向上を後押しします。

割引優待の掲載に関するご案内

本サービスは、実店舗を運営されている企業様はもちろん、オンライン予約・現地利用型のサービス、さらにはECサイトやオンラインレッスンといった非対面型のサービスまで、幅広く掲載が可能です。

集客強化やブランド構築の一環として本サービスへの掲載をご検討される場合は、以下のフォームよりご相談ください。

会社概要

掲載お問合せフォーム :https://fuk-ly.com/form/coupon※掲載にあたっては、当社規定による審査がございます。審査を通過された企業様にのみ、担当者より改めてご連絡差し上げます。

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川2丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア 6F

事業内容 ：・店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供 ・マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

・Google マップ運用からHP制作、SNS運用まで店舗集客マーケティングを代行する「カンリー丸投げ集客」の開発・提供

・SNS運用コンサル事業など

企業HP ：https://biz.can-ly.com/

「カンリー店舗集客」HP：https://jp.can-ly.com/

「カンリーローカル在庫」サービスページ：https://local.can-ly.com

「カンリー福利厚生」HP：https://fuk-ly.com/

「カンリー丸投げ集客」HP：https://maru-nage-meo.jp/