80年以上の時を経て現代へ再生された「Jovoy Paris（ジョヴォワ パリ）」がNOSE SHOP 銀座にて4/15（水）より本格発売。力強くタイムレスな香り9種を展開

NOSE SHOP株式会社Jovoy Paris（ジョヴォワ パリ）

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、日本初のニッチフレグランス専門店を展開する「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、フランス発のニッチフレグランスブランド「Jovoy Paris（ジョヴォワ パリ）」をNOSE SHOP 銀座にて、2026年4月15日（水）より本格展開開始。2026年6月以降、その他取扱店舗、オンラインストアでも発売いたします。

Jovoy Parisは、1923年にブランシュ・アルヴォイが創業したブランド。その後、世界恐慌によって80年以上もの間忘れ去られていたものの、天然原料に魅了された旅人フランソワ・エナンが新たな命を吹き込み、現代のニッチフレグランス界を象徴する存在へと進化を遂げています。

今春実施した伊勢丹新宿店 メンズ館の期間限定プロモーションにて先行上陸し、話題を集めたブランドが、NOSE SHOP 銀座を皮切りについに本格上陸。9種のオードパルファムと1種のパフュームキットを展開いたします。

創業者の哲学を継ぎ、現代への再生を果たす

Jovoy Paris（ジョヴォワ パリ）

Jovoy Parisは、1923年にパリのラペ通りでブランシュ・アルヴォイによって創業されました。ブランド名は、彼女の愛称「ジョー」とパートナーの姓「アルヴォイ」を掛け合わせたものです。

当時、ラリックやバカラ製の壮麗なボトルに収められた香水がパリ社交界を彩るなかで、彼女が貫いたのは「派手な名前や美しいボトルより、何よりも香りそのものが主役であるべき」という信念でした。

しかし、世界恐慌の波にのまれ、ブランドは一度歴史の陰へと沈みます。時を経て、眠っていたJovoy Parisの魂を現代に連れ戻したのが、天然原料を愛する旅人フランソワ・エナンでした。大学卒業後にはベトナムへ渡って現地で香料原料の蒸留にも携わるなど、天然原料の世界に深く魅了されてきた彼によって、2006年にJovoy Parisは復活を遂げます。

そして彼が選んだのは、過去をそのままなぞる復刻ではなく、ブランシュが現代にいたなら生み出したであろう、“今の時代のための新しい香り”を創ること。

現在もクリエイター兼アーティスティック ディレクターとしてブランドの方向性を担い、その他にも老舗ニッチフレグランスセレクトショップ「Jovoy（ジョヴォイ）」のオーナー、NOSE SHOPでも取り扱いのある“アーバンノマドのための香水”をコンセプトにしたブランド「Jeroboam（ジェロボーム）」まで、幅広く手がけています。

直感、記憶、想像力を映し出す香り

Jovoy Paris（ジョヴォワ パリ）

Jovoy Parisのフレグランスが目指すのは、フランスの誇り高き伝統に根ざした、流行やエリート主義に寄りかかることのない“至高の調香”。個人的な出会いや経験に由来する物語を背景に、それぞれの香りが構築されています。

独立系調香師とのコラボレーションや、15～20％という高い賦香率が示すように、その作風は力強く、奥行きがあり、タイムレス。香水を単なる装飾や記号ではなく、「直感、記憶、想像力の言語」として捉え、香りそのものの表現を追求し続けています。

紋章に宿る家族の記憶と継承

Jovoy Paris（ジョヴォワ パリ）

ブランドを象徴する紋章には、フランソワ・エナンの父方の家系に伝わる城のケルビム（天使）と、母の名でもあるデイジーの花が描かれており、家族の歴史への深い敬意が込められています。

2025年には、約3年にわたる研究開発を経て、新たなボトルとケースを発表。黄金の紋章や赤の差し色を取り入れた意匠は、ブランドの歴史と現在をつなぐ美学をより鮮明に体現しています。

あらゆる細部に至るまでこだわり抜かれた造形と、現代への再生を果たした至高の香りをお楽しみください。

Jovoy Paris（ジョヴォワ パリ）

ラインアップ 全10種

オードパルファム（9種）15ml 9,900円、75ml 33,000円（税込）

パフュームキット（1種）2ml × 16種 13,200円（税込）

発売日｜2026年4月15日（水）NOSE SHOP 銀座にて発売

※その他取扱店舗、オンラインストアでは2026年6月以降発売予定

［ラインアップ］オードパルファムJovoy Paris「サイケデリク」75ml

商品名｜サイケデリク

価格｜15ml 9,900円、75ml 33,000円（税込）

70年代の熱狂を反映。カウンターカルチャーの象徴パチョリが、ボヘミアンな自由の薫りをまとい今ふたたび光を放つ。レトロなノスタルジーをゼラニウムのツイストを効かせてモダンに再解釈。ラブ＆ピース、永遠に。

トップ｜シトラスフルーツ

ボディ｜アンバー、シスタス、ゼラニウム、パチョリ、ローズ

ベース｜ムスク、バニラ

パフューマー｜フランソワ・エナン

Jovoy Paris「アンシダン ディプロマティック」75ml

商品名｜アンシダン ディプロマティック

価格｜15ml 9,900円、75ml 33,000円（税込）

ダメだと知りながら、抗えない。纏う香りが放つナツメグとベチバーの挑発が全身を支配し、パチョリとサンダルウッドが張り詰めた緊張を破綻の寸前まで煽り立てる。触れずにはいられない、大胆不敵な官能。

トップ｜マンダリン

ボディ｜ナツメグ、ベチバー

ベース｜パチョリ、サンダルウッド

パフューマー｜ヴァニナ・ムラチョレ

Jovoy Paris「リメンバー ミー」75ml

商品名｜リメンバー ミー

価格｜15ml 9,900円、75ml 33,000円（税込）

いつか雑踏ですれ違った、名も知らぬ誰かの残り香。舞い踊るプルメリアから、スパイスが灯るチャイへと移ろい、カルダモンとジンジャーの灯火がミルクの雲に包まれる。私を覚えていて、と静かに囁く呪文。

トップ｜カルダモン、ベルガモット、レモン

ボディ｜フランジパニ ツリー、ジンジャー、ティー

ベース｜バニラ、ウッド、シダーウッド、ミルク

パフューマー｜フランソワ・エナン

Jovoy Paris「パビヨン ルージュ」75ml

商品名｜パビヨン ルージュ

価格｜15ml 9,900円、75ml 33,000円（税込）

夕暮れの港、一隻の私掠船が接岸する。ラム酒、ウィスキー、スパイスの琥珀色の誘惑が波頭に漂い、海賊は再び大海へと駆け出す。死を恐れず突き進む者たちの揺るぎない自信--征服と冒険の、生への賛歌。

トップ｜ウイスキー、スパイス、セサミ、ラム

ボディ｜レザー、コーヒー、タバコ、ティー

ベース｜エボニーウッド、バニラ、ベンゾイン

パフューマー｜マリー・シネレ

Jovoy Paris「21 コンデュイット ストリート」75ml

商品名｜21 コンデュイット ストリート

価格｜15ml 9,900円、75ml 33,000円（税込）

これまで知っていたラベンダーを、一度忘れてほしい。英国フゼア香水の偉大な名香を現代に再構築し、ベチバーの深い煙とアマレットの甘美な誘惑を纏わせた。何度でも戻りたくなる、ジェントルマンの新たな古典。

トップ｜グレープフルーツ、ラベンダー、ベルガモット、ルバーブ

ボディ｜ファーバルサム、アマレットアコード

ベース｜トンカマメ、アンブロキサン、モダンウッド

パフューマー｜マリー・シネレ、オリ・マーロウ

Jovoy Paris「ファイア アット ウィル」75ml

商品名｜ファイア アット ウィル

価格｜15ml 9,900円、75ml 33,000円（税込）

宙に浮くようなバニラと、蜜のように甘いミモザが溶け合う。アイスクリームの芳醇さと気だるいキスの甘い約束の間をふわりと漂い、人を引き寄せる魔法の軌跡を描く。誰かに忘れられた夜を知る人へ、さあ外へ出よう。

トップ｜バニラ（Abs）、ミモザ（Abs、フランス産）

ボディ｜バニラシュガー、ブラウンシュガー

ベース｜ホワイトムスクのブーケ、アンバー、ベチバー

パフューマー｜ヴァニナ・ムラチョレ

Jovoy Paris「ムスク パラス」75ml

商品名｜ムスク パラス

価格｜15ml 9,900円、75ml 33,000円（税込）

存在の署名。玉虫色の花束とピーチが力強いムスクの上にしなやかに鎮座し、あなたがそこにいたことを、あるいはあなたの到着を、静かに予感させる。見えないオーラが領域を定義する、陶酔的なパウダリー。

トップ｜ベルガモット（カラブリア産）、アンブレット

ボディ｜アイリス、ピーチ、波のしぶき

ベース｜トンカマメ、レッドムスク、ホワイトムスク、パウダリームスク

パフューマー｜ヴァニナ・ムラチョレ

Jovoy Paris「アクア メモラビリス」75ml

商品名｜アクア メモラビリス

価格｜15ml 9,900円、75ml 33,000円（税込）

イタリア産クレメンタインの鮮烈な波が、ピンクペッパーとバイオレットに包まれ押し寄せる。シダーのうねりとベチバーのきらめきを経て、消えることのないアンバーウッドへ。称賛を誘う、記憶に刻まれる水。

トップ｜クレメンタイン、グレープフルーツ、ビターオレンジ、ピンクペッパー

ボディ｜バイオレット、ペッパー、クレメンタインジュース

ベース｜シダーウッド、ベチバー、サンダルウッド、ムスク、アンバーウッド

パフューマー｜ヴァニナ・ムラチョレ

Jovoy Paris「ハロン ベイ」75ml

商品名｜ハロン ベイ

価格｜15ml 9,900円、75ml 33,000円（税込）

ベトナムのハロン湾、幻想的な霧の中から彼方の息吹が届く。地が誇る名産マンゴーの豊かな果実感がスパイスに引き立てられ、柔らかなレザーとパチョリの深みへと落ちていく。肌の上で進化する、生きたフレグランス。

トップ｜マンゴー（ベトナム産）、カルダモン、ブラックペッパー

ボディ｜レザー、シプリオール、シダーウッド

ベース｜アンバーウッド、パチョリ、オルカノックス

パフューマー｜ヴェロニク・ニーベリ

パフュームキット

Jovoy Paris「ジョヴォワ ディスカバリーキット」2ml × 16種

商品名｜ジョヴォワ ディスカバリーキット

価格｜2ml × 16種 13,200円（税込）

旅する目利きが連れ戻した、眠れる名香の魂。流行やエリート主義と距離を置き、独立調香師との真摯なコラボレーションで生まれたJovoyの全世界を、日本未上陸アイテムも含めてひとっ飛びに巡る特別なチケット。

ラインアップ｜サイケデリク、アンシダン ディプロマティック、リメンバー ミー、パビヨン ルージュ、21 コンデュイット ストリート、ファイア アット ウィル、ムスク パラス、ラルブル ドゥ ラ コネッサンス、ラ リチュルギー デ ズール、アンブル プルミエ、プライベート レーベル、ルージュ アササン、ギャルデ モワ、ラール ドゥ ラ ゲール、トゥシュ フィナル、レ ジュ ソン フェ

［商品情報］

Jovoy Paris（ジョヴォワ パリ）

ラインアップ 全10種

オードパルファム（9種）15ml 9,900円、75ml 33,000円（税込）

パフュームキット（1種）2ml × 16種 13,200円（税込）

発売日｜2026年4月15日（水）NOSE SHOP 銀座にて発売

※その他取扱店舗、オンラインストアでは2026年6月以降発売予定

［取扱店舗］※一部店舗となるためご注意ください。

NOSE SHOP 銀座*、麻布台、高輪、神戸、福岡、オンラインストア

*=4月15日（水）発売開始

Jovoy Paris（ジョヴォワ パリ）

Jovoy Paris｜ジョヴォワ パリ

旅する目利きが連れ戻した眠れる名香の魂

Jovoy Paris（ジョヴォワ パリ）は、1923年にパリのラペ通りでブランシュ・アルヴォイが創業した香水ブランド。ブランド名は彼女の愛称「ジョー」とパートナーの姓「アルヴォイ」を掛け合わせた言葉遊びで、ラリックやバカラ製の壮麗なボトルに収められた豪奢な香りがパリ社交界を席巻した。しかし世界恐慌の波にのまれ、歴史の陰へと沈む。ブランシュが生涯貫いたのは「派手な名前や美しいボトルより、何よりも香りそのものが主役であるべき」という信念だった。

その魂を現代に連れ戻したのが、旅することを愛するフランソワ・エナン。大学卒業後にベトナムへ渡り、現地で香料原料の蒸留に携わるなど天然原料の世界に没入した彼は、2006年にJovoyを復活させる。彼が選んだのは往時の再現ではなく、ブランシュが現代に生きていたなら同じようにしたはずのこと--時代のための新しい香りを創ること。独立系調香師との真摯なコラボレーション、15～20%という高い賦香率が示すとおり、その作風は力強くタイムレスで妥協がない。香水を「直感、記憶、想像力の言語」と捉え、流行やエリート主義と距離を置いた至高の調香を追求し続ける。

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に18店舗を展開しています。高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

［店舗一覧］ （＊）ー Jovoy Paris取扱店

NOSE SHOP 新宿

東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿 2F TEL 03-5357-7707

NOSE SHOP SLOPE

東京都渋谷区神宮前2丁目17－6 神宮前ビルディング 5F TEL 03-6447-0400

NOSE SHOP SALON

東京都渋谷区神宮前5-48-2 ふらりと表参道 2F TEL 03-6427-5766

NOSE SHOP 渋谷

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F TEL 03-6427-3350

NOSE SHOP 渋谷ヒカリエ ShinQs

東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ ShinQs 2F TEL 03-6434-1875

NOSE SHOP 池袋

東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 2F TEL 03-6903-1500

NOSE SHOP 麻布台（＊）

東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ 2F TEL 03-6277-6320

NOSE SHOP 有楽町

東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町ルミネ1 3F TEL 03-6810-0400

NOSE SHOP 銀座（＊）

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 1F TEL 03-6263-2007

NOSE SHOP 高輪

東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪 North 3F TEL 03-6721-6661

NOSE SHOP 横浜

神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1 ニュウマン横浜 3F TEL 045-534-5454

NOSE SHOP 名古屋

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 4F TEL 052-566-6402

NOSE SHOP 大阪

大阪府大阪市北区梅田3-1-3西館 ルクア イーレ 4F TEL 06-4300-7113

NOSE SHOP グランフロント大阪

大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館2F TEL 06-6225-7910

NOSE SHOP 神戸（＊）

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館 2F Hankyu Mode Kobe TEL 078-200-7281

NOSE SHOP 札幌

北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌パルコ1F TEL 011-590-4822

NOSE SHOP ONE FUKUOKA

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F TEL 092-401-3880

NOSE SHOP 福岡（＊）

福岡県福岡市中央区天神2-5-35 岩田屋本店 新館 1F TEL 092-600-1887

NOSE SHOP オンラインストア（＊）

https://noseshop.jp(https://noseshop.jp/)