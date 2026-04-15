ピアプロキャラクターズ「MEIKO」を、lack氏のイラストからフィギュア化
株式会社プライム１スタジオのフィギュアブランド「PRISMA WING（プリズマウィング）」。その新製品としてイラストレーターlack氏による描き下ろしイラストから、ピアプロキャラクターズの「MEIKO」をリリースいたしました。予約受付は本日4月15日正午より開始、商品の発売は2027年7月を予定しています。
◆製品ページ◆
https://www.prime1studio.co.jp/pwpcl-05s.html
lack氏描きおろしの「MEIKO」が1/7スケールフィギュアに
ネオンが照らすフロアに集まり、心地よい音を浴びるピアプロキャラクターズ--イラストレーターlack氏完全描きおろしの1枚から、「MEIKO」を1/7スケールでフィギュア化しました。
ステージを離れ、グラスを掲げるシンガーのくつろいだ姿を、美しい色とカタチでお楽しみください！
独特の画風を映す、やさしく凛とした顔立ち
温かみのあるスキントーン、幾層にも重なる瞳の色。
lack氏の画風を細部まで表現し、やさしく凛とした大人の顔立ちを作り上げています。
スポーティ＆フェミニンコーデも丁寧に造形
立ち襟ブルゾン、切り替えスカート、テック系スニーカー。
すべてフィット感とディテールにこだわり、動きやすく女性らしい印象に仕上げました。
仲間たちとつなげて広がるイラストの世界
特製ベースのヘキサゴンは、シリーズ共通のデザイン。
初音ミクをはじめとする仲間たちとつなげれば、lack氏のイラストの世界がどこまでも広がります。
プライム１スタジオ公式オンラインストア購入特典は、特製ポストカード！
◆製品ページ◆
https://www.prime1studio.co.jp/pwpcl-05s.html
[ご注意]
・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。
製品情報
PRISMA WING
ピアプロキャラクターズ MEIKO “Art by lack” ボーナス版 1/7 スケール 完成品フィギュア
※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、
プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。
商品価格 ：\32,890（税込）
発売時期 ：2027年7月
シリーズ名 ：ピアプロキャラクターズ
ブランド名 ：PRISMA WING
サイズ ：全高約21cm 1/7スケール
素材 ：PVC・ABS等
製品仕様・付属品：
・特製ベース
・ボーナス特典：特製ポストカード
原型制作 ：プライム１スタジオ
彩色 ：プライム１スタジオ
権利表記 ：Art by lack (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
株式会社プライム１スタジオ
株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。
・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/