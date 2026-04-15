ピアプロキャラクターズ「MEIKO」を、lack氏のイラストからフィギュア化

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのフィギュアブランド「PRISMA WING（プリズマウィング）」。その新製品としてイラストレーターlack氏による描き下ろしイラストから、ピアプロキャラクターズの「MEIKO」をリリースいたしました。予約受付は本日4月15日正午より開始、商品の発売は2027年7月を予定しています。

◆製品ページ◆

https://www.prime1studio.co.jp/pwpcl-05s.html

lack氏描きおろしの「MEIKO」が1/7スケールフィギュアに

ネオンが照らすフロアに集まり、心地よい音を浴びるピアプロキャラクターズ--イラストレーターlack氏完全描きおろしの1枚から、「MEIKO」を1/7スケールでフィギュア化しました。

ステージを離れ、グラスを掲げるシンガーのくつろいだ姿を、美しい色とカタチでお楽しみください！

独特の画風を映す、やさしく凛とした顔立ち

温かみのあるスキントーン、幾層にも重なる瞳の色。

lack氏の画風を細部まで表現し、やさしく凛とした大人の顔立ちを作り上げています。

スポーティ＆フェミニンコーデも丁寧に造形

立ち襟ブルゾン、切り替えスカート、テック系スニーカー。

すべてフィット感とディテールにこだわり、動きやすく女性らしい印象に仕上げました。

仲間たちとつなげて広がるイラストの世界

特製ベースのヘキサゴンは、シリーズ共通のデザイン。

初音ミクをはじめとする仲間たちとつなげれば、lack氏のイラストの世界がどこまでも広がります。

プライム１スタジオ公式オンラインストア購入特典は、特製ポストカード！

◆製品ページ◆

https://www.prime1studio.co.jp/pwpcl-05s.html

[ご注意]

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品情報

PRISMA WING

ピアプロキャラクターズ MEIKO “Art by lack” ボーナス版 1/7 スケール 完成品フィギュア

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、

プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\32,890（税込）

発売時期 ：2027年7月

シリーズ名 ：ピアプロキャラクターズ

ブランド名 ：PRISMA WING

サイズ ：全高約21cm 1/7スケール

素材 ：PVC・ABS等

製品仕様・付属品：

・特製ベース

・ボーナス特典：特製ポストカード

原型制作 ：プライム１スタジオ

彩色 ：プライム１スタジオ

権利表記 ：Art by lack (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/