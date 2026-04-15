ピアプロキャラクターズ「MEIKO」を、lack氏のイラストからフィギュア化

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株式会社プライム1スタジオ


株式会社プライム１スタジオのフィギュアブランド「PRISMA WING（プリズマウィング）」。その新製品としてイラストレーターlack氏による描き下ろしイラストから、ピアプロキャラクターズの「MEIKO」をリリースいたしました。予約受付は本日4月15日正午より開始、商品の発売は2027年7月を予定しています。



◆製品ページ◆


https://www.prime1studio.co.jp/pwpcl-05s.html



lack氏描きおろしの「MEIKO」が1/7スケールフィギュアに





ネオンが照らすフロアに集まり、心地よい音を浴びるピアプロキャラクターズ--イラストレーターlack氏完全描きおろしの1枚から、「MEIKO」を1/7スケールでフィギュア化しました。





ステージを離れ、グラスを掲げるシンガーのくつろいだ姿を、美しい色とカタチでお楽しみください！



独特の画風を映す、やさしく凛とした顔立ち



温かみのあるスキントーン、幾層にも重なる瞳の色。





lack氏の画風を細部まで表現し、やさしく凛とした大人の顔立ちを作り上げています。



スポーティ＆フェミニンコーデも丁寧に造形



立ち襟ブルゾン、切り替えスカート、テック系スニーカー。





すべてフィット感とディテールにこだわり、動きやすく女性らしい印象に仕上げました。



仲間たちとつなげて広がるイラストの世界



特製ベースのヘキサゴンは、シリーズ共通のデザイン。





初音ミクをはじめとする仲間たちとつなげれば、lack氏のイラストの世界がどこまでも広がります。



プライム１スタジオ公式オンラインストア購入特典は、特製ポストカード！



◆製品ページ◆


https://www.prime1studio.co.jp/pwpcl-05s.html



[ご注意]
・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。



製品情報



PRISMA WING


ピアプロキャラクターズ MEIKO “Art by lack” ボーナス版 1/7 スケール 完成品フィギュア


※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、


　プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。
商品価格　　：\32,890（税込）


発売時期　　：2027年7月
シリーズ名　：ピアプロキャラクターズ


ブランド名　：PRISMA WING
サイズ　　　：全高約21cm　1/7スケール


素材　　　　：PVC・ABS等
製品仕様・付属品：
・特製ベース


・ボーナス特典：特製ポストカード


原型制作　　：プライム１スタジオ


彩色　　　　：プライム１スタジオ
権利表記　　：Art by lack (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net





株式会社プライム１スタジオ




株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。
・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/