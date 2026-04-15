株式会社玄光社

株式会社玄光社（本社：東京都千代田区）は、書籍『oo6画集 STRATA』を2026年4月15日に発売いたします。

『oo6画集 STRATA』2026年4月15日発売

精彩を放つ新鋭イラストレーター・oo6、初画集。

イラストレーターとして活動を始めた2020年から現在までの軌跡を「地層」に見立て、オリジナル/クライアントワークともに余すところなく収録。

色彩にこだわる若き才能が描く、繊細な美しさと見るものを引き込む力強い世界観を兼ね備えた作品たちを堪能できる1冊です。

著者について

oo6

イラストレーター兼漫画家。主に透明感と儚さのあるイラストを制作、唯一無二の色彩とタッチが特徴。

X：@oo6____6oo

Instagram：@oo6____6oo

HP：https://oo6-oroku.tumblr.com/

【本書概要】

タイトル：oo6画集 STRATA

発売日：2026/4/15

判型：B5判 144ページ・帯付き

定価：本体2,700円＋税

ISBN：978-4768331415

出版社：株式会社 玄光社

Amazon販売ページ：https://amzn.to/4me4eD2

【会社概要】

商号：株式会社玄光社

所在地：〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立：1931年

事業内容：出版

URL：https://www.genkosha.co.jp/