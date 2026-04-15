TOKYO CRAFTS（トウキョウクラフト）より「モノライントング2種」「焚き火トング」「ハイブリッドエアピロー」「エアソフトクーラー」が登場

株式会社タナクロ

TOKYO CRAFTSより、新製品として「モノライントング ファイン」「モノライントング ワイド」「焚き火トング」「ハイブリッドエアピロー」「エアソフトクーラー」の計５製品が登場。2026年４月22日（水）19時より予約販売を開始いたします。

本シリーズは、調理や焚き火、休息といったキャンプの主要なシーンで活躍するアイテムをラインアップしており、それぞれの用途に応じた使いやすさと機能性を追求しました。アウトドアシーンはもちろん、日常でも活用できる汎用性の高い製品として展開いたします。

※TOKYO CRAFTSは、株式会社タナクロ（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：田中淳也、以下 当社）が運営するキャンプブランドです。

箸のように操る一本の線 「モノライントング ファイン／ワイド」

キャンプにおける調理シーンの使いやすさを追求し、「操作性」に着目して再設計したトングシリーズ。

一本のステンレス棒から成る一体構造を採用し、ヒンジやバネを用いず、金属の“曲げ”のみで開閉や保持といった機能を実現しました。シンプルな構造により、直感的な操作性とメンテナンス性を両立しています。

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■モノライントング ファイン

繊細な操作性に特化したモデルです。先端を極限まで細く仕上げることで、米一粒を摘めるほどの精度を実現。薄切り肉を一枚ずつ剥がす、盛り付けを整えるといった細やかな調理動作に適しています。

■モノライントング ワイド

高い安定性と保持力を備えたモデルです。先端に面を持たせることで、厚みのある食材もしっかりとホールド。さらに、付属のシリコンアタッチメントを装着することで、パスタやサラダなど繊細な食材にも対応可能です。

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用途に応じて最適化された2種類の形状により、調理の精度と快適性を高め、キャンプにおける調理体験をサポートします。

＜商品詳細＞

モノライントング ファイン：\2,530（税込）

【サイズ】約 幅260×奥行50×高さ30 mm

【重さ】約51g

【材質】ステンレス

商品ページ：https://tokyocrafts.jp/products/tc391-monolinetongs-fine

モノライントング ワイド：\3,300（税込）

【サイズ】約 幅260×奥行70×高さ40 mm

【重さ】約94g（ラバーなし75g）

【材質】ステンレス、シリコン

商品ページ：https://tokyocrafts.jp/products/tc392-monolinetongs-wide

火を“運ぶ”から、“操る”へ 「焚き火トング」

焚き火における薪の操作性と安全性を高めるために設計された火バサミ。

熱源から適切な距離を確保できるリーチを持ちながら、重い薪から細かな枝までを安定して扱える操作性を追求しました。

グリップ後部に角度を持たせた独自構造により、握力を効率よく先端へ伝達。力を逃さず、重い薪でも安定して掴めます。

さらに、本構造はスライドロック機構の操作性にも寄与。片手でのロックおよび解除をスムーズに行えます。

先端には二段構造を採用。細い枝をつまむ繊細さと、薪をしっかり保持する力強さを両立。板厚設計も最適化し、強度・反発力・操作性のバランスを高次元で実現しています。

薪を動かし、火力を調整し、状態を整える。

その一連の操作をよりスムーズにし、焚き火体験の質を高める焚き火トングです。

＜商品詳細＞

焚き火トング：\3,630（税込）

【サイズ】約 幅410×奥行35×高さ85 mm

【収納サイズ】約 幅410×奥行35×高さ40 mm

【重さ】約217g

【材質】ステンレス、ABS樹脂

商品ページ：https://tokyocrafts.jp/products/tc375-fire-tongs

寝心地と携帯性を両立する二層構造 「ハイブリッドエアピロー」

キャンプ用ピローにおける「寝心地」と「携帯性」という相反する課題の両立を目指し、ウレタンとエアーを組み合わせた二層構造を採用しました。

表面にはウレタンフォームと起毛素材を使用することで、安定した寝心地を確保。裏面にはエアー層を配置し、高さ調整とクッション性を実現しています。

空気を抜くことで手のひらサイズまでコンパクトに収納可能でありながら、使用時には適度な沈み込みと快適性を両立。アウトドアシーンでも快適な休息をサポートします。

＜商品詳細＞

ハイブリッドエアピロー：\3,850（税込）

【サイズ】約 幅480×奥行330×高さ100 mm

【収納サイズ】約 φ110×高さ190 mm

【重さ】約334g

商品ページ：https://tokyocrafts.jp/products/tc410-hybrid-air-pillow

空気で膨らむ、新構造の保冷バッグ 「エアソフトクーラー」

エアソフトクーラーは、断熱材として「空気」を活用した新発想のソフトクーラーです。

内部フォームに空気を注入することで断熱層を形成し、軽量でありながら高い保冷性能を実現しました。

外気温32℃の環境下においては、氷を使用した場合で約30時間、氷なしの場合でも約6時間の保冷が可能。アウトドアシーンにおいて十分な保冷力を発揮します。

また、500mlペットボトル６本を収納可能なサイズ設計としながら、使用後は空気を抜くことでコンパクトに収納可能。ショルダーと手持ちの2WAY仕様により、持ち運びやすさにも配慮しています。

キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、日常使いにも適した汎用性の高いクーラーバッグです。

＜商品詳細＞

エアソフトクーラー：\6,600（税込）

【サイズ】約 幅440×奥行200×高さ250 mm

【収納サイズ】約 幅440×奥行40×高さ270 mm

【重さ】約400g

商品ページ：https://tokyocrafts.jp/products/tc406-air-soft-cooler

【TOKYO CRAFTSについて】

「自然とともに、澄んだ時間を生きる。」

自然とともにあるとき、時間は静かに澄みわたっていく。

朝の風、やわらかな陽だまり、焚き火の音。

そのひとつひとつの瞬間が、暮らしの中で忘れかけていた確かな灯を照らし出し、自然とともに生きる輪郭をやさしく整えてくれる。

TOKYO CRAFTSは、“自然とともにある時間”をより深く味わうためのプロダクトを提案し続けています。外では頼もしく、室内では穏やかに佇むデザイン。

特別と日常の境界を溶かし、自然のリズムを暮らしへと届けます。

▼TOKYO CRAFTS 公式オンラインストア

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