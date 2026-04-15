渋谷区

渋谷区（区長：長谷部 健）は、「SHIBUYA MUSIC CROSSOVER 2026 #5 Ai Furusato Solo Concert -Rise-」を5月12日（火）に開催します。本イベントは、「日常を彩る、音楽のある時間」をテーマに、若手アーティストを中心として、ジャンルや世代の枠を超えたライブをお届けするシリーズです。区民の皆さまをはじめ、多くの人に良質な文化芸術に触れる機会を提供します。

開催概要

プログラム・内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123554/table/74_1_ed4980ee03af89a063e4940ae84eaed3.jpg?v=202604150251 ]

シリーズ第5回目は、「Ai Furusato Solo Concert -Rise-」。

米国バークリー音楽大学に世界最年少で合格したジャズピアニスト古里愛による驚くべき才能を体感するピアノソロをお届けします。

出演：Ai Furusato（ピアノ、キーボード）

チケット申し込み

Ai Furusato（ピアノ、キーボード）

・ インターネット販売：チケットぴあ（Pコード：319-759）https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2604092

・ 窓口販売：文化総合センター大和田 3階ホール事務室（10:00～19:00）

※渋谷区民チケットは、ホール事務室での購入のみ（在住・在勤・在学を証明できるものを持参）

・ 当日券：残席がある場合のみ、開場時間より販売

※チケットは予定枚数に達し次第、販売終了となります。