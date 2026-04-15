【待望の乱視用】新木優子イメージモデルのカラコンブランド『エバーカラー』から、『乱視用1dayタイプ』が新登場！人気のカラーを楽しめる３色展開！

株式会社アイセイ

株式会社アイセイ（本社：大阪市東淀川区 代表：山下宏記 以下、当社）は、カラーコンタクトブランド『エバーカラー』シリーズから、乱視タイプのカラーコンタクトブランド『エバーカラーワンデートーリック』を新発売いたします。

シリーズ人気N0.1の「パールベージュ」をはじめとしたデイリーに使いやすいナチュラルに盛れる3色を展開。4月15日(水)から一部取り扱い店舗にて先行発売を開始いたします。

・おまたせしました！乱視カラコン「EverColor1day Toric」登場！

たくさんの乱視ユーザー様からのご要望にお応えして、この度エバーカラーの乱視1dayが遂に登場しました！

・ハイパワー度数に対応: エバーカラーワンデー同様、-10.00までの高度数をご用意 。

・コスパGOOD: 毎日使いやすい20枚入りで、優れたコストパフォーマンスを実現。

エバーカラーワンデーならではのデザイン性はそのままに、乱視の方でも毎日を心地よく彩れる機能性を追求した待望の乱視用レンズです。

【公式サイト・公式SNSはこちら】

ブランドサイト：https://evercolor.jp/campaign/index.html

エバーカラーワンデー公式Instagram：https://www.instagram.com/evercolor1day_official/

エバーカラーワンデー公式X：https://x.com/evercolor1

・人気カラー３色展開

＼シリーズ人気No.1カラー！／

■パールベージュ

儚げな細フチベージュ。王道ちゅるんレンズ。

■ひとめぼれの恋

ぷるんと透明感(ハート)恋する甘かわピンク。

■ナチュラルブラウン

きゅるん盛り(ハート)とろ甘ブラウン。

・製品特徴

１.フロントトーリックデザイン

乱視度数をレンズのフロントカーブに配置することで、精確な乱視補正効果を得られます。

２.ずれにくいプリズムバラストデザイン

レンズ下部に厚みがあるデザイン（プリズムバラスト）のため、レンズの回転が抑制され、乱視度数を精確な方向に安定させることがでいます。

※本製品にガイドマークの記載はありません。

３.紫外線カット

紫外線吸収剤配合なので、有害な紫外線をカットします。



４.うるおい成分配合

ヒアルロン酸の約2倍の保水力を持つ「MPCポリマー」配合。1日中快適な付け心地に。

※装用感には個人差があります。

・先行発売企業一覧（※4/15(水)正午より予約販売開始）

【販売店舗】

・QUEEN EYES（クイーンアイズ）：https://www.queen-eyes.com/

・QUEEN EYES Qoo10店：https://www.qoo10.jp/shop/queeneyes

・QUEEN EYES 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/queeneyes/

・QUEEN EYES Yahoo店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/queeneyes/

・Loook 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/loook/

・Loook Qoo10店：https://www.qoo10.jp/shop/loook

・Loook Yahoo店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/loook/

・ドン・キホーテ

※ 一部店舗において取り扱いがない場合がございます。商品のお取り扱い状況は各店舗へお問い合わせください。

・エバーカラーシリーズについて

エバーカラーシリーズは、「毎日使えるベーシック感」をベースに、程よくトレンドを取り入れたカラーコンタクトブランドとして幅広く愛用されています。

エバーカラーは今後とも、カラーコンタクト事業を通じてお客様のキレイになりたいという願いに寄り添って参ります。

【商品概要】

□商品名：エバーカラーワンデー トーリック

□販売名：エバーカラーワンデー TC

□装用期間：１日使い捨てタイプ

□入数：1箱 20枚入

□カラー：全3色

□BC：8.6mm

□DIA：14.5mm

□含水率： 55%

□中心厚： 0.09mm(-3.00Dの場合)

□PWR： ±0.00 -0.50 ～ -5.00(0.25ステップ)-5.50 ～ -10.00(0.50ステップ)

□乱視度数 ：-0.75D/-1.25D

□乱視軸 ：180°

□承認番号： 30500BZI00021A02

□製造販売元：株式会社intervia

□販売元：株式会社アイセイ

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

【商品ページ】

CYL：-0.75 https://evercolor.jp/i/900

CYL：-1.25 https://evercolor.jp/i/901

・株式会社アイセイについて

株式会社アイセイは2004年に設立し、自社ブランドのカラーコンタクトレンズを始めとする企画販売に進出。現在は商品開発に加え、コンタクトレンズを安全に楽しんでいただくための啓発活動を推進しています。今後とも、カラーコンタクト事業やカラーコンタクトだけにとらわれないワクワクするような商品や仕掛けを通じてお客様の日常を少し楽しくできるよう挑戦し続けて参ります。

株式会社アイセイHP： https://www.aiseis.jp/

【お問合せ先】

社名 ： 株式会社アイセイ

所在地： 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-19-4 ルーシッドスクエア新大阪 4F

電話番号：06-6327-3790

代表： 山下宏記

HP：https://www.aiseis.jp

E-mail：support@aiseis.jp