東急線・東急バス沿線の55寺社を巡る「東急線花御朱印巡り第3弾」を4月25日から開催決定

株式会社和空プロジェクト

寺社文化の継承や地域振興につながる企画・運営を行う株式会社和空プロジェクト（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：平田益男）と、東急電鉄株式会社（以下、東急電鉄）は、東急バス株式会社（以下、東急バス）の後援・協力のもと、東急線・東急バス沿線にある55寺社を巡る「東急線花御朱印巡り第３弾」（以下、本イベント）を2026年4月25日（土）から2027年3月31日（水）まで開催します。

本イベントでは、東急線17駅の改札窓口および花御朱印巡り公式オンラインストアで発売する、ガイドブック・マップ・御朱印フォルダー・参加者カードがセットになった「参加キット」を購入して、対象となる55寺社にて「参加キット」の参加者カードを提示することで、本イベント限定の花がテーマとなった「花御朱印」を授与いただけます。

※花御朱印の授与には、参加キットの購入とは別途御朱印授与料が必要です。また、寺社ごとに授与料が異なります。

また、巡った寺社数に応じた記念品を用意しています。55寺社のうち、28寺社を巡った方には、参拝時に小銭入れとして使えるミニポーチを、55寺社すべてを巡った方には満願達成記念品として「満願記念トートバックとキーホルダー」を全員にプレゼントします。さらに満願達成者の中から抽選で豪華景品をプレゼントします。

あわせて、本イベント期間中の全23回 46寺社において、さまざまな事情でフラワーショップの店頭に並べることのできなかった、まだ美しい花で彩る「奉納 花手水（ほうのう はなちょうず※1）」を実施やライトアップした花手水も企画しています。

※1 花手水：寺社で参拝前に手や口を清める手水鉢に、花を浮かべ装飾するものを指します。

本イベントを通じて、これまで訪れる機会のなかった東急線沿線の駅で途中下車し、知らなかった街との新たな出会いをお楽しみいただけます。また、都内や神奈川エリアには数多くの寺社が点在しているものの、まだ広く知られていない魅力的なスポットが数多く存在します。本イベントは、そうした地域の歴史や文化に触れるきっかけを創出するとともに、来訪者の回遊を促進し、地域のにぎわいづくりや活性化にも貢献することを目指しています。

【開催概要】

イベント名称：東急線花御朱印巡り第３弾

開催期間：2026年4月25日（土）～2027年3月31日（水）

開催エリア：東急線・東急バス沿線

イベント公式WEBサイト：https://tokyu.gosyuin-meguri.jp/

主催：東急電鉄株式会社、株式会社和空プロジェクト

後援・協力：東急バス株式会社

監修：一般社団法人全国寺社観光協会

参加寺社：

赤堤六所神社、池尻稲荷神社、居木神社、円光院、大井蔵王権現神社、覚願寺、瘡守稲荷神社、上目黒 氷川神社、菊名神社、歸命山 養玉院 如来寺、教学院 目青不動、玉眞院 玉川大師、久遠山 不動院 東光寺、慶運寺、花光院、光明山 遍照院、興林山 宗隆寺、駒繋神社、小山八幡神社、金王八幡宮、西方寺、實相院、実相山 正覚寺、神鳥前川神社、渋谷氷川神社、自由が丘 緑が丘 熊野神社、松林山 大圓寺、瀬田玉川神社、宗興寺、太子堂八幡神社、天恩山 五百羅漢寺、等覚院、徳持神社、戸越八幡神社、等々力不動尊、長尾山 妙楽寺、日蓮宗大本山 池上本門寺、新田神社、八幡山 観音寺、平田神社、仏母山 摩耶寺、蛇窪神社、寶樹山 常在寺、本成院、丸子山王日枝神社、満願寺、身代り不動尊 大明王院 川崎本山、明鏡寺、無量寺、文殊様のお寺 東漸寺、薬王山 医王院 福泉寺、薬師院、雪ヶ谷八幡神社、養願寺（50音順）

【参加方法】

- 参加キットを購入するイベント参加に必要な4アイテムが入った参加キットをお買い求めください。- 参拝ルートを決める- 対象の寺社を参拝する- 花御朱印を受け取る- イベントを楽しむ

※本イベントで授与される「花御朱印」は、書き置きでのお渡しとなります。

※参加キットの購入とは別に、各寺社にて「花御朱印」の授与料が必要です。授与料は寺社ごとに異なります。

※その他の詳細につきましては、公式WEBサイトおよび参加キットに付属のガイドブックを必ずご確認ください。

【参加キットについて】

商品名：東急線花御朱印巡り第３弾参加キット

発売価格：1,500円（税込）

内容：ガイドブック、マップ（東急線路線図、対象寺社の最寄り駅とバス停）、御朱印フォルダー、参加者カード

ガイドブックマップ御朱印フォルダー参加者カード

発売場所：

1）東急線17駅の改札窓口

渋谷駅（渋谷ヒカリエ2改札）・中目黒駅・田園調布駅・武蔵小杉駅・新横浜駅・横浜駅・目黒駅・三軒茶屋駅・二子玉川駅・溝の口駅・鷺沼駅・あざみ野駅・長津田駅・大井町駅・自由が丘駅・五反田駅・蒲田駅 ※一部改札窓口を除く

発売時間：各日初電から終電まで※一部改札窓口を除く



※駅の改札窓口にて購入の場合、お支払いは現金のみとなります。

※購入後、すみやかに内容物をご確認いただき、不足・不良がある場合には、購入した駅の改札窓口にお申し出ください。その場を離れてからの再発行・払いもどし・返金・交換は対応いたしかねます。

2）花御朱印巡り公式オンラインストア

https://gosyuin-meguri.stores.jp/

【「奉納 花手水」について】

「奉納 花手水」は、花御朱印巡りと全国のフラワーショップや営業拠点を構える日比谷花壇グループのコラボレーションにより実施します。花市場の規格外など様々な事情により、フラワーショップの店頭に並べることができなかった、まだ美しい花を、お寺・神社の手水舎に使用した「奉納 花手水」として活用します。

この取り組みを通して、花を身近に感じてもらうとともに、花を育てる生産者や花業界の想いを無駄なく生かす活動に参加する機会になればと考えています。

実施スケジュール：

2026年4月25日（土） ～ 2026年4月26日（日）

駒繋神社、雪ヶ谷八幡神社

2026年5月9日（土） ～ 2026年5月10日（日）

松林山 大圓寺、明鏡寺

2026年5月23日（土） ～ 2026年5月24日（日）

等々力不動尊、新田神社