薄着の季節、その前に。5日間で“なりたい自分”を体験できる初めての方限定「なりたい自分お試し体験」がスタート

株式会社Dstyleホールディングス

プロポーションづくりの総合コンサルティング企業・株式会社ダイアナ（東京都渋谷区、代表取締役CEO：徳田充孝、代表取締役COO:塩沢義博）は、初めての方限定の人気プログラム「なりたい自分お試し体験」を、2026年4月22日（水）から7月15日（水）までの期間限定で実施いたします。

本プログラムは、現状のご自身の体型を知り、理想のプロポーションづくり※の第一歩を体験できる機会として、多くのお客様にご好評をいただいております。

※栄養指導やセルフマッサージなどを総合的に組み合わせ、体型に合わせた下着の着用でボディーラインを整えるアプローチ

■“なりたい自分”お試し体験とは

ダイアナ独自の豊富な経験と実績、科学的データを基に、お客様一人ひとりのお悩みに合わせた継続的なカウンセリングとアフターフォローで理想のプロポーションづくり※をサポート

しています。

今回の「なりたい自分お試し体験」では、お客様のお悩みに合わせて女性版は10のコースから男性版は６のコースから、お好きなコースをお選びいただけます。プロのカウンセラーからアドバイスを受けながら、お好きな商品をじっくり5日間お試しください。

お試し後の来店時に、体験前後の比較を行い、その変化をご自身の目で確認・実感することができます。

※栄養指導やセルフマッサージなどを総合的に組み合わせ、体型に合わせた下着の着用でボディーラインを整えるアプローチ

■薄着シーズン前の“体型チェック”をサポート

これから迎える薄着の季節に向けて、体型やボディラインへの意識が高まる時期に、本プログラムは最適なタイミングでの体験機会を提供します。

サロンでは、プロのカウンセラーによる体型チェックとカウンセリングを実施し、現在の状態を可視化。その上で、一人ひとりに合わせたプロポーションづくりの方法をご提案いたします。

■初めての方でも安心のサポート体制

「何から始めたらいいかわからない」「自分に合った方法を知りたい」

そんな方でも安心してご参加いただけるよう、経験豊富なカウンセラーが丁寧にサポート。

無理のないステップで、美しいボディラインづくりをサポートいたします。

■株式会社ダイアナについて

「女性美の原点はプロポーションの美しさにある」という理念のもと、プロポーションづくりの総合コンサルティング企業として全国に約600サロンを展開し、97万人以上※にコンサルティングを実施。健やかなプロポーションづくりによる美の満足を多くの女性に提供する女性美のトータルソリューションカンパニー。(※202５年12月末現在)

・会社名：株式会社ダイアナ

・Dstyle group.代表 グループCEO株式会社ダイアナ

代表取締役CEO：徳田充孝

代表取締役COO:塩沢義博

・本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23

・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/(https://www.d-scpt.com/)

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/

・株式会社D-LOGI LINKS