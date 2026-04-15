人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて2026年4月24日(金)より、母の日のギフトにおすすめなプランターや家族でおそろいにできるタンブラーなど新商品が順次登場！

ベネリック株式会社※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、2026年4月24日(金)より家族にありがとうを届けるプレゼントにおすすめなプランターやかりんとう、タンブラーを販売いたします。また、2026年4月30日(木)より2サイズ展開のフロストボトルも登場いたします。

■新商品について

フラワーミッフィーにて2026年4月24日(金)より、家族にありがとうを届ける新商品が順次登場します。

2026年4月24日(金)より、ミッフィーがひょっこりと顔を覗かせる車輪付きのプランターや程よい甘さが癖になる2つの味のかりんとう、普段使いにぴったりの3種のタンブラーを販売いたします。また、2026年4月30日(木)に登場するフロストボトルは、用途に合わせて選べる2サイズ展開でご用意いたしました。

日常生活にそっと癒やしを与えてくれるようなフラワーミッフィーの商品で、日ごろの感謝の気持ちを伝えてみませんか。

■2026年４月24日(金)発売商品詳細背面使用イメージ背面使用イメージ

くるまがモチーフのイエローとピンクのプランターです。後ろにお花を入れると、ひょっこりと顔を出すミッフィーが花車で運ばれているように見えます。リビングの棚やデスクなど、どの空間にも馴染みやすい両手に収まるサイズです。お花を飾ったあとは、小物入れとしてもご使用いただけます。

商品名 ：Flower Miffy はなぐるまミニポット イエロー／ピンク

価 格 ：各7,480円(税込)

サイズ ：W85×H135×D100mm

素 材 ：ポリレジン

あまうま塩味さつまいも味

ミッフィーと父の日の定番ギフトの黄色いバラをあしらったリボン付きパッケージのかりんとうです。やさしい甘さの中に塩味が効いた癖になる味わいのあまうま塩味と、ふんわりと甘い香りが漂う洋菓子のような味わいのさつまいも味の2つの味をお楽しみいただけます。

商品名 ：Flower Miffy かりんとう あまうま塩味／さつまいも味

価 格 ：各864円(税込)

内容量 ：80g

備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、単品での取り扱いはございません。

おとうさん裏面 (おとうさん)おかあさん裏面 (おかあさん)ミッフィー裏面 (ミッフィー)

パステルカラーの本体に、ミッフィーとおとうさん、ミッフィーとおかあさん、ミッフィーをデザインしたステンレスタンブラーです。タンブラーの裏面にはそれぞれ異なるお花をデザインしました。飲み物を直接注いだり、テイクアウトカップをそのままはめて使用したりと汎用性が高く、お気に入りのデザインを自分用に、デザイン違いをプレゼントして家族とおそろいにしてもかわいいアイテムです。

商品名 ：Flower Miffy ファミリーステンレスタンブラー おとうさん／おかあさん／ミッフィー

価 格 ：各4,070円(税込)

サイズ ：φ86×H124mm(底面／φ66mm)

素 材 ：ステンレス

備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーのセットでの販売(4,510円/税込)です。

販売店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ、Flower Miffy POP UP SHOP

発売日 ：2026年4月24日(金)

備 考 ：Flower Miffy Pop-Up Marcheでは、2026年4月30日(金)より販売いたします。

■2026年４月30日(木)発売商品詳細570ml ピンク 表面570ml ピンク 裏面570ml ピンク デザインイメージ570ml ホワイト 表面570ml ホワイト 裏面570ml ホワイト デザインイメージ1000ml表面1000ml 裏面1000ml デザインイメージ

ディック・ブルーナさんの描いたたくさんのお花とミッフィーをあしらった、半透明で軽い樹脂製フロストボトルです。持ち運びしやすい570mlと大容量の1000mlの2サイズ展開で、570mlはピンクとホワイトの2色、1000mlはピンクをご用意しました。本体には水分の摂取量が一目でわかるメモリ付きで、飲み口が広く、スムーズに飲み物を注いだりボトル用スポンジで洗ったりできます。オフィスや自宅、ジムなどさまざまな場所で活躍します。

商品名 ：Flower Miffy フロストボトル フラワーシャワー 570ml ピンク／ホワイト

Flower Miffy フロストボトル フラワーシャワー 1000ml

価 格 ：570ml／各2,750円(税込)

1000ml／3,080円(税込)

サイズ ：570ml／約φ66mm×H213mm

1000ml／約φ75mm×H282mm

素 材 ：AS樹脂・ステンレス鋼・ポリプロピレン・シリコーンゴム

備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売(570ml／3,190円/税込、1000ml／3,520円/税込)です。

販売店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ、Flower Miffy POP UP SHOP、Flower Miffy Pop-Up Marche

発売日 ：2026年4月30日(木)

■フラワーミッフィーについて

オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。

公式サイト：https://benelic.com/flowermiffy/

X(旧Twitter)：https://x.com/FlowerMiffy

Instagram：https://www.instagram.com/flower_miffy_official/

フラワーミッフィー オンラインショップ：https://www.benelic-flower.com/

■店舗情報

店名：フラワーミッフィー サンシャインシティアルパ店

住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ1Ｆ

店名：フラワーミッフィー 浅草店

住所：東京都台東区雷門2-19-7 相磯ビル1F

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

店名：フラワーミッフィー 天王寺ミオ店

住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

店名：フラワーミッフィー ルクア大阪店

住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F

開催中のPOP UP SHOP

店舗名称：Flower Miffy POP UP SHOP

開催場所：大名古屋ビルヂング B1F アトリウム(愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12)

期 間 ：2026年3月4日(水)～5月17日(日)

開催予定のPOP UP SHOP

店舗名称：Flower Miffy Pop-Up Marche

開催場所：京王百貨店新宿店 1F正面入口イベントスペース(東京都新宿区西新宿1-1-4)

期 間 ：2026年4月30日(木)～5月13日(水)

営業時間：(月～土)10：00～20：30、(日・祝)10：00～20：00



Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com