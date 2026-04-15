この夏、プリズムスタァときらめく思い出を作ろう！「KING OF PRISM 君と過ごす! きらめき☆バケーション in ラグーナテンボス」

株式会社ラグーナテンボス

株式会社ラグーナテンボス（所在地：愛知県蒲郡市、代表取締役社長：川村 啓祐）は、運営するテーマパークの「ラグナシア」にて、5月16日（土）より、劇場アニメシリーズ「KING OF PRISM（キングオブプリズム）」とのコラボイベント「KING OF PRISM 君と過ごす！ きらめき☆バケーション in ラグーナテンボス」を開催します。

イベントメインビジュアル

本イベントは、2026年1月9日（金）に10周年を迎えた「KING OF PRISM」とラグーナテンボスによるコラボレーション企画です。プリズムスタァユニット「SePTENTRION（セプテントリオン）」の7名と夏のラグナシアを舞台に、作品の世界観を体感できるコンテンツを多数展開します。

園内を巡るデジタルスタンプラリーをはじめ、一部オリジナルのライトアップ演出を加えたシリーズ作品の上映会、オリジナルグッズやコラボフード、フォトスポットなど、ラグーナテンボスでしか体験できないコンテンツをお楽しみいただけます。

期間ごとにデジタルスタンプラリーのストーリーや上映作品が切り替わるため、何度訪れても楽しめるイベントとなっています。

また、ラグナシアに隣接する「変なホテル ラグーナテンボス」では、『「KING OF PRISM」SePTENTRIONルーム』プランを販売します。描き下ろしイラストを使用した壁紙やオリジナルデザインのクッションやベッドスローなどで装飾した客室では、一条 シン（CV.寺島 惇太）のオリジナル録りおろしボイスが流れ、ファンの方には注目のプランとなります。さらに、宿泊者には特典としてアクリルドアプレートをプレゼントします。

さらに、6月6日（土）には、「KING OF PRISM」の声優である寺島 惇太さん（一条 シン役）、蒼井 翔太さん（如月 ルヰ役）が登壇する「KING OF PRISM」スペシャルトークショー＆上映会を開催します。

イベント開催概要

■イベント名称：KING OF PRISM 君と過ごす！ きらめき☆バケーション in ラグーナテンボス

■開催期間：2026年5月16日（土）～2026年8月16日（日）

※「KING OF PRISM」上映会の日程はホームページをご確認ください。

※5月22日（金）～5月24日（日）はラグナシア特別営業日のため、イベント開催はございません。

■開催場所：ラグーナテンボス ラグナシア

■料金：

・「KING OF PRISM」デジタルスタンプラリー 1回600円

【描き下ろしイラスト使用ポストカード（7種ランダム）付】

・「KING OF PRISM」上映会 1回800円

【描き下ろしイラスト使用シール（3種類・期間ごとに絵柄が変更）付】

■イベント公式サイト：https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2026/kinpri/index.html

■お客様お問い合わせ先：ラグーナテンボス 総合インフォメーションセンター

TEL：0570-097117（9:00～16:00）

変なホテル ラグーナテンボス『「KING OF PRISM」SePTENTRIONルーム』プラン 開催概要

■予約開始日時：2026年4月24日（金）12:00 ～

■宿泊期間：2026年5月15日（金）チェックイン ～ 2026年8月16日（日）チェックアウト

■予約先：変なホテル ラグーナテンボス公式サイト：https://www.hennnahotel.com/lagunatenbosch/

「KING OF PRISM」スペシャルトークショー＆上映会 開催概要

■開催日：2026年6月6日（土）

■開始時間：１回目 12:40 ・ 2回目14:50

■料金：1席7,000円

※上記料金にはラグナシアの入園料が含まれています。

■出演者：寺島 惇太（一条 シン役）、蒼井 翔太（如月 ルヰ役）

■上映作品：KING OF PRISM by Pretty Rhythm ※プリズムスタァ応援上映

（歓声、応援、声出し、曲に合わせた手拍子、拍手が可能な上映となります。

ルール・注意事項などは、ホームページよりご確認ください。）

■抽選申込期間：2026年4月24日（金）10:00 ～ 5月1日（金）23:59

寺島 惇太（一条 シン役）蒼井 翔太（如月 ルヰ役）

「KING OF PRISM」デジタルスタンプラリー 詳細

ラグナシア園内7カ所を巡る「KING OF PRISM」デジタルスタンプラリーでは、各スポットでキャラクターの画像とセリフが表示されます。期間ごとにストーリー内容が変更となるため、何度訪れても楽しめる内容となっています。本ラリーの参加者全員に特典として、イベント限定のオリジナル描き下ろしイラスト使用のポストカード（全7種ランダム）をプレゼントします。

ストーリー１.：ラグーナ きらめき☆バケーション

（5月16日（土）～6月15日（月））

オフの日にラグナシアへ遊びにやってきたSePTENTRIONの7人。

園内を一緒にまわりながら、各キャラクターと写真をとって夏の思い出を作ろう。

※ストーリー２.・３.は後日ホームページにて公開いたします。

【「KING OF PRISM」デジタルスタンプラリー 開催概要】

■受付場所：ラグナシア グランシップスーベニール

■受付時間：閉園1時間半前まで

■料金：1回600円

※小学生未満の方は付添の方とご参加ください。

■特典：オリジナル描き下ろしイラスト使用 ポストカード（全7種ランダム）

「KING OF PRISM」上映会 詳細

ラグナシア内にあるアートシアターにて、シリーズ作品の上映会を実施します。一部キャラクターや楽曲に合わせたオリジナルのライトアップ演出を実施するほか、一条 シン（CV.寺島 惇太）による館内放送も予定しています。期間ごとに上映する作品を変更するため、何度もお楽しみいただけます。「KING OF PRISM」上映会のチケットを購入された方には、特典としてオリジナルシールを配布します。

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」 メインビジュアル

【「KING OF PRISM」上映会 開催概要】

■場所：ラグナシア アートシアター

■開催日程：時間・詳細はホームページをご確認ください。

■上映作品：

・【5月16日（土）～6月15日（月）】

KING OF PRISM by Pretty Rhythm ※プリズムスタァ応援上映

※月・金・土・日のみ（5月22日～25日は上映なし）

・【6月16日（火）～7月15日（水）】

KING OF PRISM -PRIDE the HERO- ※プリズムスタァ応援上映

※上映日未定

・【7月16日（木）～8月16日（日）】

KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1- ※プリズムスタァ応援上映

※上映日未定

■料金：800円

■特典：描き下ろしイラスト使用シール（3種類・期間ごとに絵柄が変更）

※歓声、応援、声出し、曲に合わせた手拍子、拍手が可能な上映となります。

ルール・注意事項などは、ホームページよりご確認ください。

オリジナルグッズ

園内のショップでは、描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドや缶バッジなど、多数のオリジナルグッズを販売する予定です。

※詳細は決まり次第、ホームページなどで公開いたします。

コラボフード

園内のレストラン、ワゴン店舗では、プリズムスタァユニット「SePTENTRION」の7名それぞれをイメージしたコラボドリンクや作中場面をイメージしたコラボフードを販売する予定です。

※詳細は決まり次第、ホームページなどで公開いたします。

フォトスポット

園内各所には、作品の場面写真の展示やプリズムスタァユニット「SePTENTRION」をはじめ、「KING OF PRISM」に登場するキャラクターの等身大パネルが設置され、並んで写真を撮ることができます。

フォトスポットイメージ

『「KING OF PRISM」SePTENTRIONルーム』プラン

ラグナシアに隣接する「変なホテル ラグーナテンボス」では、『「KING OF PRISM」SePTENTRIONルーム』プランを販売します。描き下ろしイラストを使用した壁紙やオリジナルデザインのクッションやベッドスローなどで装飾した客室では、一条 シン（CV.寺島 惇太）のオリジナル録りおろしボイスが流れ、ファンの方には注目のプランとなります。さらに、宿泊者には特典としてアクリルドアプレートをプレゼントします。

変なホテル ラグーナテンボス 外観

「KING OF PRISM」とは

「KING OF PRISM」は、プリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。

TVアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」（2013～2014年放送）のスピンオフとして劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」（2016年1月9日公開）から始まった人気の劇場アニメシリーズで、「応援上映」という独特の鑑賞スタイルが話題を呼び、応援上映の火付け役となりました。

※本リリース内の情報は予告なく変更になる場合がございます。

※ラグナシア内で開催するイベントにつきましては、別途ラグナシア入園料が必要です。

※本資料内の料金は全て税込です。