STACCATO〈スタッカート〉-′26SUMMER COLLECTION-FAIRを開催！
株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」は、2026年4月22日(水)より-'26SUMMER COLLECTION-FAIRを開催いたします。
https://www.staccato.jp/news/
-'26SUMMER COLLECTION-FAIRでは、STACCATOならではの華やかな輝きを放つサンダルをはじめ、細部にまでこだわり詰まったデザイン、今季のアイコンとなるナチュラルなカラーや素材感を取り入れたシューズやバッグまで、新作アイテムを豊富に展開いたします。
また、FAIR期間中、各店舗にて先着でノベルティをプレゼントいたします。さらに、一部限定店舗ではスペシャルノベルティもご用意しております。
この機会にぜひ、STACCATOのシューズコレクションをお試しください。
フェア日程・ノベルティの詳細は、下記またはオフィシャルHPをご確認ください。
-POP UP & FAIR SCHEDULE-
■4月22日(水) ~ 5月5日(火)
新宿伊勢丹店/新宿高島屋店/銀座三越店/日本橋高島屋店 /東京大丸店/池袋東武店/渋谷ヒカリエ店/玉川高島屋店/横浜高島屋店/浦和伊勢丹店/札幌大丸店/新潟伊勢丹店/名古屋高島屋店/京都高島屋店/京都伊勢丹店/梅田阪急店/梅田阪神店/難波高島屋店/心斎橋大丸店/神戸大丸店/博多阪急店/福岡岩田屋店/博多大丸店/SHEL’TTER WEB STORE
■5月6日(水) ~ 5月19日(火) 名古屋三越店
■5月13日(水) ~ 5月26日(火) 立川伊勢丹店
■【POPUP STORE】5月20日(水) ~ 6月23日(火) ISETAN HANEDA STORE
-NOVELTY-
各会期日より、先着でオリジナルノベルティをプレゼントいたします。
ノベルティ内容は店舗により異なります。
税込22,000円以上お買いあげの方先着で、“オリジナルケース付ハンドミラー”をプレゼント。
配布店舗：前途記載の全店舗・SHEL’TTER WEBSTORE
※上から、パープル・キャメル・ブラックの3カラーより先着順でお選びいただけます。
下記一部店舗にて、税込30,000円以上お買いあげの方先着で、“THERMOS真空断熱ケータイマグ500ml”をプレゼント。
配布店舗：新宿伊勢丹店 / 銀座三越店 / 名古屋三越店 / 名古屋高島屋店 / 新潟伊勢丹店 / 梅田阪急店 / 神戸大丸店 / 福岡岩田屋店
※左から、オリーブグリーン・アイスブルー・スノーホワイト・ミストベージュの4カラーより先着順でお選びいただけます。
※税込30,000円以上でどちらか1つお選びいただけます。どちらも無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
さらに、FAIR会期日より先着順で、数量限定ショッパーをプレゼントいたします。
配布期間：2026年4月22日(水)～なくなり次第終了
配布店舗：前途記載の全店舗
ぜひこの機会に、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。
詳細はオフィシャルHPをご確認ください。
【STACCATO OFFICIAL】
◆HP(https://www.staccato.jp/)
◆ONLINE STORE(https://www.ec-store.net/category/STACCATO)
◆Official Instagram(https://www.instagram.com/staccatojapan_official/?hl=ja)
◆Official X(https://x.com/STACCATOJAPAN)
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<会社概要>
・名称：(株)バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）
・創業：2000年3月
・代表者：代表取締役社長 兼 最高経営者責任者 村井 博之
・所在地：〒153-0042目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ
（企業サイト）：https://www.baroque-global.com/