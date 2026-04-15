STACCATO〈スタッカート〉-′26SUMMER COLLECTION-FAIRを開催！

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」は、2026年4月22日(水)より-'26SUMMER COLLECTION-FAIRを開催いたします。

https://www.staccato.jp/news/

-'26SUMMER COLLECTION-FAIRでは、STACCATOならではの華やかな輝きを放つサンダルをはじめ、細部にまでこだわり詰まったデザイン、今季のアイコンとなるナチュラルなカラーや素材感を取り入れたシューズやバッグまで、新作アイテムを豊富に展開いたします。

また、FAIR期間中、各店舗にて先着でノベルティをプレゼントいたします。さらに、一部限定店舗ではスペシャルノベルティもご用意しております。

この機会にぜひ、STACCATOのシューズコレクションをお試しください。

フェア日程・ノベルティの詳細は、下記またはオフィシャルHPをご確認ください。

-POP UP & FAIR SCHEDULE-

■4月22日(水) ~ 5月5日(火)

新宿伊勢丹店/新宿高島屋店/銀座三越店/日本橋高島屋店 /東京大丸店/池袋東武店/渋谷ヒカリエ店/玉川高島屋店/横浜高島屋店/浦和伊勢丹店/札幌大丸店/新潟伊勢丹店/名古屋高島屋店/京都高島屋店/京都伊勢丹店/梅田阪急店/梅田阪神店/難波高島屋店/心斎橋大丸店/神戸大丸店/博多阪急店/福岡岩田屋店/博多大丸店/SHEL’TTER WEB STORE

■5月6日(水) ~ 5月19日(火) 名古屋三越店

■5月13日(水) ~ 5月26日(火) 立川伊勢丹店

■【POPUP STORE】5月20日(水) ~ 6月23日(火) ISETAN HANEDA STORE

-NOVELTY-

各会期日より、先着でオリジナルノベルティをプレゼントいたします。

ノベルティ内容は店舗により異なります。

税込22,000円以上お買いあげの方先着で、“オリジナルケース付ハンドミラー”をプレゼント。

配布店舗：前途記載の全店舗・SHEL’TTER WEBSTORE

※上から、パープル・キャメル・ブラックの3カラーより先着順でお選びいただけます。

下記一部店舗にて、税込30,000円以上お買いあげの方先着で、“THERMOS真空断熱ケータイマグ500ml”をプレゼント。

配布店舗：新宿伊勢丹店 / 銀座三越店 / 名古屋三越店 / 名古屋高島屋店 / 新潟伊勢丹店 / 梅田阪急店 / 神戸大丸店 / 福岡岩田屋店

※左から、オリーブグリーン・アイスブルー・スノーホワイト・ミストベージュの4カラーより先着順でお選びいただけます。

※税込30,000円以上でどちらか1つお選びいただけます。どちらも無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

さらに、FAIR会期日より先着順で、数量限定ショッパーをプレゼントいたします。

配布期間：2026年4月22日(水)～なくなり次第終了

配布店舗：前途記載の全店舗

ぜひこの機会に、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

詳細はオフィシャルHPをご確認ください。

【STACCATO OFFICIAL】

◆HP(https://www.staccato.jp/)

◆ONLINE STORE(https://www.ec-store.net/category/STACCATO)

◆Official Instagram(https://www.instagram.com/staccatojapan_official/?hl=ja)

◆Official X(https://x.com/STACCATOJAPAN)

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<会社概要>

・名称：(株)バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）

・創業：2000年3月

・代表者：代表取締役社長 兼 最高経営者責任者 村井 博之

・所在地：〒153-0042目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com/