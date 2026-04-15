すすきのに繰り出す前の「一杯」に。SAPPORO STREAM HOTELが提案する、旅人と地元の人が溶け合うハッピーアワーが5/7より開始。愛されスイーツの復刻プレートも展開！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

SAPPORO STREAM HOTEL（札幌市中央区／総支配人：百瀬 毅）は、2026年5月7日（木）より、レストラン「BAR & GRILL Splish」にて、地域の方々と宿泊客が緩やかに交差する「ハッピーアワー」を開始いたします。単なる飲食の提供に留まらず、札幌の街に新たな「体温のある社交場」を創出することを目的に、15:00～17:00でビールやワインなどのアルコールを特別な価格で提供いたします。また、同時間帯には、これまで好評いただいてきたスイーツメニューをアレンジした「日替わりスイーツプレート」も登場いたします。

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/restaurant/splish/happy_hour/index.html

私たちはこのハッピーアワーを、単なる飲食の提供時間とは考えていません。「ホテルは特別な日の場所」という固定観念を崩し、宿泊のお客さまだけではなく、地域の方々のサードプレイス（第3の居場所）、交流拠点として特別なひとときを提供いたします。すすきのへ繰り出す前の待ち合わせや、ひと休みに。旅人と地元の人が同じ空間でドリンクを片手に、同じ札幌の空気を感じる。そんな、街の温度が1度上がるような『体温のある社交場』を、改めて作りたいと考えています。

■ コンセプトは、「日常と非日常の交差点」 ドリンクやおつまみを特別価格で提供

「オンからオフへ、日常から旅先へ」と心を切り替えるための豊かな時間を提案します。ビールやワイン、ハイボール、カクテルなどのアルコールを、この時間だけのスペシャルプライスでご用意いたしました。「タコのカルパッチョ」や「リコッタチーズとナッツのキャラメリゼ」など、ハッピーアワー限定のおつまみも登場いたします。シェフ特製のおつまみとともに、札幌の夜へ繰り出す前の一杯として。ホテルのバーは敷居が高いと感じていた方にこそ、実際にその味に触れていただきたい。そんな想いから、地域の皆さまへ向けた「開かれたラウンジ」としての第一歩を踏み出します。宿泊ゲストと地域の皆さまが、同じ空間でグラスを傾けながら緩やかに混ざり合う、心地よい社交の場をお楽しみください。

■ 日常に添える贅沢。愛されスイーツの復刻プレート

ハッピーアワーの時間帯には、「BAR & GRILL Splish」で愛されてきたアフタヌーンティーの人気メニューやシグネチャーパフェをメインとした、スペシャルスイーツプレートも提供いたします。かつて好評をいただいていた下記3種のスイーツを、それぞれ装いも新たに再構成し、日替わりで1種類ずつ提供いたします。

・シンデレラのガラスの靴をイメージした「ハイヒールのチョコレート」

・愛らしい表情の「クマのムースケーキ」

・開業当時に提供していた当ホテルの「シグネチャーパフェ」

自分へのご褒美や、ほっと一息つきたいときなど、日常にそっと寄り添う甘美なひとときをお過ごしください。

※提供スケジュールは公式ウェブサイトにてご確認ください。

イメージ：ハイヒールチョコレートイメージ：クマのムースケーキイメージ：シグネチャーパフェ

■ハッピーアワー概要

【期間】 2026年5月7日（木）～9月30日（水） ※ディナー休業日を除く

【会場】 SAPPORO STREAM HOTEL 7階「BAR & GRILL Splish」（札幌市中央区南4条西4丁目1番地1）

【時間】 15:00～17:00（スイーツプレートはL.O.16:00）

【料金】

・ドリンク各種 700円（通常 アルコール 800円～1,100円、ソフトドリンク 750円～850円）

〈ビール／スパークリングワイン（白・ロゼ）／ワイン（赤・白・オレンジ）／ウイスキー（デュワーズ）／焼酎（芋・麦）／ジントニック／レモンサワー／ファジーネーブル／ピーチウーロン／カシスオレンジ／カシスウーロン／オレンジジュース／ウーロン茶／コーヒー（ホット・アイス）／紅茶（ホット）〉

・シェフ特製おつまみ各種 500円

〈タコのカルパッチョ／ポテトチップス／リコッタチーズとナッツのキャラメリゼ〉

・日替わりスイーツプレート 2,200円（1日5食限定）／コーヒーor紅茶セット 2,700円

〈ハイヒールチョコレート／クマのムースケーキ／シグネチャーパフェの3種から日替わりで1種類〉

※スイーツプレートの提供スケジュールは公式ウェブサイトをご確認ください。

※表示料金にはサービス料12％・消費税10％が含まれます。

※食物アレルギーをお持ちの方は事前にお申し出ください。

※食材の仕入れ状況により内容は変更となる場合があります。

※席の指定は承っておりません。

※アルコールの提供は20歳以上の方に限ります。運転される方への提供は固くお断りします。

※掲載の写真はすべてイメージです。実際の内容とは異なる場合がございます。

●「SAPPORO STREAM HOTEL」について

渋谷と札幌から展開する東急ホテルズの新たなライフスタイルホテルブランド「STREAM HOTEL」の第1号店。新しい「すすきの」のカルチャーに触れる自由な旅のワンシーンにも、日常を離れた心おどるひとときにも、それぞれの用途に合わせて愉しめる「旅の拠点」として、また地域とゲストをつなぐ「HUB（ハブ）」としてご利用いただけます。

住所：〒064-0804 北海道札幌市中央区南4条西4丁目1番地1

TEL：011-206-1099【代表】

ホテル公式ウェブサイト :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/index.htmlホテル公式"Instagram" :https://www.instagram.com/sapporostream/ホテル公式"X" :https://x.com/sapporostream