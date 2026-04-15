【視察費用全額支援】新潟市への進出検討企業を全力サポート！

新潟市

新潟市では、市内へのサテライトオフィス等の開設を促進するため、地方拠点を検討中の企業の皆様を対象に、本市のビジネス環境を体験いただく機会を提供します。

これまで過去３年間で、116社の視察を支援したほか、12社の企業が市内に進出し、事業をスタートしています。

新潟市までの交通費や市内での宿泊費用などの視察に係る費用をほぼ全額支援するほか、これまでのノウハウを活かし、地元企業や教育機関とのマッチングなど、ご希望に沿った行程を手配いたします。

地方拠点を検討している皆さま、魅力いっぱいの新潟市に、是非、お越しください！

＜事業概要＞

【対象】新潟市内に拠点を有しておらず、サテライトオフィス等の拠点開設を検討する企業

（従業員数が概ね10名以上で、地方進出を検討している企業のお申込をお待ちしております）

【期間】令和８年４月１５日（水）～令和９年2月28日（日）

【支援内容】

１ 新潟市内の視察に係る以下の費用を補助（1社3人まで）

１.新潟市までの交通費（片道最大20,000円/人 ×2往復まで）

２.新潟市内の交通費（合計10,000円/日/社 ×30日まで）

３.宿泊料及びワークスペース利用料（合計最大10,000円/日/人 ×30日まで）

２ ご希望に沿った視察行程を手配

３ 地元企業や教育機関等とのマッチング

【公式サイト】https://at-niigata-satelliteoffice.com/

＜新潟市の５つの強み＞

高：豊富な高度人材！

近：東京駅から最短89分、とにかく近い！

低：コスト＆離職率の低さ！

安：太平洋側の拠点と同時被災しないＢＣＰ適地！

熱：企業進出を熱くサポート！

＜お申込み＞

ご興味がある方は、下記URLよりお気軽にお問い合わせ下さい。

https://form.run/@niigata-yuchiprogram-r5

＜お問合せ先＞

新潟市経済部企業誘致課 阿部・佐藤

電話 025-226-1686 メールアドレス kigyo@city.niigata.lg.jp