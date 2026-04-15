佐々木希がデビュー20周年を記念し10年ぶりにカレンダーを発売！ 『気まずいほど　佐々木希と目が合いすぎる日めくり』2026年6月9日発売決定

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、佐々木希さんのカレンダー『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』を2026年6月9日(火)に発売いたします。

『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』書影

■2026年にデビュー20周年を迎える佐々木希が10年ぶりとなるカレンダーを発売

本作は、“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり。

ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」と可愛く見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと多彩な表情が収められています。

あらゆる日常のシーンで【気まずいほどに見つめてくる佐々木希】を、ぜひ机に飾ってください。

※いずれも先行カット 『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』より

■発売記念イベントも開催決定！

６月6日（土）東京・HMV&BOOKS SHIBUYAにて発売記念イベントの開催が決定！

カレンダーのお渡しや世界に１枚だけのソロチェキプレゼント、限定ボイス特典など今回だけのスペシャルな内容となっています。詳しくはサイトにてご確認ください。

☆イベントの詳細はこちら

https://www.wani.co.jp/event.php?id=8972(https://www.wani.co.jp/event.php?id=8972)

佐々木希さんコメント

デビュー20周年という節目に、10年ぶりとなるカレンダーを発売させていただくことになりました。

今回は『佐々木希と目が合いすぎる』という、ユニークなコンセプトで撮影をしました。

毎日ページをめくるたびに、ふと目が合って、少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです。

皆様の日常にちょっとした彩りを添えられますように。

■書誌情報

『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』

発売日：2026年6月9日（火）

撮影：東 京祐

価格：3,300円（税込）

仕様：22×14.8×1.5cm／34ページ

発行：ワニブックス

■佐々木 希（ささき のぞみ）プロフィール

1988年2月8日生まれ、秋田県出身。

2006年芸能界デビュー。以降、映画、ドラマ、CM、雑誌など幅広く活動するほか、ワンマイルウェア「INTIMITE（アンティミテ）」をプロデュース。YouTubeチャンネル「佐々木希(仮)」も配信中。