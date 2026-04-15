佐々木希がデビュー20周年を記念し10年ぶりにカレンダーを発売！ 『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』2026年6月9日発売決定
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、佐々木希さんのカレンダー『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』を2026年6月9日(火)に発売いたします。
『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』書影
■2026年にデビュー20周年を迎える佐々木希が10年ぶりとなるカレンダーを発売
本作は、“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり。
ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」と可愛く見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと多彩な表情が収められています。
あらゆる日常のシーンで【気まずいほどに見つめてくる佐々木希】を、ぜひ机に飾ってください。
※いずれも先行カット 『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』より
■発売記念イベントも開催決定！
６月6日（土）東京・HMV&BOOKS SHIBUYAにて発売記念イベントの開催が決定！
カレンダーのお渡しや世界に１枚だけのソロチェキプレゼント、限定ボイス特典など今回だけのスペシャルな内容となっています。詳しくはサイトにてご確認ください。
☆イベントの詳細はこちら
https://www.wani.co.jp/event.php?id=8972(https://www.wani.co.jp/event.php?id=8972)
佐々木希さんコメント
デビュー20周年という節目に、10年ぶりとなるカレンダーを発売させていただくことになりました。
今回は『佐々木希と目が合いすぎる』という、ユニークなコンセプトで撮影をしました。
毎日ページをめくるたびに、ふと目が合って、少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです。
皆様の日常にちょっとした彩りを添えられますように。
■書誌情報
『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』
発売日：2026年6月9日（火）
撮影：東 京祐
価格：3,300円（税込）
仕様：22×14.8×1.5cm／34ページ
発行：ワニブックス
■佐々木 希（ささき のぞみ）プロフィール
1988年2月8日生まれ、秋田県出身。
2006年芸能界デビュー。以降、映画、ドラマ、CM、雑誌など幅広く活動するほか、ワンマイルウェア「INTIMITE（アンティミテ）」をプロデュース。YouTubeチャンネル「佐々木希(仮)」も配信中。