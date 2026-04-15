レオナール、ふるさと納税返礼品に初登場

三共生興ファッションサービス株式会社

レオナールは、2026年4月15日（水）より、福井県勝山市のふるさと納税返礼品としてアップサイクル商品を展開いたします。本企画は、レオナールにとって初めてのふるさと納税での取り組みとなり、生産拠点である勝山市との連携により実現したものです。作り手や産地への想いを大切にしながら、未使用素材を活用したアップサイクルアイテムを通じて、新たな価値を提案いたします。

■勝山市との連携について

福井県勝山市は、レオナール ライセンス商品（LEONARD FASHION／LEONARD SPORT）の

生産拠点である北陸三共生興株式会社の所在地です。

本企画では、同市との連携により「勝山市ふるさと納税限定品」として特別に企画・生産。

これまで培ってきた技術とものづくりの背景を活かし、地域に根ざした価値とブランドの魅力を結びつける取り組みです。

■勝山市ふるさと納税限定アイテム

LEONARDアップサイクルベアー（ネイビー/スカイブルー）

LEONARDアップサイクルクッション（ネイビー/スカイブルー）

※画像はイメージです。アーカイブ生地使用のため、柄位置は変わる可能性がございます。

■お申込み方法

本返礼品は、以下のふるさと納税ポータルサイトよりお申込みいただけます。

【楽天ふるさと納税（商品ページ）】

・アップサイクルベアー（ネイビー）

https://item.rakuten.co.jp/f182061-katsuyama/k-127001/

・アップサイクルベアー（スカイブルー）

https://item.rakuten.co.jp/f182061-katsuyama/k-127002/

・アップサイクルクッション（ネイビー）

https://item.rakuten.co.jp/f182061-katsuyama/f-127001/

・アップサイクルクッション（スカイブルー）

https://item.rakuten.co.jp/f182061-katsuyama/f-127002/

【その他ポータルサイト】

・ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/city/product/18206

・ふるなび

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=792

・ANAふるさと納税

https://furusato.ana.co.jp/donation/top/18206/

■レオナールの考えるアップサイクルについて

1958年創業、華やかな多色プリントで知られるパリのブランド「LEONARD（レオナール）」。

未使用素材を活用し、新たな価値へと昇華するアップサイクルは、ブランドが大切にするものづくりのひとつです。これまでに生み出してきたプリント生地はブランドの歴史であり、重要な資産です。

それらを活かし、クラフトマンシップと創造力によって新たなプロダクトへと展開しています。

こうした取り組みを背景に、ふるさと納税という新たな形を通じて、ものづくりの価値とその背景にある地域や技術の魅力を、より広く発信してまいります。

【お問い合わせ先】

本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

「勝山市役所 商工文化課 観光政策係」

〒911-8501

福井県勝山市元町１丁目１番１号

電話：0779-88-8105

メール：iju@city.katsuyama.lg.jp