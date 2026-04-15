コクヨが運営するシェア型オフィス「MOV KURAMAE」が東京都蔵前に2026年4月よりオープン

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社:大阪市/社長:黒田 英邦）は、2025年3月に取得した築28年の一棟空きビルを自社で全面リノベーションし、シェア型オフィス「MOV KURAMAE（モヴ クラマエ）」として、東京都蔵前に2026年4月よりオープンします。あわせて、オフィス区画の申込受付を開始しています。

「MOV KURAMAE」のエントランスの様子

「MOV KURAMAE」は、コクヨが取り組む新規事業「不動産再生事業」の第1号案件として、8階建てのオフィスビルをリノベーションした、シェア型オフィスです。本事業ではコクヨが不動産の取得から企画、リノベーション、運営までを自社で一貫して行い、不動産のバリューアップを目指しています。

本物件には、多様なニーズにお応えするため、1～10数名まで選べるオフィス区画を設置し、シーンに応じて利用できる共用空間を複数フロアにご用意しました。蔵前エリアには、新しいものづくり系のショップや飲食店の出店も続き、注目を集めています。本物件を通じて、蔵前エリアに働く場としても価値をつくり、街の魅力をいっそう高めていきたいと考えています。

1. 「MOV KURAMAE」について

人と人、人と街、仕事と暮らしを近づける、コクヨの新しいシェア型オフィス

働く場所も働き方も自由に変わりつつある今、一般的なオフィス街ではなく、暮らしの延長上にある蔵前で、より自分らしく「まちと、はたらく。」という選択肢を提案していきます。

さまざまな共用空間が利用できる、すぐに入居可能なコクヨの家具付きプラン

専用部は1名から10数名までが入居できる大小さまざまな5つのプランをご用意しました。ドリンク・スナック・Wi-Fi・水道光熱費などは利用料金に含まれています。

一般の賃貸オフィスでは実現できない、ワークシーンに合わせて選べる共有空間

1階にはカフェ、2階には広々とした専用ラウンジ、また館内にはお客様へのプレゼンテーションや取引先との懇親会などさまざまなシーンでも利用しやすい4～10名の会議室を複数設置しました。オンラインミーティングに便利な1名用のWEBミーティングルームも12室完備しています。

公式サイト：https://mov-kuramae.kokuyo.com/

オフィス区画のお申込は上記サイトをご覧ください

2. ロゴ・空間デザインについて

(1)ロゴコンセプト

「MOV KURAMAE」のロゴは、MOVで行われる活動が蔵前の地の上で広がっていくこと、そして「MOV」の一文字一文字を人や活動そのものとして捉えたとき、さまざまな動きの集合体が影響し合いながら豊かな場を形成していくことを表現しています。（ロゴデザイン：YOHAK DESIGN STUDIO）

また、エントランスにはモーションロゴが物理的に動くモニュメントを設置。設計・制作は、「MOV KURAMAE」と同じ台東区エリアに拠点を構えるエンジニアリングスタジオ「nomena」が担当しました。

左から、ロゴ、キービジュアル

(2)空間デザインコンセプト

空間デザインは、住まうように働く場を目指して、住まいのシークエンスを一棟の建築に再編集しています。1階は街とつながる開かれた場、2階は人を迎える客間のような場とし、そこから上階の私的領域へと空間が連なるよう計画しました。移動を含めたあらゆる場所に滞在性をもたせることで、機能や貸し区画にとらわれず、利用者が建物全体を自らの居場所の集積として感じられる構成としています。（空間デザイン：YOHAK DESIGN STUDIO）

モーションロゴモニュメント

3. 「MOV KURAMAE」エリア概要

(1)フロアスタッキング

(2)共用部

１.CAFE「REFRESH STAND」（リフレッシュスタンド）

1階の店舗区画には、浅草橋で2020年に自家焙煎スペシャルティコーヒーショップ「WESTSIDE COFFEE（ウエストサイドコーヒー）」をオープンさせた株式会社LOBBEEが新業態「REFRESH STAND」を出店します。サンドイッチ、焼き菓子、コーヒーを中心に人とカルチャーが混ざり合う場として、入居者や観光客、地域住民の方々に特別なリフレッシュの時間を提供します。飲食サービスの他、思わず立ち読みしたくなるセレクトの本棚や、レコードが奏でるBGMなど、随所に設けたこだわりが居心地の良さを演出します。多様な人々が行き交い、小さな発見を通して新たな関係性に出会える街の寄り合い所のような存在を目指しています。

２.MOV LOUNGE（モヴ ラウンジ）

本物件の最大の魅力でもある「MOV LOUNGE」は、入居企業が自由に使える広々としたラウンジエリアです。一人での作業やランチ等でも利用でき、来客対応にも最適な空間です。

３.KURA-MA（クラマ）

シンク付きカウンター・バルコニー・TV付きの会議室。食事をしながらの取引先と打ち合わせや、チームでスポーツ観戦したりなどさまざまな用途で使用できます。

４.TATAMI（タタミ）

4畳半の和室会議室、雰囲気を変えた打合せやゲストのおもてなしに最適な会議室。机が収納可能でフラットになるのでちょっとしたイベントも開催ができます。

(3)専有部

オフィス区画 各プラン

デスク・チェア付きの完全個室は4席～13席までのタイプをご用意しました。最上階はテラス付きです。その他、1名～2名の少人数でも利用できるオフィス区画を設置しました。

4. 施設概要

施設名：MOV KURAMAE（モヴ クラマエ）

所在地：〒111-0051 東京都台東区蔵前1丁目4-1

アクセス：JR 浅草橋駅より徒歩6分 都営浅草線浅草橋駅より徒歩4分・蔵前駅より徒歩5分

構造・規模：鉄骨鉄筋コンクリート造・地上8階建

延床面積：2,222.51平方メートル （672.30坪）(公簿面積)

竣工年：1998年5月

改修年：2026年3月

用途：オフィス・店舗

5. 参考

(1)「不動産再生事業」について

コクヨは2025年より既存建物を活用し収益化を図る事業を本格始動しました。今後は請負型やマスターリース型、自社取得型のいずれかで、年１棟ペースで着手していく予定です。物件の取得からプロパティマネジメントを含む運営までを一貫して手がけることで、不動産のバリューアップを実現します。バリューアップした不動産の売却までを含めた事業スキームとして今後も展開を行ってまいります。

プレスリリース：https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/category/20250326cs1.html

(2)「Creative Lounge MOV」について

「Creative Lounge MOV」（クリエイティブラウンジモヴ） は2012年に渋谷ヒカリエに開業した、コクヨが運営するメンバー制ワークラウンジです。ファッション、カルチャーの発信地である渋谷で、コ・ワーキング型のシェアオフィスとして「渋谷で働く価値」をつくりました。本物件である「MOV KURAMAE」は、「Creative Lounge MOV」の新業態です。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8階 8/（ハチ）

公式サイト：https://www.shibuyamov.com/

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。



【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/