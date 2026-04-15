【大迫佐藤葡萄園】岩手・大迫の冷涼な風土が育てた2025年国産ヴィンテージワインをMakuakeで限定先行販売

大迫佐藤葡萄園

報道関係者各位

2026年4月15日

大迫佐藤葡萄園

大迫佐藤葡萄園（岩手県花巻市大迫町、代表：佐藤直人）は、応援購入サービス「Makuake」にて、岩手・大迫の冷涼な風土が育てた2025年国産ヴィンテージワインの限定先行販売を開始いたしました。

本プロジェクトでは、微発泡ロゼワイン「山のペティアンロゼ2025」を軸に、赤ワイン、白ワイン、干しぶどうを組み合わせた4種の特別セットを展開し、限定100セット数量限定で販売します。

本商品は、世界的にも評価を受けるぶどう産地・大迫（おおはさま）にて、エンジニア出身の生産者が気象データや生育記録を活用しながら精密栽培を実践し、その年、その土地、そのぶどうの個性を表現した純国産ワインです。海外で出会ったワイン文化に魅了され、30年越しの夢としてワイナリー設立に挑戦した代表・佐藤直人が、2025年の大迫という一年を一本に閉じ込めました。

【商品概要】

URL：https://www.makuake.com/project/ohsmsatovin/- 商品名：【100本限定】岩手・大迫の冷涼な気候が育てた2025年国産ヴィンテージワイン- 販売形式：Makuakeでの限定先行販売- 販売数量：100セット限定- 製造地：岩手県花巻市大迫町- 主な特徴：2025年ヴィンテージ、瓶内二次発酵、微発泡ロゼ、メルロー果汁使用山のペティアンロゼ 2025

本プロジェクトの中心商品である「山のペティアンロゼ2025」は、ツヴァイゲルトレーベのロゼワインをベースに、メルロー果汁を加え、瓶内二次発酵で仕上げた微発泡のスパークリングワインです。発酵中の糖と酵母の働きを見極め、自然な果実味ときめ細かな泡を引き出しました。樽は使わず、ぶどう本来の輪郭をできるだけ素直に表現し、後味はドライですっきり。2025年の大迫を象徴する一本です。

肉料理やチーズ、前菜などと合わせて、食中酒として気軽に楽しめます。

【セット内容】

魅惑の味わいフルセットロゼ＆ルージュ テロワールセットロゼ＆ブラン テロワールセット銀河の星とロゼのよるセット

微発泡ロゼを軸に、赤ワイン、白ワイン、干しぶどうを組み合わせた4種のセットを用意しています。

【代表コメント】

大迫佐藤葡萄園 代表 佐藤直人

海外勤務時代に出会ったワイン文化がきっかけで、「いつか自分の手で土地を表現するワインを造りたい」と考えるようになりました。2021年に故郷・大迫でワイナリーを立ち上げ、未経験からぶどう栽培と醸造に挑戦しています。今回の100セットは、大迫という土地を「指名される産地」にしていく第一歩です。このワインを通して、大迫の魅力を感じていただければ幸いです。

【大迫佐藤葡萄園について】

大迫佐藤葡萄園は、2021年に岩手県花巻市大迫町で誕生した、栽培から醸造までを一貫して手がけるドメーヌ・スタイルの個人ワイナリーです。冷涼な土地の個性を生かし、健全な自家栽培ぶどうのみを用いて、その年、その土地ならではの味わいを素直に表現したワインづくりに取り組んでいます。

【事業者概要】

事業者名：大迫佐藤葡萄園

代表者：佐藤直人

所在地：岩手県花巻市大迫町

事業内容：ぶどう栽培、ワイン製造・販売

設立：2021年